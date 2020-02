Communiqué de presse - Paris, le 3 février 2020

Danone devient l’une des 6 entreprises au monde

classées ‘AAA’ par CDP, pour son leadership

en matière de performance environnementale

Danone a obtenu la note "triple A" de la part de l'organisation à but non lucratif CDP pour ses performances environnementales de premier plan, notamment dans la lutte contre le changement climatique et contre la déforestation, et la protection des ressources en eau.

Cette distinction prestigieuse met en lumière les engagements pionniers pris par Danone pour changer la donne et promouvoir des solutions environnementales positives, en ligne avec sa vision ‘One Planet. One Health’.

Danone a été reconnue leader mondial en matière de performance environnementale, devenant l'une des 6 entreprises au monde à avoir obtenu un "triple A" parmi les 8 400 entreprises évaluées par CDP, l'organisation caritative internationale à but non lucratif qui gère le système de notation mondial permettant aux investisseurs, aux entreprises, aux villes, aux États et aux régions de gérer leurs impacts environnementaux.

Chaque année, CDP publie les « listes A » qui désignent les entreprises les plus pionnières au monde en termes de transparence et de performances environnementales, en particulier sur le Changement climatique, les Forêts et la Sécurité des ressources en eau. Le fait que Danone soit incluse dans ces trois listes prestigieuses est une grande reconnaissance de ses actions environnementales et des progrès réalisés pour atteindre ses ambitions : devenir neutre en carbone, éliminer la déforestation dans sa chaîne d'approvisionnement et protéger les cycles de l'eau. Cela démontre également le haut degré de transparence du reporting de Danone.

Emmanuel Faber, Président Directeur Général de Danone, a déclaré : « Nous sommes très fiers d'obtenir la note ‘triple A’ de la part de CDP, qui aide les entreprises et organismes publics à construire une économie plus durable en mesurant et en comprenant leur impact environnemental. Je tiens à remercier nos équipes pour cette avancée majeure, qui met en lumière la résilience du modèle que nous construisons de manière transparente à travers notre vision ‘One Planet. One Health’. Cela nous encourage à continuer à travailler main dans la main avec nos partenaires pour changer la donne et mieux prendre en compte les principales externalités positives et négatives qui existent et qui sont cruciales pour financer une croissance radicalement plus inclusive, multidimensionnelle et résiliente ».

Paul Simpson, Directeur général de CDP, a déclaré : « Félicitations aux entreprises qui font partie des ‘listes A’ de CDP cette année, en tant que leaders en matière de performance environnementale et de transparence. L'ampleur des risques business liés à l'urgence climatique, à la déforestation et à l'insécurité de l'eau est grande - et les opportunités d'y faire face sont nombreuses. Il est clair que le secteur privé a un rôle crucial à jouer en cette période critique. Les entreprises classées dans les ‘listes A’ sont à la pointe en matière de durabilité, en s'attaquant aux risques environnementaux et en se préparant à prospérer dans l'économie de demain ».

Dans le cadre de sa stratégie pour parvenir à la neutralité carbone sur l'ensemble de sa chaîne de valeur d'ici 2050, Danone s’est fixé des objectifs intermédiaires de réduction des émissions carbone pour 2030, qui ont été officiellement approuvés par l'initiative Science-Based Targets en 2017. La stratégie de Danone est fondée sur la réduction des émissions, la transformation des pratiques agricoles pour séquestrer plus de carbone dans le sol, l'élimination de la déforestation des principales matières premières de sa chaîne d'approvisionnement et la compensation des émissions qui subsistent.

Danone a récemment renforcé ses engagements en signant l'engagement "Business Ambition for 1.5°C", aux côtés de 190 autres institutions. Cela représente une accélération significative des objectifs de réduction des émissions directes et indirectes de GES de l'entreprise, sur l'ensemble de sa chaîne de valeur étendue1.

Les marques de Danone prennent également des mesures concrètes pour accélérer leur transition vers la neutralité carbone. Au sein du pôle Eaux de Danone, quatre grandes marques se sont déjà engagées à devenir neutres en carbone dans les années à venir : evian d'ici 2020, Lanjarón et Volvic d'ici 2025 et Font Vella d'ici 2030.

Danone reste pleinement engagée à éliminer la déforestation des principales matières premières de sa chaîne d'approvisionnement d'ici 2020. En 2019, Danone a lancé avec 18 entreprises pionnières et le World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), une coalition business - "One Planet Business for Biodiversity" (OP2B) - pour protéger et restaurer la biodiversité dans sa chaîne d'approvisionnement et ses portefeuilles de produits, dans le but d'éliminer la déforestation et d'améliorer la gestion, la restauration et la protection des écosystèmes naturels les plus riches en termes de biodiversité.

