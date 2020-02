OP Företagsbanken Abp

Bokslutskommuniké

Börsmeddelande 4.2.2020 kl. 09.00



OP Företagsbanken Abp:s bokslutskommuniké 1.1-31.12.2019

Koncernens resultat före skatt var 412 miljoner euro (439). Intäkterna ökade med 11 procent och kostnaderna med 4 procent. Intäkterna från placeringsverksamheten ökade med 76 procent till 384 miljoner euro och räntenettot med 8 procent till 295 miljoner euro. Överföringen av skötseln av det lagstadgade arbetspensionsskyddet och försäkringsbeståndet till Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen i slutet av 2018 minskade jämförelseperiodens kostnader med 34 miljoner euro. Med beaktande av detta minskade de jämförbara kostnaderna med 2 procent. Rapportperiodens resultat försvagades till följd av att försäkringsnettot minskade med 146 miljoner euro, nedskrivningarna av fordringar ökade med 38 miljoner euro och ICT-kostnaderna ökade med 28 miljoner euro.

före skatt var -50 miljoner euro (-42) då räntenettot minskat. Likviditeten och tillgången på finansiering förblev goda. CET1-kapitaltäckningen var vid slutet av rapportperioden 14,9 procent (15,1). Den nya definitionen på fallissemang, som enligt plan ska tas i bruk i mars 2020, beräknas försvaga CET1-kapitaltäckningen med 0,7 procentenheter.



Resultat före skatt, mn e 1–12/2019 1–12/2018 Förändring, % Företagsbank 262 361 -27,2 Försäkring 200 120 66,1 Övrig rörelse -50 -42 - Koncernen totalt 412 439 -6,2 Räntabilitet på eget kapital (ROE), % 7,8 8,5 -0,7* Räntabilitet på totalt kapital (ROA), % 0,49 0,54 -0,05*

Som jämförelsetal för resultatet har använts talen för motsvarande perioder 2018. För balansräkningstal och andra tal av tvärsnittstyp har som jämförelsetal använts talet vid slutet av 2018 om inte annat nämns.

*Förändring i relationstalet



Utsikter för 2020

På finansmarknaden minskade riskerna under den senare hälften av fjolåret. Räntorna steg efter bottennoteringarna i augusti, men hölls lägre än i början av året. Aktiekurserna fortsatte sin uppgång under det sista kvartalet. Aktiemarknaden stärktes klart under året. Europeiska centralbanken sänkte sin styrränta i september från -0,4 procent till -0,5 procent och återupptog i början av november sina värdepappersköp på marknaden för 20 miljarder euro per månad. Europeiska centralbanken meddelande att den håller styrräntorna oförändrade eller lägre tills inflationsutsikterna motsvarar målet. Det utdragna läget med exceptionellt låga räntor belastar de finansiella instituten.

Under 2020 väntas kvaliteten på kreditstocken och efterfrågan på krediter vara fortsatt goda, likaså premieintäkterna från skadeförsäkringen. De viktigaste osäkerhetsfaktorerna i resultatutvecklingen ansluter sig till förändringarna i ränte- och placeringsmiljön, tillväxttakten på marknaden, förändringarna i konkurrensläget, nedskrivningarna och storskadornas inverkan på försäkringsersättningarna.

År 2020 ges en uppskattning av utvecklingen i hela årets resultat endast på grupplanet i OP Gruppens bokslutskommuniké och delårsrapporter.

Alla bedömningar som presenteras i den här bokslutskommunikén grundar sig på de rådande åsikterna om utvecklingen av omvärlden, OP Företagsbankskoncernen och dess funktioner och de faktiska resultaten kan avvika betydligt.

Finansiell information 2020

OP Företagsbanken Abp offentliggör följande finansiella information på basis av sin regelbundna informationsskyldighet i egenskap av emittent av värdepappe.

Publiceringstidpunkter för rapporterna 2019:

OP Företagsbankens verksamhetsberättelse och bokslut 2019 vecka 9 OP Företagsbankens bolagsstyrningsrapport 2019 vecka 9

Delårsrapporterna 2020 offentliggörs följande dagar:

Delårsrapport 1.1-31.3.2020 28.4.2020 Halvårsrapport 1.1-30.6.2020 21.7.2020 Delårsrapport 1.1-30.9.2020 22.10.2020

Helsingfors 4.2.2020

OP Företagsbanken Abp

Styrelsen



Närmare upplysningar:

Verkställande direktör Katja Keitaanniemi, tfn 010 252 1387

Kommunikationsdirektör Tuuli Kousa, tfn 010 252 2957



OP Företagsbanken Abp är en del av Finlands ledande kundägda finansgrupp OP Gruppen. OP Företagsbanken och OP-Bostadslånebanken ansvarar för OP:s upplåning på penning- och kapitalmarknaden. OP Företagsbanken, OP-Bostadslånebanken och deras moderbolag OP Andelslag samt övriga medlemskreditinstitut inom OP har ett lagstadgat solidariskt ansvar för varandras skulder och åtaganden. OP Företagsbanken är också centralbank för OP.