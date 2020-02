Vilkår for DLRs auktioner den 25. og 26. februar over rentetilpasningsobligationer til refinansiering af apriltermin 2020.







DLR gennemfører auktioner over rentetilpasningsobligationer i DKK den 25. og 26. februar 2020.

Grundlaget for auktionerne vil være særligt dækkede obligationer (SDO), som DLR udsteder til brug for refinansiering af rentetilpasningslån pr. 1. april 2020. Vilkår for auktionerne, udbudte mængder samt auktionstidspunkter fremgår af vedhæftede fil.



Henvendelse kan rettes til fondschef Erik Bladt på telefon 33 42 07 37.



