February 04, 2020 02:00 ET

Aktia Pankki Oyj

Pörssitiedote

4.2.2020 klo 9.00

Ilmoitus omistusosuuden muutoksesta arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisesti

Aktia Pankki Oyj on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen Stiftelsen Tre Smeder sr:ltä, että sen osuus Aktia Pankin osakkeista ja äänistä on laskenut alle 5 %:n liputusrajan 3.2.2020. Tämän myötä Stiftelsen Tre Smeder sr:n osuus Aktia Pankin osakkeista ja äänistä on 2,48 %.

% osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu %-osuus Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 2,48 – 2,48 69 172 437 Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 9,34 – 9,34

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja/osakelaji Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus Suora



(AML 9:5) Välillinen



(AML 9:6 ja 9:7) Suora



(AML 9:5) Välillinen



(AML: 9:6 ja 9:7) FI4000058870 1 713 545 – 2,48 – A YHTEENSÄ 1 713 545 2,48

B: AML:n 9. luvun pykälässä 6a tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen luonne Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa (osaketoimitus/nettoarvon tilitys) Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus – – – – – – B YHTEENSÄ – – – – –

AKTIA PANKKI OYJ

Lisätietoja:

Konsernilakimies Mia Bengts, puh. 010 247 6348

Sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja Lotta Borgström, puh. 010 247 6838

