February 03, 2020 06:30 ET

Talenom Oyj, Tilinpäätöstiedote 3.2.2020 klo 13:30

Talenom Oyj:n tilinpäätös 2019 (tilintarkastettu): liikevoitto parani 20,5 % ja liikevaihto kasvoi 18,6 % - vahvan kehityksen odotetaan jatkuvan myös vuonna 2020

Vuoden 2019 yhteenveto:

Liikevaihto 58,0 (48,9) milj. euroa, kasvu 18,6 (18,0) %

Liikevoitto (EBIT) 10,4 (8,5) milj. euroa, 18,0 (17,5) % liikevaihdosta *)

Nettotulos 7,6 (6,4) milj. euroa *)

Osakekohtainen tulos 1,10 (0,93) euroa

Hallituksen esitys osingonjaosta 0,75 eur / osake (0,55 eur / osake)

Vuoden 2020 odotetaan olevan sekä liikevaihdon suhteellisen kasvun että suhteellisen kannattavuuden osalta vuoden 2019 kaltainen

Konserni 1–12/2019 1–12/2018 Muutos Liikevaihto, 1 000 euroa 57 955 48 871 9 084 Liikevaihdon kasvu, % 18,6 % 18,0 % 0,6 %-yksikköä Liikevoitto, 1 000 euroa *) 10 409 8 545 1 864 Liikevoitto liikevaihdosta, % *) 18,0 % 17,5 % 0,5 %-yksikköä Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % (rullaava 12 kk) *) 20,2 % 21,4 % -1,2 %-yksikköä Likvidit varat, 1 000 euroa 7 786 5 914 1 873 Osakekohtainen tulos, eur 1,10 0,93 0,17 Nettotulos, 1 000 euroa *) 7 615 6 363 1 251

*) Talenom-konserni on ottanut käyttöön IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin 1.1.2019, mistä johtuen kaudet eivät ole keskenään täysin vertailukelpoisia. Kaudella 1-12/2019 standardi vaikuttaa kasvattavasti liikevoittoon (+115 tuhatta euroa) ja vähentävästi nettotulokseen (-73 tuhatta euroa) ja sijoitetun pääoman tuottoon (-2,4 %-yksikköä). Standardin käyttöönoton vaikutukset konsernin taloudelliseen informaatioon on esitetty tarkemmin osiossa Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet.

Konserni 10–12/2019 10–12/2018 Muutos Liikevaihto, 1 000 euroa 14 913 12 449 2 464 Liikevaihdon kasvu, % 19,8 % 16,4 % 3,4 %-yksikköä Liikevoitto, 1 000 euroa **) 1 458 1 466 -8 Liikevoitto liikevaihdosta, % **) 9,8 % 11,8 % -2,0 %-yksikköä Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % (rullaava 12 kk) **) 20,2 % 21,4 % -1,2 %-yksikköä Likvidit varat, 1 000 euroa 7 786 5 914 1 873 Osakekohtainen tulos, eur 0,15 0,15 0,00 Nettotulos, 1 000 euroa **) 1 016 1 001 15

**) Talenom-konserni on ottanut käyttöön IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin 1.1.2019, mistä johtuen kaudet eivät ole keskenään täysin vertailukelpoisia. Kaudella 10-12/2019 standardi vaikuttaa kasvattavasti liikevoittoon (+41 tuhatta euroa) ja vähentävästi nettotulokseen (-11 tuhatta euroa) ja sijoitetun pääoman tuottoon (-2,4 %-yksikköä). Standardin käyttöönoton vaikutukset konsernin taloudelliseen informaatioon on esitetty tarkemmin osiossa Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet.

Tilinpäätöstiedotteessa esitetyt tilinpäätösluvut perustuvat yhtiön tilintarkastettuun tilinpäätökseen. Tilintarkastuskertomus on annettu 3. helmikuuta 2020.





Ohjeistus vuodelle 2020

Vuoden 2020 odotetaan olevan sekä liikevaihdon suhteellisen kasvun että suhteellisen kannattavuuden osalta vuoden 2019 kaltainen.

