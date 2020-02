Communiqué de presse

NOMINATION D’UN NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL

ET EVOLUTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION





Levallois-Perret, le 3 février 2020, 19:00

Le groupe de publicité digitale AdUX (Code ISIN FR0012821890 - ADUX) porte à la connaissance du public les changements opérés au sein de son management et de son Conseil d’Administration.

Par décision du 31 janvier 2020, le Conseil d’administration a décidé de nommer M. Salih Hikmet Cosgun Directeur Général de la société AdUX en remplacement de M. Cyril Zimmermann.

M. Salih Hikmet Cosgun a commencé sa carrière dans l’industrie des télécommunications chez l’opérateur néerlandais KPN avant de la poursuivre dans le secteur du développement informatique. Plus récemment, il a assisté le groupe Azerion en tant que conseil dans la mise en place des synergies commerciales et techniques entre les différentes sociétés de publicité digitale du groupe. Il pourra faire bénéficier AdUX de son expérience pour renforcer les synergies et partenariats commerciaux entre le groupe AdUX et Azerion et ses filiales en cohérence avec ce qui avait été annoncé en novembre 2018 puis réaffirmé par Azerion dans le cadre des opérations d’augmentation de capital réalisées en décembre 2019, telles que rappelées dans la déclaration d’intention du 31 décembre 2019 (D&I 220C0048).

Par l’intermédiaire de sa société de conseil et dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, M.Cyril Zimmermann continuera à accompagner le groupe AdUX dans la continuité de la stratégie menée ces dernières années et pour le développement de ses activités principales que sont Quantum et Admoove.

En marge de ce réaménagement de la gouvernance de la société, Mme Sandra Legrand, administrateur indépendant, et M.Cyril Zimmermann démissionnent de leur mandat d’administrateur. Conformément aux termes de la déclaration d’intention du 31 décembre 2019, Azerion Holding B.V. représentée par M. Atilla Aytekin et M. Umut Akpinar, représentant d’Azerion, se retirent également du Conseil d’Administration afin que ce dernier soit majoritairement composé de membres autres que des représentants du groupe Azerion.

Le Conseil d’Administration sera désormais composé de 3 membres : Madame Kyra Steegs représentante d’Azerion, Madame Catharina Hillström, administrateur indépendant, et M. Trond Dale, administrateur indépendant. Le conseil d’administration a décidé de dissocier les fonctions de Directeur Général et de Président du Conseil d’administration. M. Trond Dale a ainsi été désigné Président du Conseil d’administration.

Le nouveau management et le Conseil d’Administration de la société comptent poursuivre le travail de redressement entrepris en 2019 dans la continuité de la stratégie telle qu’exposée dans le prospectus visé par l’AMF le 5 décembre 2019 sous le numéro 19-561.

Concernant la stratégie, la société Azerion Holding B.V. a confirmé à la société ses intentions, notamment quant à la poursuite de la stratégie, telles qu’exprimées dans la déclaration susvisée.

Prochaine communication financière

Chiffre d’affaires annuel 2019 le mardi 18 février 2020 après bourse

