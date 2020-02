TORONTO, 03 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le conseil d’administration national d’Habitat pour l’humanité Canada est fier d’annoncer l’arrivée en poste de Julia Deans comme présidente-directrice générale, dès le 24 février 2020.



Après avoir œuvré comme avocate au sein du cabinet Torys s.r.l. à Toronto et à Hong Kong, et lancé une entreprise prospère à Singapour, Mme Deans a dirigé CivicAction , Futurpreneur Canada et l’équipe de travail qui a élaboré la toute première stratégie de l’Ontario en matière d’immigration. Plus récemment, Mme Deans a occupé le poste de présidente-directrice générale de la Fondation pour l’alphabétisation des enfants canadiens .

« Julia Deans possède une vaste expérience de la direction d’organisations en cours de croissance et d’évolution. Elle est extrêmement bien placée pour fournir une direction stratégique dans le processus d’élaboration de notre nouvelle stratégie sur cinq ans pour la fédération » a affirmé Ed McMahon, président du Conseil d’administration national d’Habitat Canada. « Nous avons hâte de travailler avec Mme Deans au cours de notre croissance, qui nous permettra d’offrir des logements décents et abordables à plus de familles.

Habitat pour l’humanité Canada est un organisme national sans but lucratif qui fournit des occasions d’accès à la propriété abordable pour les travailleurs et travailleuses à faible revenu. Il accomplit cela grâce aux efforts et au travail acharné de ses 54 filiales locales, œuvrant dans chaque province et territoire à la construction de maisons, avec le soutien de donateurs et de milliers de bénévoles.

« Je suis ravie de me joindre à Habitat pour l’humanité Canada, que j’ai toujours admiré pour son inspirant réseau de partenaires et de citoyens engagés qui bâtissent des maisons et des communautés partout au Canada », a fait remarquer Mme Deans. « J’ai hâte de travailler avec toute la famille d’Habitat pour augmenter le nombre de maisons abordables par la construction de maisons basée sur la communauté et par la création de solutions à plus grande échelle et à plus long terme aux problèmes de logement que rencontrent un grand nombre de gens. »

L’ancien président-directeur général d’Habitat Canada, Mark Rodgers, a annoncé sa démission à l’automne 2019 . Le Conseil d’administration national aimerait remercier M. Rodgers de son travail dévoué chez Habitat pour l’humanité, de l’aide qu’il a fournie aux familles pendant presque 18 ans, et de son travail comme PDG au cours des cinq dernières années.

À propos de Julia Deans

Diplômée des universités Queen’s, Columbia et de l’école de droit Osgoode Hall, Julia Deans a exercé le droit au sein du cabinet Torys à Toronto et à Hong Kong et a fondé QD Legal à Singapour avant de devenir présidente-directrice générale des organismes sans but lucratif CivicAction , Futurpreneur Canada et de la Fondation pour l’alphabétisation des enfants canadiens en plus d’être directrice de nombreuses entreprises et organismes sans but lucratif. Elle figure au Top 100 des femmes les plus influentes établi par le Réseau des femmes exécutives (WXN), a été nommée Championne canadienne de la diversité par Women of Influence et s’est vu décerner le Prix Femmes de mérite de la YWCA de Toronto, le Prix « Leadership » du Centre Pearson pour des politiques progressistes et le Prix « Distinguished Leader » de l’école de commerce Goodman en 2018. Mme Deans siège également au conseil d’administration d’InvestEco, George Brown College, de la Fondation communautaire de Postes Canada et de Jack.org, ainsi qu’au conseil consultatif de Sidewalk Toronto et de l’école de commerce Goodman.

À propos d’Habitat pour l’humanité Canada

Fondé en 1985, Habitat pour l’humanité Canada est un organisme national sans but lucratif qui vise à bâtir un monde où chacun dispose d’un chez-soi abordable et décent. Habitat pour l’humanité mobilise les collectivités afin d’aider les familles à acquérir de la force, de la stabilité et de l’indépendance par le biais de l’accès à une propriété abordable. Grâce à l’aide des bénévoles, des propriétaires de maison Habitat et des 54 filiales locales œuvrant dans chaque province et territoire, nous fournissons une base solide sur laquelle bâtir des vies meilleures et plus saines, au Canada et partout dans le monde. Pour plus d’information, veuillez visitez www.habitat.ca .