Toimitusjohtaja Otto-Pekka Huhtala

Tehtävämme ja toimintamme perusta kiteytyy huudahdukseen: ”Yrittämisen iloa!” Haluamme tehdä maailmasta paremman paikan yrittää. Olemme sitoutuneet tekemään yrittäjän työpäivästä mahdollisimman helpon tuottamalla palveluitamme poikkeuksellisen hyvin. Palveluidemme avulla asiakkaamme voivat nauttia yrittämisen ilosta, kun rutiineihin käytetty aika vapautuu yrittäjällä kiinnostavampien ja innostavampien asioiden pariin.

Olemme menestyksekkäästi toteuttaneet strategiaamme, joka kiteytyy kolmeen asiaan: vaivattomuuteen, automaatioon ja lisäarvopalveluihin. Olemme luoneet ainutlaatuisen palvelukonseptin, jossa johtotähtenä on asiakkaan arjen vaivattomuus. Asiakaskäyttöliittymien helppokäyttöisyydestä sekä yrittäjän aikaa säästävistä talousrutiineista olemme tutkitusti saaneet erinomaista palautetta. Oman ohjelmistokehityksen ansiosta olemme pystyneet viemään toimintamme automaatioasteen merkittävästi toimialaamme pidemmälle hyödyntäen alan digitalisaatiota menestyksekkäästi. Suuntaamme kohti täyttä paperittomuutta, mikä on ylpeyden aiheemme niin liiketoimintahyötyjen kuin ympäristövaikutustensa puolesta. Vaivattomien käyttöliittymien ja automatisoidun palvelutuotannon myötä meillä on yhä enemmän aikaa asiakaspalveluun ja lisäarvopalveluiden tarjoamiseen asiakkaillemme. Tämä näkyy meillä jo viidentenä vuotena peräkkäin asiakastyytyväisyyden parantumisena, mistä olemme erityisen iloisia.

Vuosi 2019 oli vahvaa kasvua ja satsausta tulevaan. Liikevaihto kasvoi 18,6 % ja jo ennestään vahva kannattavuus nousi entisestään, kun liikevoitto parani 20,5 %. Pääosin kasvumme oli orgaanista, jossa oma myyntihenkilöstö yhdessä franchising-yrittäjien kanssa hankki ennätysmäärän uusia asiakkaita. Jo noin kymmenen vuoden investointijakso automaatioon ja prosessikehitykseen on nostanut kannattavuustasomme toimialan kärkeen. Investoimme myös vuonna 2019 merkittävästi automaatioon ja asiakaskäyttöliittymiin. Otimme käyttöön viimeisimmän version kirjanpidon tuotantolinjasta, joka antaa meille hyvän mahdollisuuden laajentaa palveluitamme yhä pienempiin yrityksiin. Tästä iso kiitos erinomaiselle Talenomin henkilöstölle! Onnistuimme lisäksi tuomaan markkinoille myös menestyksekkäästi uudet rahoituspalvelumme.

Aloitimme vuonna 2019 kansainvälistymisen ostamalla toimiston Ruotsista. Käynnistimme Ruotsissa palvelutuotannon automaatiohankkeet ja orgaanisen kasvun ponnistelut. Jo syntyneen kokemuksen myötä odotamme pystyvämme hyödyntämään vahvaa toimialaosaamistamme myös Ruotsissa. Teimme myös Suomessa yritysoston Vaasan seudulle, josta hankimme kaksi toimistoa. Näin pystyimme vahvistamaan kotimaassa ruotsinkielisen palvelun tuottamiskykyä.

Uskomme tulevaisuudessa toimialamme siirtyvän yhä konsultatiivisempaan suuntaan ja kutsumme tätä ”kirjanpitäjästä konsultiksi” -matkaksi. Asiakkaat haluavat yhä ennakoivammin ja vaivattomammin ratkaisuja tarpeisiinsa. Kokonaisvaltainen palvelukokemus ratkaisee, ja teknologia toimii taustalla mahdollistajana. Voittajia ovat ne, jotka pystyvät saumattomasti kytkemään palvelun ja teknologian yhdeksi kokonaisratkaisuksi useissa eri kanavissa. Uskomme olevamme 2020-luvulla vahvoilla toimialan murroksessa konsultatiivisempaan ja kokonaisvaltaisempaan suuntaan siirryttäessä. Jatkamme investointeja vaivattomaan asiakaskokemaan ja automaation edelleen kehittämiseen ja luomme uusia ratkaisuja tuottaaksemme asiakkaillemme yhä enemmän yrittämisen iloa!



