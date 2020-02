Communiqué de presse

Signature de 9 nouveaux baux pour un total de 14 400 m² sur des immeubles en VEFA



Les immeubles livrés en 2020 déjà largement précommercialisés

Artea (ISIN : FR0012185536 – ARTE) a signé au cours des deux derniers mois neuf nouveaux baux pour un total de 14 400 m² dans des immeubles de bureaux devant être livrés au cours des deux prochaines années.

Ces baux, ayant une durée ferme de plus de 9 ans, représentent un loyer annuel de 2,6 M€. Ils permettront d’assurer la croissance future du pôle foncière du groupe Artea.

Une activité locative très active

Artea conclut une année 2019 très riche sur le plan locatif avec 39 600 m² de nouveaux baux signés :

11 700 m² (13 baux) sur des immeubles en exploitation représentant 1,7 M€ de revenus locatifs annuels sur une période moyenne supérieure à 6 ans ;

27 900 m² (15 baux) sur des immeubles en développement qui permettront de générer 4,7 M€ de revenus locatifs par an sur une durée supérieure à 10 ans.

Ces signatures sécurisent nos revenus futurs et augmentent significativement l’activité foncière du groupe Artea sur les 2 prochaines années.

Les immeubles livrés en 2020 déjà très largement précommercialisés

Ces succès se reflètent aussi dans la pré-commercialisation des actifs tertiaires actuellement en développement et qui seront livrés en 2020 :

Sur Lille-Lesquin, les deux actifs de l’Arteparc en cours de réalisation sont précommercialisés à 73%,

Sur Aix, deux des trois actifs en développement sont intégralement précommercialisés alors que le troisième l’est aussi à 50% pour un taux moyen de 82%, et

Sur Sophia, les deux actifs du Campus Artéparc livrés en 2020 et 2021 sont précommercialisés à 70%.

Philippe Baudry, PDG du groupe Artea déclare : « Ces succès commerciaux auprès de preneurs de qualité illustrent le modèle de création de valeur et la pertinence des choix immobiliers d’Artea, qui se positionne sur des projets tertiaires neufs situés dans des zones régionales attractives, répondant aux enjeux environnementaux et à la transition énergétique grâce à l’autoconsommation collective que l’on réalise sur le Campus Artéparc de Sophia ».

Prochaine publication financière :

Chiffre d’affaires annuel, le 28 février 2020

Retrouvez toute l’information financière d’ARTEA sur : http://www.groupe-artea.fr

ARTEA conçoit, réalise et développe de l’immobilier de bureaux dits de 3ème génération à travers un écosystème proposant des immeubles green produisant leurs propres énergies et proposant une offre de services innovante au sein des ARTEPARC à travers des pôles services (coworking, crèches, restaurants, santé …). Dès 2009, ARTEA construit le 1er parc à énergie positive de la région PACA (2ème en France). Ce concept est depuis reproduit dans le Nord de la France. En 2013, ARTEA livre le 1er parc tertiaire ARTEPARC de nouvelle génération BBC. Depuis sa création, ARTEA a ainsi livré plus de180 000 m² de bureaux green dont 64 000 m² ont été conservés en patrimoine pour une valeur de plus de 146 M€. Le groupe ARTEA est coté sur le compartiment C d’EURONEXT Paris, ARTEA (ARTE ; code ISIN FR0012185536).





Contacts



ARTEA



Edouard de CHALAIN, Directeur administratif & financier

Tel : +33 1 30 71 12 62

Email : edouard.dechalain@groupe-artea.fr



ACTIFIN

Communication financière

Julien MOURET

Tel : +33 1 56 88 11 11

Email : jmouret@actifin.fr

Pièce jointe