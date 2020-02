Selskabsmeddelelse nr. 2020-02 4. februar 2020

Årsrapport 2019

Omsætningsvækst på 7 % trods kraftig modvind som følge af it-hændelsen

Nye flagskibsprodukter driver 9 % underliggende organisk vækst i høreapparatengrosforretningen

Rapporteret EBIT på DKK 2.151 mio. med estimeret negativ effekt af it-hændelsen på DKK 550 mio.

Forventninger til 2020: EBIT på DKK 2.650-2.950 mio. efter en afledt negativ effekt af it-hændelsen på DKK 100-150 mio.

Koncernens omsætning for 2019 var DKK 14.946 mio. svarende til en vækstrate på 7 %. Organisk vækst tegnede sig for 4 procentpoint, akkvisitioner for 2 procentpoint og valutakurseffekter for under 2 procentpoint. Justeret for en estimeret negativ effekt af it-hændelsen på omsætningen på DKK 575 mio. opnåede koncernen en underliggende organisk vækst på 8 %.

I forretningsaktiviteten Høreapparater var væksten 4 % i lokal valuta. Den rapporterede organiske vækst i vores forretning for engrossalg af høreapparater var 5 % drevet af det succesfulde salg af de nye flagskibsprodukter, der blev lanceret i alle brands i første halvår, deriblandt Oticon Opn S og Philips HearLink. Væksten var drevet af en stykvækst på 8 %, hvorimod væksten i den gennemsnitlige salgspris (ASP) var -3 % efter en sekventiel stigning i andet halvår i forhold til første halvår. Justeret for den estimerede negative effekt af it-hændelsen var den underliggende organiske vækstrate 9 % i 2019. I løbet af de kommende måneder udvider vi vores produktportefølje yderligere, når vi introducerer nye genopladelige midtprisprodukter i alle brands.

Vores forretning for detailsalg af høreapparater oplevede 4 % vækst i lokal valuta, som udelukkende var akkvisitiv vækst, mens den rapporterede organiske vækstrate var flad. I USA og Australien oplevede vi negativ vækst som følge af den betydelige negative effekt af it-hændelsen. I USA så vi ydermere en stigning i andelen af forsikringsdækket behandling (managed care), hvilket reducerede ASP i vores detailforretning – til dels opvejet af positiv stykvækst. Justeret for den estimerede negative effekt af it-hændelsen var den underliggende organiske vækstrate 4 % drevet af gode resultater på vores europæiske markeder. Den akkvisitive vækst kan hovedsageligt henføres til en stor akkvisition, der blev gennemført i USA i første halvdel af 2018.

Høreimplantater leverede stærk – udelukkende organisk – vækst på 21 % i lokal valuta efter en acceleration i væksten i andet halvår. I vores forretning for cochlear-implantater (CI) var den organiske vækst 25 % drevet af Neuro-systemets fortsatte succes. Vores forretning for benforankrede høresystemer (BAHS) leverede organisk vækst på 18 %, idet væksten blev øget markant i andet halvår drevet af den nye Ponto 4-lydprocessor, der blev lanceret i juni 2019.

Diagnostik oplevede stærk vækst på 11 % i lokal valuta, hvoraf organisk vækst tegnede sig for 10 procentpoint, og vækst som følge af akkvisitioner gennemført i året tegnede sig for 1 procentpoint. Især Nordamerika leverede flotte resultater, og her blev væksten drevet yderligere frem af vundne udbud.

Sennheiser Communications leverede 4 % vækst, eller en underliggende vækstrate på 12 % målt som salg til eksterne kunder. Væksten var primært drevet af trådløse produkter i Mobile Music-segmentet. Som følge af negative produktmikseffekter, øgede udgifter til F&U og distribution samt meget stærke sammenligningstal faldt Sennheiser Communications’ bidrag til koncernens resultat af primær drift (EBIT) imidlertid betydeligt med 37 % til DKK 66 mio. Den annoncerede opdeling af vores joint venture forventes at blive fuldført som planlagt i løbet af 2020 med finansiel effekt fra 1. januar 2020.