Konsernin taloudellinen kehitys

Tunnusluvut

Konserni 1–12/2019 IFRS 16 vaikutus **) Oikaistu 1–12/2019 1–12/2018 Oikaistu muutos Liikevaihto, 1 000 euroa 57 955 0 57 955 48 871 9 084 Liikevaihdon kasvu, % 18,6 % 0,0 %-yksikköä 18,6 % 18,0 % 0,6 %-yksikköä Liikevoitto, 1 000 euroa 10 409 +115 10 294 8 545 1 749 Liikevoitto liikevaihdosta, % 18,0 % +0,2 %-yksikköä 17,8 % 17,5 % 0,3 %-yksikköä Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % (rullaava 12 kk) 20,2 % -2,4 %-yksikköä 22,6 % 21,4 % 1,2 %-yksikköä Korolliset nettovelat, 1 000 euroa 29 204 +8 492 20 711 18 250 2 461 Nettovelkaantumisaste, % 124 % +36 %-yksikköä 88 % 98 % -10 %-yksikköä Omavaraisuusaste, % 33,2 % -4,6 %-yksikköä 37,7 % 36,7 % 1,1 %-yksikköä Käyttöpääoma, 1 000 euroa -3 780 0 -3 780 -2 712 -1 068 Nettoinvestoinnit, 1 000 euroa 15 439 0 15 439 9 503 5 936 Likvidit varat, 1 000 euroa 7 786 0 7 786 5 914 1 873 Osakekohtainen tulos, eur 1,10 -0,01 1,11 0,93 0,18 Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo kauden aikana *) 6 929 159 0 6 929 159 6 861 476 67 683 Nettotulos, 1 000 euroa 7 615 -73 7 688 6 363 1 324

*) Luvusta vähennetty yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden painotettu keskiarvo kauden aikana

**) Talenom-konserni on ottanut käyttöön IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin 1.1.2019, jonka vaikutukset on kuvattu

tässä sarakkeessa

Liikevaihto, kannattavuus ja tuloskehitys

Tammi-joulukuu 2019

Talenomin liikevaihto kasvoi tammi-joulukuussa 18,6 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Liikevaihto kasvoi noin 9,1 miljoonaa euroa ja oli 58,0 (48,9) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu johtui pääosin tilitoimistopalveluiden asiakasmäärän noususta.

Henkilöstökulut olivat katsauskaudella 29,9 (26,2) miljoonaa euroa. Henkilöstökulut olivat liikevaihdosta 51,6 (53,7) %. Henkilöstökulujen suhteellinen osuus liikevaihdosta laski vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Muut kulut olivat materiaalit ja palvelut mukaan lukien 9,5 miljoonaa euroa. Muiden kulujen suhde liikevaihtoon oli 16,4 %. IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöönotosta johtuen muut kulut eivät ole suoraan vertailukelpoisia kausina 1–12/2018 ja 1–12/2019 (kts. Taulukot: Konsernin laaja tuloslaskelma).

Katsauskauden liikevoitto oli 10 409 tuhatta euroa (18,0 % liikevaihdosta) ja nettotulos 7 615 tuhatta euroa. IFRS 16 -standardin käyttöönotto vaikuttaa kasvattavasti liikevoittoon (+115 tuhatta euroa) ja vähentävästi nettotulokseen (-73 tuhatta euroa). Oikaistu liikevoitto ilman IFRS 16 -standardin vaikutuksia oli 10 294 (8 545) tuhatta euroa (17,8 (17,5) % liikevaihdosta) ja nettotulos 7 688 (6 363) tuhatta euroa.

Parantuneen kannattavuuden taustalla oli kirjanpidon tehokkuuden parantuminen.

Talenomin liikevaihto kasvoi loka-joulukuussa 19,8 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Liikevaihto kasvoi noin 2,5 miljoonaa euroa ja oli 14,9 (12,4) miljoonaa euroa. Katsauskauden liikevoitto oli 1 458 tuhatta euroa (9,8 % liikevaihdosta) ja nettotulos 1 016 tuhatta euroa. *)

Viimeisen vuosineljänneksen kannattavuutta suhteessa vertailukauteen painoi jo aikaisemmin kertomamme tulorekisterin käyttöönotosta johtuva vuosi-ilmoitusten liikevaihdon jakautuminen tasaisemmin tilikaudelle. Muutoksen vaikutus oli vuosineljänneksen liikevaihtoon ja liikevoittoon 330 tuhatta euroa.

