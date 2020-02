February 03, 2020 08:10 ET

February 03, 2020 08:10 ET

Styrelsen i HMS Networks AB (publ) ("HMS") har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 25 april 2019 fattat beslut om förvärv av egna aktier i ett återköpsprogram på Nasdaq Stockholm. Syftet med återköpet är att säkerställa HMS åtaganden att leverera aktier enligt HMS aktiesparprogram.



Återköpet får inledas den 4 februari 2020 och kommer att förvaltas av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) som fattar sina handelsbeslut vad avser de tidpunkter då återköpen sker oberoende av HMS.

Förvärv kommer att ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med dess Regelverk för emittenter. Återköpen kommer att ske vid ett eller flera tillfällen intill årsstämman 2020 och till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Återköp får ske av högst 40 000 aktier. Betalning av aktierna kommer att erläggas kontant. Rapportering kommer att ske via börsen i enlighet med gällande regler.

Återköp får inte resultera i att HMS innehav av egna aktier vid någon tid överstiger 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Vid tidpunkten för detta pressmeddelande uppgår det totala antalet registrerade aktier i bolaget till

46 818 868 och HMS innehav uppgår till 202 999 egna aktier.

För mer information, vänligen kontakta:

Staffan Dahlström, CEO HMS, +46 709-17 29 01

Joakim Nideborn, CFO HMS, +46 707-72 29 83

HMS Networks AB (publ) är en marknadsledande leverantör av lösningar för industriell kommunikation och Industrial Internet of Things, IIoT. HMS utvecklar och tillverkar produkter under varumärkena Anybus®, Ixxat®, Ewon® och IntesisTM. Utveckling sker på huvudkontoret i Halmstad, Ravensburg, Nivelles, Igualada, Wetzlar och Buchen. Lokal försäljning och support sköts från säljkontor i Tyskland, USA, Japan, Kina, Singapore, Italien, Frankrike, Spanien, Nederländerna, Indien, Storbritannien, Sverige, Sydkorea och Förenade Arabemiraten (UAE), samt genom ett världsomspännande nätverk av distributörer och partners. HMS sysselsätter över 600 personer och omsatte 1 519 MSEK under 2019. HMS är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, i kategorin Mid Cap, Information Technology.

Bilaga