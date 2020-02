Valmet Oyj:n lehdistötiedote 3.2.2020 klo 11.00



Valmet toimittaa keitto- ja kuitulinjan Tamil Nadu Newsprint and Papers -yhtiön (TNPL) yksikköön 2, joka sijaitsee Mondipattissa Trichyn piirikunnassa Intiassa. Yksikössä on 200 000 tonnia vuodessa tuottava monikerroskartonkikone vuodelta 2016. Uuden sellutehtaan kapasiteetti on 165 000 tonnia valkaistua lehtipuusulfaattisellua vuodessa, ja tehdas on tarkoitus käynnistää vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä.

Tilaus sisältyy Valmetin vuoden 2019 viimeisen neljänneksen tilauksiin. Tilauksen arvoa ei julkisteta. Tämänlaajuisen toimituksen arvo on yleensä 20–30 miljoonaa euroa.

Valmetilla ja TNPL:llä on pitkäaikainen yhteistyösuhde. Valmet on aiemmin toimittanut kaksi lehtipuuta ja sokeriruokojätettä hyödyntävää kuitulinjaa TNPL:n yksikköön 1, joka sijaitsee Kagithapuramissa Karurin piirikunnassa Intiassa.

”Valmetin teknologia täyttää todistetusti TNPL:n tiukat vaatimukset alhaisesta vedenkulutuksesta ja raaka-ainetehokkuudesta, jotka ovat tällä alueella erityisen tärkeitä. Uudistettu kolmannen sukupolven jatkuvatoiminen keittojärjestelmämme on saanut hyvän vastaanoton markkinoilla sen jälkeen, kun lanseerasimme sen vuoden 2018 lopulla. Tämä tilaus on jälleen osoitus siitä. TNPL:n sellutehtaasta tulee ensimmäinen modernin jatkuvatoimisen keittojärjestelmän referenssimme Intiassa. Olemme ylpeitä ja kiitollisia siitä, että voimme toteuttaa tämän hankkeen yhdessä TNPL:n kanssa”, sanoo Valmetin Kuidunkäsittely-liiketoimintayksikön myyntipäällikkö Eva Engelfeldt.

“2-yksikkömme on Intian johtavia sellun ja kartonkipaperin tuottajia. Uusi sellutehdas, jossa on Valmetin keitto- ja kuitulinjateknologia vahvistaa tavoitettamme pitää markkina-asemamme”, sanoo S J Varadarajan, TNPL:n projektijohtaja. ”Valmetin kuitulinja tuo uusinta teknologiaa TNPL 2 -yksikköömme ja on merkittävä askel eteenpäin veden säästössä ja ympäristön suojelussa. Tämä kuitulinja auttaa merkittävästi yksikkömme kannattavuudessa”, sanoo S V R Krishnan, TNPL:n käyttöjohtaja.

TNPL:n toimitusjohtaja ja tehtaan johtoryhmä yhdessä Valmetin myynnin johtoryhmän kanssa.

Tietoa Valmetin toimituksesta

Valmetin toimitus sisältää päälaitteet ja prosessisuunnittelun jatkuvatoimiseen keittoon, kuitunuppujen poistoon, seulontaan, ruskean massan pesuun, happidelignifiointiin ja kolmivaiheiseen kloorikaasuttomaan valkaisuun sekä DNCG-järjestelmiin, sisältäen paineastiat, instrumentit ja pumput.

Tietoa asiakkaasta Tamil Nadu Newsprint and Papers Ltd.

Tamil Nadu Newsprint and Papers sijaitsee Kagithapuramissa Karurin piirikunnassa Tamil Nadun osavaltiossa Intiassa. Yhtiö tuottaa sanomalehtipaperia sekä kirjoitus- ja painopapereita pääasiassa lehtipuusta ja sokeriruokojätteestä.

VALMET

Konserniviestintä

Lisätietoja:

Eva Engelfeldt, myyntipäällikkö, Sellu ja energia -liiketoimintalinja, Valmet, puh. + 46 706 805 219

Daniel Ekstam, myyntipäällikkö, Sellu ja energia -liiketoimintalinja, Valmet, puh. +46 766 397 915

Varun Jain, Intian maajohtaja, Valmet, puh. +91 96548 13696

NK Jain, Aasian ja Tyynenmeren alueen myyntijohtaja, Sellu ja energia -liiketoimintalinja, Valmet, puh. +91 987325 1858

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä.

Valmetin liikevaihto vuonna 2018 oli noin 3,3 miljardia euroa. Yli 13 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelevät lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää: www.valmet.com, www.twitter.com/valmetglobal

Henkilötietojen käsittely

Liite