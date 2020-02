MONTRÉAL, 03 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tarku Resources Ltd. (TSX-V: TKU) (la « Société » ou « Tarku ») annonce un regroupement de son capital-actions sur la base de 6,5 pour 1 et annonce qu'elle entreprend des placements privés d'unités sans l’entremise d’un courtier pour un maximum de 9 333 334 unités (les « unités ») au prix, post-consolidation, de 0,075 $ par unité pour un montant maximum de 700 000 $ (le « placement »).



Placement privé

Chaque unité est composée d’une action ordinaire et d’un bon de souscription complet. Chaque bon de souscription permet à son porteur d'acquérir une action ordinaire au prix de 0,10 $ l'action ordinaire pendant une période de 24 mois après la clôture. Le placement privé comprend une commande ferme de 300 000 $ à 500 000 $ d’un investisseur stratégique, Crest Resources Inc. (« Crest »). Crest, qui deviendra l'un des principaux actionnaires de Tarku, est une société qui, entre autres, investit dans des sociétés d'exploration minière.

Le regroupement d’actions

Le conseil d'administration de Tarku estime qu’il est nécessaire de continuer à financer la société par l’émission d’actions pour qu’elle puisse mettre en place son plan d’affaire ainsi que pour subvenir à ses besoins en fonds de roulement. Le conseil d'administration estime qu'un regroupement de son capital-actions sur la base de 6,5 anciennes actions de Tarku pour 1 nouvelle action de Tarku permettra d'atteindre ces objectifs. Le regroupement d’actions entrera en vigueur le ou autour du 7 février 2020, dès réception de toutes les approbations réglementaires usuelles.

Les actions de Tarku continueront d’être négociées sous le symbole TKU. Le nouveau numéro CUSIP pour les actions consolidées est 87618P204 et le nouveau numéro ISIN est CA87618P2044. À la suite du regroupement des actions, Tarku aura environ 11 715 197 actions ordinaires émises et en circulation. Les bons de souscription en circulation de la Société seront également ajustés sur la même base que les actions ordinaires, soit 1 nouveau pour 6,5 anciens, des ajustements proportionnels étant apportés aux prix d’exercice. Dans le cas d'un financement entièrement souscrit, Tarku aura un total d’actions en circulation d'environ 21 048 531.

Les actionnaires qui détiennent leurs actions par l’intermédiaire d’un courtier ou d’un courtier en valeurs mobilières, d’une banque ou d’une société de fiducie ne seront pas tenus de prendre de mesures concernant le regroupement des actions. Computershare Investor Services Inc. qui est l’agent des transferts de Tarku, postera une lettre de transmission à tous les actionnaires inscrits, qui devront retourner à Computershare leurs certificats d’actions préconsolidées avec la lettre de transmission dûement remplie. Tout actionnaire inscrit qui soumet à Computershare une lettre de transmission dûment complétée accompagnée de certificats d'actions préconsolidés recevra en retour un certificat d'actions post-consolidé ou un avis d'enregistrement direct (« DRA »). Des exemplaires supplémentaires de la lettre d'envoi peuvent être obtenus en contactant Computershare soit au 1-800-564-6253, soit par courriel à corporateactions@computershare.com.

Changement au conseil d’administration

Le conseil d'administration de Tarku annonce également la nomination à son conseil d'administration de Michael Collins avec effet immédiat. Parallèlement, à la nomination de M. Collins, le conseil d'administration a accepté la démission de M. Barry Chappell, qui a servi la société en tant que membre fondateur pendant plus de 9 ans. Le conseil tient à remercier M. Chappell pour ses services à la Société et à ses actionnaires et lui souhaite du succès dans ses projets futurs.

Michael Collins travaille en tant que dirigeant et administrateur de sociétés publiques depuis 2004. Il est également géologue professionnel et dirige un bureau d'ingénierie minière depuis cinq ans. Michael a travaillé au développement de projets miniers et d'exploration à de nombreux endroit, et a dernièrement identifié et bâtit le modèle pour l'acquisition de Prime Mining ainsi qu’un financement de 8,5 millions de dollars pour le projet aurifère Los Reyes. M. Collins possède un ensemble unique de compétences grâce à son expérience de travail dans divers domaines variant du développement de projets éloignés à l'application de haute technologie. Michael a également été pendant 2 ans, un membre important de l'équipe du programme de forage de Canadian Royalties Inc. Dans le nord du Québec. Michael est actuellement administrateur, président et chef de la direction de Crest Resources Inc et de Volatus Capital Corp., sociétés de Vancouver cotées à la Bourse des valeurs canadiennes (CSE) sous les symboles CRES et VC.

Julien Davy, président et chef de la direction de Tarku, a déclaré: « Je tiens d'abord à remercier personnellement Barry, l'un des fondateurs de la société pour son excellent soutien et sa profonde contribution au cours des 9 dernières années. Nous souhaitons chaleureusement la bienvenue à M. Collins au conseil d'administration de Tarku. Ses solides expériences et relations acquises au cours de sa carrière en font un ajout précieux à notre conseil d'administration actuel. Crest Resources a identifié Tarku comme un joueur clé dans le camp de Matagami qui se veut très prometteur. Nous apprécions cette reconnaissance et ce soutien alors que les prix de l'or et de certains métaux de base sont en fortes hausses et que nous voyons un regain d'intérêt pour l'exploration pour ces substances ».

À propos de Tarku Resources Ltd. (TSX-V: TKU)

Tarku est une société axée sur l’exploration de ses projets surnommés les « 3 A » (Apollo, Admiral and Atlas), localisés dans la ceinture de roches vertes de Matagami qui est interprétée par la direction comme le prolongement vers l'est au Québec de la ceinture de Détour. Cette ceinture de roche vertes a démontré son potentiel en Au et en métaux de base grâce aux récents succès d’exploration des sociétés comme Midland Exploration, Balmoral Resources et Probe Metals.

La génération de projets est le fondement de la création de valeur dans le secteur minier. Tarku génère des projets durables en menant des activités d'exploration dans des zones à fort potentiel géologique et à des niveaux élevés d'acceptabilité sociale; des projets qui peuvent être explorés et développés rapidement avec le soutien de la communauté. Tarku possède, entre autres, 100% de plus de 220 claims (12 033 ha) adjacents et le long de structures aurifères régionales ayant de fortes similitudes avec la mine d'or de classe mondiale Detour Lake et ayant peu ou pas été testés par forages.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué. Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs qui sont assujettis à des risques et à des incertitudes connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les activités et les résultats réels diffèrent considérablement des résultats attendus et des activités prévues. Ces risques et incertitudes comprennent ceux qui sont décrits dans les rapports périodiques de Tarku, y compris le rapport annuel, ou les documents que Tarku dépose à l’occasion auprès des autorités en valeurs mobilières.

Pour plus d’information, veuillez consulter le site internet de la Société ou contacter : Julien Davy, Président et Chef de la direction +1 (514) 618-7287 – www.tarkuresources.com