For koncernen som helhed estimerer vi, at it-hændelsen havde en samlet negativ finansiel effekt på EBIT i 2019 på DKK 550 mio. (tidligere DKK 550-650 mio.). Dette tal indeholder DKK 575 mio. i tabt salg (tidligere DKK 600-700 mio.), hvoraf lidt over halvdelen kan henføres til vores forretning for engrossalg af høreapparater og lidt under halvdelen til vores forretning for detailsalg af høreapparater, og DKK 75 mio. er direkte omkostninger (tidligere DKK 50 mio.), som til dels opvejes af forsikringsdækningen på DKK 100 mio. Dette estimat er imidlertid behæftet med betydelig usikkerhed, da vi ikke kan sige præcist, hvad koncernens resultat havde været, hvis it-hændelsen ikke havde fundet sted. For 2020 forventer vi en negativ effekt på EBIT på DKK 100-150 mio. – primært som følge af påvirkning af salget. Hovedparten af denne effekt vedrører vores forretning for engrossalg af høreapparater, idet vi mistede tid i forhold til de oprindelige planer, og selv om vi genvandt momentum i slutningen af 2019, så gik vi ind i 2020 med en lavere run rate end forudset før it-hændelsen. Derudover forventer vi at se en vis effekt af it-hændelsen i vores detailforretning, særligt i Australien, hvor vores lead-generering endnu ikke har nået det normale niveau.

Koncernens bruttomargin var 75,8 % svarende til et fald på 1,6 procentpoint i forhold til 2018, hvilket primært kan tilskrives it-hændelsen og sekundært et markant øget salg af genopladelige produkter. Kapacitetsomkostningerne voksede med 12 % i forhold til sidste år, hvoraf 7 procentpoint var organisk vækst som følge af en øget F&U-indsats i 2018 samt højere distributionsomkostninger – især i vores forretning for detailsalg af høreapparater. Den sekventielle vækst i andet halvår var dog lige under 3 % sammenlignet med første halvår. Det rapporterede EBIT for koncernen var DKK 2.151 mio., hvilket ligger i midten af det senest udmeldte interval på DKK 2.000-2.300 mio. Faldet på 15 % i forhold til det rapporterede EBIT sidste år skyldes den betydelige negative effekt af it-hændelsen. Den tilsvarende EBIT-margin var 14,4 % mod 18,2 % i samme periode sidste år. Justeret for den estimerede effekt af it-hændelsen var EBIT DKK 2.701 mio.

Justeret for effekten af IFRS 16 og en engangseffekt relateret til opdelingen af Sennheiser Communications så vi en stærk pengestrømsgenerering, og pengestrømme fra driftsaktiviteter (CFFO) voksede med 17 % til DKK 1.976 mio. som følge af en forbedret netto arbejdskapital, større modtagne udbytter og lavere skattebetalinger. Frie pengestrømme før akkvisitioner faldt med 2 % til DKK 1.165 mio. Årets aktietilbagekøb udgjorde DKK 946 mio. Ved udgangen af 2019 var den nettorentebærende gæld ekskl. leasingforpligtelser (NIBD) DKK 6.221 mio., og vores gearing-multipel var 2,0 målt som NIBD i forhold til normaliseret EBITDA justeret for effekten af IFRS 16 og it-hændelsen. Den rapporterede gearing-multipel var 2,4 og oversteg således midlertidigt vores målsætning om en gearing-multipel på 1,7-2,2 som en direkte konsekvens af it-hændelsen.

Som et resultat af konsolideringen af EPOS (tidligere Sennheiser Communications) med finansiel effekt fra 1. januar 2020 vil vi realisere flere engangseffekter med en estimeret samlet positiv effekt på EBIT på DKK 200-400 mio. Disse engangseffekter vil blive indregnet som særlige poster i koncernens EBIT. Engangseffekterne vil påvirke vores pengestrømme negativt med DKK 100-200 mio. Disse engangseffekter er ikke inkluderet i vores forventninger til året.

