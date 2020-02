NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Aalborg 3. februar 2020

AaB udlejer indtil 30. juni 2020 Oliver Abildgaard til den russiske klub FC Rubin Kazan på en aftale med købsoption.

Det har været et stort ønske for 23-årige Oliver Abildgaard at prøve sig af i udlandet, og dette bliver nu opfyldt med i første omgang en lejeaftale indtil 30. juni 2020.

AaB’s administrerende direktør og fungerende sportschef Thomas Bælum udtaler:

- I fællesskab har vi i den sportslige sektor vurderet, at vi selv med afgang af Oliver Abildgaard er særdeles godt dækket ind på 8’er-positionen, hvorfor vi ser fortrøstningsfuldt frem mod et spændende forår.

Oliver Abildgaard er vokset op og udviklet i AaB Talent, hvor han allerede som tiårig skiftede til fra partnerklubben Aalborg Freja.



Oliver Abildgaard står noteret for 91 officielle kampe for AaB og har scoret fire mål. Herudover har Oliver Abildgaard opnået 12 ungdomslandskampe for Danmark. Debuten for FC Rubin Kazan kan komme 1. marts i udekampen mod FC Tambov.

På baggrund af udlejningen af Oliver Abildgaard opjusterer AaB resultatforventningerne til 2020 fra et minus i niveauet 8-13 mio. kr. til et minus i niveauet 7-12 mio. kr.

Heri er indregnet investering i spillertruppen og strategiske investeringer i den kommercielle udvikling.

Der er i resultatforventningen ikke indeholdt et salg af Oliver Abildgaard eller øvrige transferindtægter.



