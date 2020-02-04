旧金山, Feb. 04, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Black Hat是全球领先的信息安全事件提供者，今天宣布即将在3月31日至4月3日于新加坡滨海湾金沙举行的Black Hat亚洲活动的简报会要点。Black Hat Asia提供了一个沉浸式的项目，包括基于研究的简报、实践培训、由领先解决方案提供商组成的商务厅，以及一系列涵盖所有信息安全级别的特殊项目。
Black Hat Asia 2020计划亮点包括：
要查看当前2020年计划清单和演示摘要，请访问blackhat.com/asia-20/briefings/schedule/index.html
Black Hat Asia 2020高管峰会
由于需求旺盛，Black Hat正将高管峰会带回亚洲。4月1日星期三，亚洲著名的安全高管将出席这场旨在培养安全领袖和前瞻性思考者的活动。与会者将听取正在帮助制定下一代信息安全战略的各行业专家的意见。高管峰会遵循查塔姆大厦规则，努力营造一个开放协作的环境。要了解更多信息，请访问：https://www.blackhat.com/asia-20/executive-summit.html
课堂式课程 - Black Hat培训
在简报会之前，Black Hat Asia将提供由业内一些最聪明的人领导的为期四天的深入技术性、实践性培训课程。今年的培训将涵盖恶意软件分析、渗透测试等主题。有关清单的信息，请访问： blackhat.com/asia-20/training/schedule/
实时演示 – Black Hat Arsenal
Black Hat Arsenal将带着非常受欢迎的工具和演示区返回新加坡，展示来自开源社区的最新发展。有关Arsenal的更多信息，以及查看今年选择的工具，请访问：blackhat.com/asia-20/arsenal/schedule/index.html
Black Hat Asia赞助商
Black Hat Asia 2020的顶级赞助商包括钻石赞助商：Infoblox、Qualys；白金赞助商：KnowBe4；和黄金赞助商：Facebook、Jacobs、Mimecast、Recorded Future
未来Black Hat日期和活动
关于Black Hat
20多年来，Black Hat为与会者提供了最新的信息安全研究、发展和趋势。这些备受瞩目的全球活动和培训由安全界的需求推动，力求汇集业内最优秀的人才。Black Hat激励所有职业层次的专业人士，鼓励学术界、世界级研究人员以及公共和私营部门领导人之间的增长和合作。每年都会在美国、欧洲和亚洲举办一次Black Hat简报会和培训。更多信息请见：blackhat.com。Black Hat由Informa Tech发起。
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