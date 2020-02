February 04, 2020 02:00 ET

Tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2019

Pörssitiedote 4.2.2020 klo 9.00

OP Ryhmän tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2019: Tulos ennen veroja 838 miljoonaa euroa – tuotot kasvoivat 10 prosenttia ja vertailukelpoiset kulut laskivat

Tulos ennen veroja oli 838 miljoonaa euroa (959).

Korkokate kasvoi 5 % 1 241 miljoonaan euroon ja nettopalkkiotuotot 6 % 936 miljoonaan euroon. Vakuutuskate laski 26 % 421 miljoonaan euroon.

Tuotot sijoitustoiminnasta, 425 miljoonaa euroa, kasvoivat vertailukaudesta 214 miljoonaa euroa.

Yhteensä tuotot kasvoivat 10 % (väliaikainen poikkeusmenettely mukaan lukien 6 %).

Kulut kasvoivat 13 % 1 903 miljoonaan euroon. Lakisääteisen työeläketurvan pääosan hoidon ja vakuutuskannan siirto Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselle vuoden 2018 lopussa laski vertailukauden tuloslaskelman kuluja 286 miljoonaa euroa. Tämä huomioiden vertailukelpoiset kulut laskivat 3 % 1 903 miljoonaan euroon.

Saamisten arvonalentumiset olivat 87 miljoonaa euroa (46).

OP Ryhmän luottokanta kasvoi 5 % 91 miljardiin euroon ja talletukset 4 % 64 miljardiin euroon.

CET1-vakavaraisuus oli vahvalla tasolla 19,5 % (20,5). Uuden maksukyvyttömyyden määritelmän suunnitellun käyttöönoton maaliskuussa 2020 arvioidaan heikentävän CET1-vakavaraisuutta 1,3 %-yksikköä.

Vähittäispankin tulos ennen veroja laski 44 % 235 miljoonaan euroon. Ilman työeläkevastuun siirron vaikutusta tulos ennen veroja kasvoi 6 %. Korkokate kasvoi 4 % ja nettopalkkiotuotot 5 %. Sijoitustoiminnan nettotuotot laskivat 26 miljoonaa euroa. Luottokanta kasvoi 5 % ja talletukset 7 %.

tulos ennen veroja oli -37 miljoonaa euroa (-64). Katsauskauden aikana OP Ryhmä investoi 313 miljoonaa euroa (384) toimintansa kehittämiseen ja asiakaskokemuksen parantamiseen.

OP-bonukset olivat 254 miljoonaa euroa.

Katsauskaudella saavutettiin strateginen tavoite 2 miljoonasta osuuspankkien omistaja-asiakkaasta. OP Ryhmän pankki- ja vakuutustoiminnan yhteisten asiakkaiden määrä oli 1,2 miljoonaa.

OP Ryhmän keskusyhteisö OP Osuuskunta myi 31.1.2020 Vallilan kiinteistön eteläkorealais-suomalaiselle sijoittajaryhmälle. Kiinteistön myynti parantaa OP Ryhmän CET1-vakavaraisuutta noin 0,2 %-yksikköä.

Vuoden 2020 tuloksen ennen veroja arvioidaan muodostuvan samantasoiseksi kuin vuoden 2019 tulos. Näkymistä kerrotaan tarkemmin kohdassa ”Vuoden 2020 näkymät”.

OP Ryhmän avainlukuja

1–12/2019 1–12/2018 Muutos, % Tulos ennen veroja, milj. € 838 959* -12,6 Vähittäispankki 235 421 -44,2 Yrityspankki 311 408 -23,8 Vakuutus 373 260 43,1 Muu toiminta -37 -64 - Kertyneet uudet OP-bonukset omistaja-asiakkaille -254 -230 10,7 Taloudellisen pääomavaateen tuotto, %*** 17,2 20,8 -3,6** Oman pääoman tuotto (ROE), % 5,5 6,5 -1,0** Oman pääoman tuotto ilman OP-bonuksia, % 7,1 8,1 -1,0** Koko pääoman tuotto (ROA), % 0,47 0,54 -0,1** Koko pääoman tuotto ilman OP-bonuksia, % 0,60 0,67 -0,1** 31.12.2019 31.12.2018 Muutos, % CET1-vakavaraisuus, % 19,5 20,5 -1,0** Omien varojen suhde omien varojen vähimmäismäärään (Rava), %**** 138 147 -9** Luottokanta, mrd. € 91,5 87,0 5,1 Talletukset, mrd. € 64,0 61,3 4,4 Järjestämättömät saamiset luotto- ja takauskannasta, %***** 1,1 1,0 0,1** Omistaja-asiakkaat (1 000) 2 003 1 911 4,8

*OP Ryhmä otti käyttöön jaksotukseen perustuvan tuloutustavan korkokatto- ja korkoputkiluottojen johdannaisehtojen asiakasmarginaaliin neljännellä vuosineljänneksellä. Muutoksen vaikutus oikaistiin takautuvasti OP Ryhmän oman pääoman kertyneisiin voittovaroihin. Lisäksi vuoden 2018 ja 2019 tuloslaskelmat ja taseet oikaistiin vastaamaan uutta tuloutuskäytäntöä. Muutoksella ei ollut vaikutusta segmenttiraportointiin. Vakavaraisuuslaskentaa ei ole oikaistu takautuvasti.

