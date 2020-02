2019. aasta IV kvartalis teenis AS LHV Group konsolideeritult 6,4 miljonit eurot puhaskasumit: pank teenis 5,7 miljonit eurot puhaskasumit ning varahaldus 0,9 miljonit eurot. LHV Groupi aktsionäridele kuuluva omakapitali tulumaksueelne tootlus oli neljandas kvartalis 12,8%.

LHV Groupi konsolideeritud puhaskasum oli 2019. aasta IV kvartalis 1,6 miljoni euro võrra väiksem kui III kvartalis ja 0,3 miljonit eurot väiksem kui samal perioodil aasta varem. Laenude allahindluseid tehti IV kvartalis 1,5 miljonit eurot.

LHV Groupi varade maht ületas esmakordselt 3 miljardi euro piiri. Grupi konsolideeritud laenuportfell kasvas neljandas kvartalis 465 miljoni euro võrra (+37%; +104 miljonit eurot III kvartalis) 1687 miljoni euroni. Seejuures tulenes 393 miljonit eurot kasvust Danske Eesti eraklientide laenuportfellide ülevõtmisest. Konsolideeritud hoiused kasvasid aasta viimases kvartalis 166 miljoni euro võrra (+7%; +451 miljonit eurot III kvartalis) 2701 miljoni euroni. Seejuures kasvasid tavaklientide hoiused 218 miljoni euro võrra, samas kui maksevahendajatega seotud hoiused vähenesid 43 miljoni euro võrra. LHV poolt juhitud fondide maht kasvas kvartaliga 46 miljoni euro võrra (+3%; +34 miljonit eurot III kvartalis), ulatudes 1374 miljoni euroni.

AS-i LHV Group 2019. aasta konsolideeritud puhaskasum oli 27,1 miljonit eurot ehk 0,1 miljonit eurot vähem kui 2018. aastal (-0%). Pank teenis kasumit 22,1 miljonit eurot, varahaldus 6,1 miljonit eurot. Võrdlust eelmise aastaga mõjutasid 2018. aastal Leedu äriüksuse müügist saadud ühekordne tulu, samuti 2019. aastal Danske tehinguga seotud kulud ning pensionifondide valitsemistasu langus. LHV aktsionäridele kuuluva omakapitali tulumaksueelne tootlus 2019. aastal oli 16,2% ja puhaskasumil põhineva omakapitali tootlus 14,0%. Juulikuist finantsplaani edestasime 1,5 miljoni euro võrra.

LHV Groupi varade maht kasvas aastaga 1,35 miljardi euro võrra (+81%). Konsolideeritud laenuportfell kasvas aastaga 768 miljoni euro võrra (+84%) ja hoiused 1279 miljoni euro võrra (+90%). LHV juhitud fondide maht kasvas aastaga 160 miljoni euro võrra (+13%).

Madis Toomsalu, LHV Groupi juhataja kommentaar tulemustele:

"Lõpetasime 2019. aasta tugeva kvartaliga ja meie äri kasvab. Kvartaliga suurenes panga klientide arv ligi 13 100 võrra 202 000 kliendini. Lisaks ärimahtude tugevale kasvule jõudsid rekordini mitmesugused aktiivsuse näitajad, sh palgalaekumised, varadega klientide ja maksete arv, kaartide kasutamine, kaardimaksete vastuvõtmine ning uute investeerimislepingute arv.

LHV neljanda kvartali kasumiks kujunes 6,4 miljonit eurot. Kvartali kasumit mõjutasid negatiivselt Danske eralaenude portfelli soetamisega kaasnenud allahindlused ning ühekordsed tehingukulud riigilõivude ja notaritasude näol. Danske portfelliga seotud intressitulud lisandusid novembri viimasest nädalast. Positiivselt mõjutasid kvartali kasumit institutsionaalse panganduse tulud.

Eduka aasta kokkuvõttes saame tõdeda, et 2019. aastal kasvasid LHV ärimahud pea kaks korda. Groupi varade maht kasvas 3 miljardi euroni ning meie panga turuosa on suurenenud kümnendikuni, millega oleme igapäevapanganduses Eesti suuruselt kolmas pank. Enam kui 41 000 uut pangaklienti, tunnustus parima teeninduse eest ja LHV valimine Eesti parimaks pangaks mitme maineka majanduasjakirja poolt tõestavad, et meie pingutusi on märgatud.

Lõppenud aasta olulisimaks sündmuseks oli Danske eraisikute laenuportfelli ostmine IV kvartalis. Tähtsaid kliente puudutanud tegevusi oli teisigi sularahaautomaatide võrgustiku laiendamisest kuni oluliste arendusteni LHV mobiiliäpis. Mobiilirakenduses on tänaseks lisaks kliendiks saamisele võimalik investeerida väärtpaberitesse, taotleda laenu, sõlmida laenulepinguid ning tellida pangakaarte.

Ühendkuningriigis olime naelamaksete süsteemidega tehniliselt liitunud küll juba eelmise aasta keskpaigast, aga sisuliselt saime reaalajas maksed klientidele avada käesoleva aasta alguses. Juba varem toiminud reaalajas euromaksetega koos muudab see LHV Connecti üheks finantstehnoloogia ettevõtetele atraktiivseimaks rakendusliideseks. Aasta lõpuks pakume panganduse infrastruktuuri ja teenuseid enam kui sajale maksevahendajast kliendile. Teiste hulgas TransferWise, Coinbase, Paysafe ja Trustly.