*) IFRS 16 -standardin käyttöönotto vaikuttaa kaudella 10-12/2019 kasvattavasti liikevoittoon (+41 tuhatta euroa) ja vähentävästi nettotulokseen (-11 tuhatta euroa).

Tase, rahoitus ja investoinnit

Konsernin taseen loppusumma 31.12.2019 oli 71,3 (51,2) miljoonaa euroa. Konsernin omavaraisuusaste oli 33,2 % ja nettovelkaantumisaste 124 %.

IFRS 16 -standardin käyttöönoton myötä konsernin omavaraisuusaste on laskenut -4,6 %-yksikköä ja nettovelkaantumisaste on kasvanut 36 %-yksikköä. Oikaistu omavaraisuusaste ilman IFRS 16 -standardin käyttöönoton vaikutuksia oli 37,7 (36,7) % ja nettovelkaantumisaste 88 (98) %.

Korollista pankkilainaa 31.12.2019 oli yhteensä 28,0 miljoonaa euroa, mihin eivät sisälly osamaksuvelat. Muut pitkäaikaiset korolliset velat (osamaksuvelat) olivat 0,2 miljoonaa euroa ja muut lyhytaikaiset korolliset velat (osamaksuvelat) 0,2 miljoonaa euroa.

IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin mukaisesti konserni käsittelee 1.1.2019 alkaen toimitilojen vuokrat pääosin taseen omaisuuserinä ja velkana. 31.12.2019 IFRS 16:n mukaiset pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat olivat 6,6 miljoonaa euroa ja lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat 1,9 miljoonaa euroa.

Konserni käsittelee uusista asiakassopimuksista aiheutuneita kuluja, kuten sopimuksen saamisesta ja täyttämisestä syntyneitä menoja, investointeina IFRS15 standardin edellyttämällä tavalla ja kirjaa ne taseessaan aktivoituihin sopimuksesta aiheutuviin menoihin. Lisäksi konserni käsittelee osan ohjelmistoihin ja digitaalisiin palveluihin liittyvistä kehittämismenoista investointeina IAS38 standardissa esitettyjen vaatimuksien mukaisesti ja kirjaa ne taseessaan muihin aineettomiin hyödykkeisiin. Uusista asiakassopimuksista johtuvia investointeja oli katsauskaudella 4,6 (3,7) miljoonaa euroa. Ohjelmistojen ja digitaalisten palveluiden investoinnit olivat katsauskaudella 5,3 (4,0) miljoonaa euroa.

Yhteensä nettoinvestoinnit 1.1.–31.12.2019 olivat 15,4 (9,5) miljoonaa euroa.

Yhtiö osti katsauskaudella Tukholmalaisen Wakers Consulting Ab:n osakekannan sekä Oy Wasa tilit Ab:n ja WT Företagstjänster Ab Oy:n liiketoiminnat. Edellämainittujen järjestelyjen osuus nettoinvestoinneista oli 4,2 miljoonaa euroa, josta puolet maksettiin suunnatussa annissa merkityillä Talenom Oyj:n uusilla osakkeilla.

Likvidit varat 31.12.2019 olivat 7,8 (5,9) miljoonaa euroa. Tämän lisäksi yhtiöllä oli 31.12.2019 käyttämättömiä tililimiittejä 1,0 miljoonaa euroa.

Yleislauseke

Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat yhtiön ja johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat myös muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tai yhtiön toimintaympäristössä tapahtuu merkittäviä muutoksia.

TALENOM OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

Otto-Pekka Huhtala

toimitusjohtaja, Talenom Oyj

040 703 8554

otto-pekka.huhtala@talenom.fi

Talenom on vuonna 1972 perustettu tilitoimisto, joka tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman tilitoimistopalveluja sekä muita sen asiakkaiden liiketoimintaa tukevia asiantuntijapalveluja. Yhtiöllä on omaa ohjelmistokehitystä ja se tarjoaa tilitoimistoasiakkailleen sähköisen taloushallinnon työkaluja.

Talenom-konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 58,0 miljoonaa euroa, ja liikevaihto kasvoi vuoteen 2018 verrattuna 18,6 %. Talenomin kasvuhistoria on ollut vahva - liikevaihdon keskimääräinen vuosikasvu oli noin 15,7 % vuosina 2005 - 2019.

