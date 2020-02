esoft systems A/S

February 03, 2020 06:00 ET

I selskabets finanskalender for 2020, der er offentliggjort den 28. oktober 2019 ved First North meddelelse nr. 124, har selskabet oplyst, at selskabet afholder ordinær generalforsamling fredag den 20. marts 2020.

Det er en fejl. Selskabet afholder ordinær generalforsamling mandag den 23. marts 2020