Forventninger til 2020: Vi forventer at generere en rapporteret organisk salgsvækst, der ligger betydeligt over markedsvækstraten, delvist som følge af den negative effekt i 2019 af it-hændelsen. Denne salgsvækst omfatter ikke vækst i forbindelse med konsolideringen af EPOS. Baseret på valutakurser pr. 3. februar 2020 og inklusive effekten af valutakurssikring forventer vi en valutakurseffekt på lidt under 1 % på omsætningen i 2020. Baseret på omsætning fra akkvisitioner, der er gennemført pr. dags dato, forventer vi en akkvisitiv vækst på 1 %. Vi forventer et EBIT på DKK 2.650-2.950 mio. efter den afledte negative effekt af it-hændelsen på DKK 100-150 mio. EPOS’ resultat (ekskl. den positive engangseffekt på DKK 200-400 mio.) er integreret i vores forventninger til 2020. Vi forventer at levere solid vækst i CFFO og i frie pengestrømme før akkvisitioner (ekskl. negative EPOS-relaterede engangseffekter på DKK 100-200 mio.) som resultat af forventninger om et højere EBIT. Vi vil anvende de frie pengestrømme efter akkvisitioner til tilbagekøb af aktier under hensyntagen til vores målsætning om en gearing-multipel på 1,7-2,2 målt som NIBD i forhold til normaliseret EBITDA (justeret for effekten af IFRS 16).



“2019 var et meget begivenhedsrigt år for Demant-koncernen. Vi gennemførte mange succesfulde produktlanceringer og introducerede nye brands, hvilket afspejler vores engagement i forhold til at udvikle os og drive vækst baseret på en multi-business-strategi. Jeg vil gerne rose alle vores forretningsaktiviteter for deres teknologiske bedrifter og initiativer til gavn for vores mange kunder og brugere. Jeg er i særdeleshed tilfreds med den imponerende vækst, vi har set i Høreimplantater og Diagnostik og med koncernens evne til at levere pæn omsætningsvækst. Når det så er sagt, så er jeg ærgerlig over at se, hvordan vores resultat er blevet hæmmet af it-hændelsen i efteråret, som påvirkede vores evne til at eksekvere og gøre det, vi gør bedst, nemlig at levere løsninger, som har stor betydning for millioner af menneskers høresundhed. Men jeg er stolt over, hvordan vores globale organisation tacklede de alvorlige konsekvenser af hændelsen og bevarede fokus på at minimere hændelsens indvirkning på kunderne, så vi er mere end klar til et meget produktivt 2020,” siger koncernchef og adm. direktør Søren Nielsen.

2019



2018 2017 2016 2015 Udvikling

2018-2019 Hovedtal, DKK mio. Nettoomsætning 14.946 13.937 13.189 12.002 10.665 7 % Bruttoresultat 11.325 10.784 10.026 9.030 7.895 5 % Bruttoresultat – justeret* 11.325 10.825 10.064 9.102 7.895 5 % F&U-omkostninger 1.120 1.009 919 839 763 11 % EBITDA 3.110 2.978 2.742 2.346 2.203 4 % Amortiseringer og afskrivninger etc. 959 446 404 404 325 115 % Resultat af primær drift (EBIT) 2.151 2.532 2.338 1.942 1.878 -15 % Resultat af primær drift (EBIT – justeret* 2.151 2.652 2.504 2.130 1.902 -19 % Finansielle poster, netto -240 -164 -111 -101 -69 46 % Resultat før skat 1.911 2.368 2.227 1.841 1.809 -19 % Årets resultat 1.467 1.830 1.759 1.464 1.439 -20 % Nøgletal Bruttomargin 75,8 % 77,4 % 76,0 % 75,2 % 74,0 % - Bruttomargin – justeret* 75,8 % 77,7 % 76,3 % 75,8 % 74,0 % - EBITDA-margin 20,8 % 21,4 % 20,8 % 19,5 % 20,7 % - Overskudsgrad (EBIT-margin) 14,4 % 18,2 % 17,7 % 16,2 % 17,6 % - Overskudsgrad (EBIT-margin) – justeret* 14,4 % 19,0 % 19,0 % 17,7 % 17,8 % - Indtjening pr. aktie (EPS), DKK 6,00 7,32 6,84 5,53 5,30 -18 % Egenkapitalens forrentning 19,5 % 25,7 % 24,0 % 21,5 % 23,7 % -

Indtjening pr. aktie (EPS) er angivet pr. aktie med en nominel værdi på DKK 0,20.

*Justeret for omkostninger vedrørende omstruktureringsaktiviteter i 2016-2018.