LHV pensionifondide maht kasvas aasta lõpuks pea 1,4 miljardi euroni. Pensionifondide aastat iseloomustasid muudatused regulatsioonides. Septembris jõustusid madalamad fikseeritud haldustasud, kuid fondide tugeva tootluse korral on võimalus teenida edukustasu. 2019. aastal me seda ei teeninud, aga meie ootus investeeringute tootluse osas on kasvanud ning usume edukustasu saavutamist üle pikaajalise perioodi. Jaanuari lõpus Riigikogu poolt heaks kiidetud pensionireformi valguses on turuosalised muutmas oma investeerimisstrateegiaid ja vähendamas ebalikviidsemate Eesti investeeringute tegemist. LHV-s proovime leida kuldset keskteed, et jätkata kõrgema eeldatava tootlusega Eesti investeeringute tegemist samas vajalikku likviidsust tagades.

Ärimahtude kasvu möödunud aastal finantseerisime kapitali kaasamiste abil. Kokku kaasasime aasta jooksul kolme erineva instrumendi kaudu kapitali 65 miljonit eurot. Investorite usaldust märgib kõikide emissioonide edukas tulemus ja ülemärkimine. Kindlasti aitasid need tehingud kaasa ka LHV investorite arvu suurenemisele, aasta lõpu seisuga oli LHVsse investeerinud ligi 7000 aktsionäri ja 3000 võlakirjainvestorit.

Juulikuist finantsplaani edestasime 1,5 miljoni euro võrra peamiselt planeeritust madalamate allahindluste, Danske tehinguga seotud madalamate kulude ning klientide väärtpaberite emissioonide korraldamisega seotud kõrgemate tulude tõttu."

Kasumiaruanne, tuhandetes eurodes IV kv 2019 III kv 2019 12 kuud 2019 12 kuud 2018 Neto intressitulu 13 270 11 546 47 388 38 151 Neto teenustasutulu 6 427 6 412 25 677 25 045 Neto finantstulud 170 119 670 443 Muud tegevustulud 58 33 84 862 Tulud kokku 19 925 18 111 73 818 64 501 Personalikulu -5 236 -4 593 -19 266 -15 756 Kontorikulud -277 -229 -959 -1 830 IT kulud -861 -641 -2 771 -2 322 Turunduskulud -443 -471 -2 089 -2 023 Muud tegevuskulud -4 543 -3 465 -14 182 -10 212 Kulud kokku -11 361 -9 399 -39 266 -32 143 Ärikasum 8 564 8 711 34 552 32 358 Kasum enne allahindlusi 8 564 8 711 34 552 32 358 Laenude allahindlus -1 546 -15 -3 209 -4 879 Tulumaksukulu -586 -701 -4 250 -3 614 Aruandeperioodi puhaskasum jätkuvatelt tegevustelt 6 432 7 995 27 092 23 865 Kasum/-kahjum lõpetatud tegevustelt 0 0 0 3 324 Puhaskasum 6 432 7 995 27 092 27 189 Vähemusosaluse osa 713 706 2 296 1 953 Emaettevõtte aktsionäride osa kasumist 5 719 7 289 24 797 25 236





Bilanss, tuhandetes eurodes dets.19 sept.19 dets.18 Raha ja raha ekvivalendid 1 271 153 1 468 510 682 658 Finantsvarad 40 962 124 035 47 153 Laenud klientidele 1 693 138 1 233 626 929 037 Laenude allahindlus -6 104 -11 561 -10 276 Nõuded klientide vastu 3 551 33 491 3 721 Muud varad 29 212 28 700 24 807 Varad kokku 3 031 912 2 876 800 1 677 100 Nõudmiseni hoiused 2 189 478 2 005 227 1 304 265 Tähtajalised hoiused 511 437 529 442 117 933 Saadud laenud 25 647 28 640 21 584 Võlgnevused klientidele 2 726 562 2 563 309 1 443 782 Muud kohustused 24 321 39 524 24 655 Allutatud laenud 75 000 75 000 50 900 Kohustused kokku 2 825 883 2 677 833 1 519 337 Omakapital 206 028 198 967 157 763 sh vähemusosaluse osa 5 218 4 505 4 123 Kohustused ja omakapital kokku 3 031 912 2 876 800 1 677 100





AS-i LHV Group aruanded on saadaval aadressil: https://investor.lhv.ee/et/aruanded.

LHV korraldab majandustulemuste tutvustamiseks investorkohtumise, mis leiab aset 4. veebruaril algusega kell 18.00 LHV Tallinna kliendikontoris (Tartu mnt 2, I korrus). Osalemiseks palume registreeruda aadressil https://fp.lhv.ee/academy/598. Investorkohtumisest tehakse reaalajas videoülekanne LHV Facebooki lehel www.facebook.com/LHVPank.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab üle 430 inimese. LHV pangateenuseid kasutab üle 202 000 kliendi ja LHV hallatavatel pensionifondidel on ligi 177 000 aktiivset klienti.





Priit Rum

LHV kommunikatsioonijuht

Telefon: 502 0786

E-post: priit.rum@lhv.ee

Manused