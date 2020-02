DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES DU 27 AU 31 JANVIER 2020

Paris, le 3 février 2020, 17h45

Conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, Nexity déclare ci-après les transactions sur actions propres réalisées entre le 27 et le 31 janvier 2020.

Ces transactions ont été réalisées dans le cadre du programme de rachat dont le descriptif a été publié le 22 mai 2019 sur le site de la société (www.nexity.fr) et dans le cadre d'un mandat discrétionnaire exécuté par un prestataire de services d'investissement ODDO BHF SCA.

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur (LEI) Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier (Code ISIN) Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 27/01/2020 FR0010112524 19.571 43,9029 Euronext NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 28/01/2020 FR0010112524 9.000 44,004 Euronext NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 29/01/2020 FR0010112524 6.326 44,1626 Euronext NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 30/01/2020 FR0010112524 27.526 43,5989 Euronext NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 31/01/2020 FR0010112524 15.030 43,5929 Euronext

Présentation détaillée des transactions

Les informations détaillées peuvent être consultées sur le site internet du groupe Nexity : https://www.nexity.fr/groupe/finance/publications/informations-reglementees