Danone a commencé à protéger les cycles de l'eau il y a plus de deux décennies, en s'associant à la convention de Ramsar sur les zones humides en 1998. Aujourd'hui, Danone soutient des solutions adaptées aux besoins locaux en matière de qualité, de quantité et d'accès à l'eau, tant dans ses activités que dans sa chaîne de valeur. L’entreprise a adopté une stratégie de gestion de l'eau axée sur 4 piliers : l'eau dans les opérations, la protection des écosystèmes, la promotion de l'agriculture durable et l'amélioration de l'accès des populations à l'eau potable.

Afin de poursuivre ses efforts de transparence, Danone va rejoindre le FSB Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), qui élabore proactivement des disclosures fiables sur les risques financiers liés au climat, à l'usage des entreprises pour fournir des informations aux investisseurs, aux banques, aux assureurs et aux autres parties prenantes.

Le CDP utilise une méthodologie détaillée et indépendante pour évaluer les entreprises, en leur attribuant une note de A à D - en fonction de l'exhaustivité des informations publiées, de la prise en compte et de la gestion des risques environnementaux, ainsi que de la mise en œuvre des meilleures pratiques associées au leadership environnemental.

Les trois ‘listes A’ pour le changement climatique, la protection de l'eau et les forêts, ainsi que les scores complets des entreprises sont disponibles sur le site web du CDP : https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores

A propos du CDP

CDP est une organisation internationale à but non lucratif qui aide les entreprises et les gouvernements à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, à protéger les ressources en eau et les forêts. Elu numéro 1 des fournisseurs de recherche sur le changement climatique par les investisseurs et travaillant avec des investisseurs institutionnels gérant 96 milliards de dollars d’actifs, nous tirons parti de l’influence des investisseurs et des acheteurs pour inciter les entreprises à rendre public et gérer leur impact environnemental. Plus de 8400 entreprises, représentant 50% de la capitalisation boursière mondiale, ont rendu publiques leurs données environnementales à travers le CDP en 2019. Cela s'ajoute à plus de 920 villes, Etats et régions qui ont partagé leurs données environnementales, faisant de la plateforme du CDP l'une des plus riches sources d'informations à l'échelle mondiale sur la façon dont les entreprises et les gouvernements accélèrent la transition vers des économies durables. CDP, anciennement Carbon Disclosure Project, est l'un des membres fondateurs de la We Mean Business Coalition. Rendez-vous sur www.CDP.net ou suivez-nous sur @CDP pour en savoir plus.



A propos de Danone (www.danone.com)

Avec pour mission d'apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre, Danone est l'un des leaders mondiaux dans le secteur alimentaire et se développe sur des catégories de produits tournées vers la santé et en forte croissance, à travers ses trois métiers : les Produits Laitiers et d'Origine Végétale, les Eaux et la Nutrition Spécialisée. Danone vise à inspirer des habitudes alimentaires et de consommation plus saines et plus durables, en ligne avec sa vision ‘One Planet. One Health’, qui reflète la conviction que la santé des hommes et celle de la planète sont étroitement liées. Pour faire de sa vision une réalité et créer de la valeur durable et rentable sur le long terme pour toutes ses parties prenantes, Danone a défini ses Objectifs 2030 : neuf objectifs alignés sur les Objectifs de développement durable définis par les Nations Unies pour 2030. Danone s'engage à agir de manière efficace, responsable et inclusive ; Danone respecte les critères les plus exigeants de son secteur, comme en témoigne son ambition de devenir l'une des premières multinationales certifiées B CorpTM. Présente dans plus de 120 pays et comptant plus de 100 000 salariés, Danone a réalisé un chiffre d'affaires de 24,7 milliards d'euros en 2018. Le portefeuille de Danone est constitué de marques internationales (notamment Actimel, Activia, Alpro, Aptamil, Danette, Danio, Danonino, evian, Nutricia, Nutrilon, Volvic) ainsi que de marques locales et régionales fortes (comme AQUA, Blédina, Bonafont, Cow & Gate, Horizon, Mizone, Oikos, Prostokvashino, Silk, Vega).

Cotée sur Euronext Paris et sur le marché OTCQX via un programme d'ADR (American Depositary Receipt), Danone est classée dans les principaux indices de responsabilité sociale : le Dow Jones Sustainability Index, Vigeo Eiris, l'Ethibel Sustainability index, MSCI Global Sustainability, MSCI Global SRI indexes et FTSE4Good.







1 Scopes 1, 2 and 3 définis par le GreenHouse Gas Protocol





