三藩市, Feb. 04, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Black Hat 是全球領先的資訊安全盛事舉辦者，今天公佈於 3 月 31 日至 4 月 3 日在新加坡濱海灣金沙酒店舉行的 Black Hat 亞洲盛事簡報會重點。Black Hat 亞洲是一個提供身歷其境的活動，其中包括以研究為本的簡報會、實務培訓、由領先解決方案提供商主持的商務大會，以及一系列涵蓋所有級別資訊安全的特殊活動。

Black Hat 亞洲 2020 活動的重點包括：

要查看 2020 年活動陣容和演示摘要，請瀏覽： blackhat.com/asia-20/briefings/schedule/index.html

Black Hat 亞洲 2020 行政人員峰會

由於需求殷切，Black Hat 再次在亞洲舉辦行政人員峰會。於 4 月 1 日（星期三），亞洲著名的安全管理人員將雲集專為安全領導者和前沿思想家而設的盛事。參與者將可聽到業內不同專家得意見，這些專家正在幫助構建下一代資訊安全策略的。行政人員峰會遵守不引述出席者言論的原則，以營造開放和協作的環境。欲了解更多，請瀏覽： https://www.blackhat.com/asia-20/executive-summit.html

面授課程 — Black Hat 培訓

在簡報會之前，Black Hat 亞洲將提供為期四天、由業內精英教授的精深技術、實務培訓課程。今年的培訓將涵蓋惡意軟件分析、滲透測試等主題。有關培訓陣容的資訊，請瀏覽： blackhat.com/asia-20/training/schedule/

現場示範 – Black Hat Arsenal

Black Hat Arsenal 將以其廣受歡迎的工具和演示領域重返新加坡，展示開源社群的最新發展。有關 Arsenal 的更多資訊及了解今年精選的工具，請瀏覽： blackhat.com/asia-20/arsenal/schedule/index.html

Black Hat 亞洲贊助商

Black Hat 亞洲 2020 的頂級贊助商包括鑽石級贊助商：Infoblox、Qualys；鉑金級贊助商：KnowBe4；及黃金級贊助商：Facebook、Jacobs、Mimecast、Recorded Future

其他即將舉行的 Black Hat 盛事及日期

Black Hat 美國 2020 ，內華達州拉斯維加斯，8 月 1 至 6 日

，內華達州拉斯維加斯，8 月 1 至 6 日 Black Hat 歐洲 2020，英國倫敦，11 月 9 日至 12 日

關於 Black Hat

20 多年來，Black Hat 為參與者提供最新的資訊安全研究、開發和趨勢。這些備受關注的全球盛事和培訓是由安全社群的需求帶動，致力匯集業界最精銳人才。Black Hat 啟發各職級的專業人員，鼓勵學術界、一流的研究人員，以及公營和私營公司的領導者成長發展與合作。Black Hat 簡報會和培訓每年在美國、歐洲和亞洲舉行。如欲了解更多詳情，請瀏覽： blackhat.com 。Black Hat 由 Informa Tech 隆重呈獻。

關於 Informa Tech

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