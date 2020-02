La « causerie au coin du feu » du Toronto Centre, portant sur le sujet « Écologisation des finances : le changement climatique et son impact sur le système financier du monde », a inclus des discussions entre des leaders d'industrie internationaux sur l'avenir des systèmes financiers dans un climat changeant

OTTAWA, 03 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Toronto Centre a organisé une « causerie au coin du feu » au début de la Semaine du développement international (SDI) à Ottawa. Les intervenants ont parlé de l'impact du changement climatique sur les systèmes financiers, et du rôle que peuvent jouer les régulateurs et superviseurs financiers. Les panélistes ont partagé leurs perspectives des initiatives entreprises au sein de leurs juridictions respectives pour soutenir l'écologisation des marchés de capital et l'amélioration de la résilience du système financier dans un climat changeant.



L'événement a été animé par Christine Hogan, ministre-adjointe de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Canada. Les panélistes comprenaient : Timothy Antoine, gouverneur de la Banque centrale des Caraïbes orientales (ECCB) ; Nezha Hayat, PDG de l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) ; et Anthony Nyong, directeur de la lutte contre les changements climatiques et de la croissance écologique à la Banque africaine de développement (BAD).

« Le risque climatique constitue une priorité émergente pour les décideurs politiques du secteur financier, les organismes de normalisation, les régulateurs et superviseurs et les praticiens du marché. Le Toronto Centre est ravi de réunir les leaders de la BAD, de l'AMMC et de l'ECCB pour débattre de la manière dont les superviseurs et les régulateurs peuvent contribuer à faire face à ce risque afin d'assurer que les systèmes financiers des pays restent résilients, stables et inclusifs. »

- Babak Abbaszadeh, PDG du Toronto Centre

« Notre Banque centrale recommande et permet la mise en place de stratégies de résilience au climat et aux catastrophes comprenant des systèmes d'alerte précoce, l'incorporation des risques climatiques dans les cadres de gestion des risques des institutions financières, des investissements en infrastructure physique et numérique, et la résilience fiscale. »

- Timothy N.J. Antoine, gouverneur de la Banque centrale des Caraïbes orientales (ECCB)

« Lors de la COP 22 organisée au Maroc en 2016, l'AMMC a pris de forts engagements visant à promouvoir des finances durables au Maroc et en Afrique. Conformément à ces engagements, nous avons lancé la Marrakech Pledge, un partenariat continental appelant les bourses et régulateurs africains à agir de manière collective pour permettre un établissement rapide et efficace de marchés des capitaux résilients au climat dans la région. Pour ce faire, l'AMMC travaille sur la mise en place de cadres favorables ainsi que sur le développement de capacités dans le domaine des finances durables. Notre collaboration avec le Toronto Centre correspond parfaitement à notre approche des finances durables, et nous sommes ravis d'avoir publié un livre blanc axé sur l'action concernant les prochaines étapes pour constituer des marchés de capitaux écologiques et favoriser des partenariats régionaux. »

- Nezha Hayat, PDG de l'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux

« Presque tous les pays africains ont depuis ratifié l'Accord de Paris avec des engagements estimés à 3 billions USD d'investissements d'ici à 2030. Pour atteindre l'objectif, il faudra associer du dynamisme à des mécanismes efficaces au sein du secteur financier africain afin de déployer divers types de finances ciblant les différents segments de marchés. La Banque africaine de développement a établi l'Alliance financière africaine pour la lutte contre le changement climatique (AFAC) en guise de plateforme réunissant l'ensemble de l'industrie des finances d'Afrique pour concevoir des mécanismes et des cadres de politiques créant de la valeur et de nouveaux investissements à partir des risques et opportunités présentés par le changement climatique. »

- Anthony Nyong, directeur du département dédié à la croissance écologique et à la lutte contre les changements climatiques de la Banque africaine de développement (BAD)