**Suhdeluvun muutos

***12 kk liukuva

****Rava-suhdeluku on laskettu vakuutusyhtiöiden osalta niiden vakavaraisuussääntelyyn sisältyvillä siirtymäsäännöillä.

*****Järjestämättömillä saamisilla tarkoitetaan yli 90 päivää erääntyneitä saamisia, muita riskillisiksi luokiteltuja saamisia sekä tällaisiin saamisiin kohdistuvia asiakkaan taloudellisista vaikeuksista johtuvia lainanhoitojoustoja.

Pääjohtaja Timo Ritakallion kommentit

Asiakasliiketoimintamme kehitys jatkui suotuisana vuonna 2019. Tuotot kasvoivat 10 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna, ja markkinaosuutemme kehittyi positiivisesti niin asunto- ja yritysluotoissa kuin vahinkovakuutusliiketoiminnassa. Luottokantamme nousi 5 prosenttia 91 miljardiin euroon ja talletuskantamme 4 prosenttia 64 miljardiin euroon. Sijoitustoiminnan tuotot olivat erinomaiset hyvän markkinakehityksen ansiosta.

Olemme myös onnistuneet kääntämään kulumme laskuun. Vertailukelpoiset kulut laskivat edellisestä vuodesta 3 prosenttia. Saamisten arvonalentumiset kasvoivat selvästi vuonna 2019 säilyen kuitenkin yhä alhaisella tasolla.

Vuoden 2019 tulos ennen veroja oli 838 miljoonaa euroa, eli 121 miljoonaa euroa pienempi kuin vuonna 2018. Vuoden 2018 tulosta nosti lakisääteisen työeläkevastuun siirto Ilmariselle. Vertailukelpoisin luvuin, joista on poistettu eläkevastuun siirron vaikutus, vuoden 2019 tulos nousi 165 miljoonaa euroa.

Vakavaraisuutemme pysyi vahvalla 19,5 prosentin tasolla.

OP Ryhmän omistaja-asiakkaiden määrä ylitti vuoden lopussa kahden miljoonan rajan. Viime vuonna uusia omistaja-asiakkaita tuli 92 000. Jatkossa tavoitteemme on varmistaa, että omistaja-asiakkaamme saavat meiltä parhaat edut pankki- ja vakuutuspalveluissa.

Olemme tehneet määrätietoisesti työtä asiakaskokemuksen parantamiseksi, ja onnistuneet esimerkiksi lyhentämään puhelinpalvelujemme vastausaikaa ja nostamaan asiakastyytyväisyyttä. Yli miljoona asiakastamme on ottanut käyttöön turvallisen tunnistautumistavan, Mobiiliavaimen. Vuoden 2020 tammikuussa Mobiiliavaimen käyttö laajeni op.fi:hin.

Olemme muuttaneet OP Ryhmän keskusyhteisön toimintatapaa aiempaa itseohjautuvammaksi. Muutoksella tavoittelemme parempaa asiakaskokemusta ja työntekijäkokemusta sekä kulusäästöjä. Muutos on edellyttänyt uudistuksia toimenkuviin kaikissa liiketoiminnoissamme. Loppuvuonna kävimme yt-neuvottelut osaamiskeskuksissa ja palvelukeskuksessa, joissa neuvottelujen kohteena olleissa toiminnoissa työskenteli noin 1900 henkilöä. Noin 460 työtehtävää lakkasi ja uusia syntyi noin 190. Neuvottelut käytiin hyvässä yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa.

Vuoden 2020 haaste on kustannusten hallinta. Pankkien tuloksiin kohdistuu paineita matalan korkotason ja kiristyvän pankkisääntelyn vuoksi. Odotamme tämän vuoden tuloksemme olevan vuoden 2019 tasolla.

Poliittinen epävarmuus koetteli maailmantaloutta vuonna 2019. Maailmankauppa kärsi kauppasodan laajenemisesta. Rahoitusmarkkinoilla tunnelmat vaihtelivat voimakkaasti, mutta lopulta vuosi oli sijoittajille suotuisa. Keskuspankkien toimet tukivat rahoitusmarkkinoita, ja vakauttivat luottamusta talouteen.

Suomen talous sai tukea palvelualojen myönteisestä kehityksestä ja hidastui vain hieman. Talouden kuva säilyi kohtuullisen myönteisenä, vaikka luottamus talouteen heikkeni vuoden aikana.

Talouden riskit ovat hellittäneet viime vuoden synkimmistä tunnelmista, mutta näkymät ovat vaisut. Odotettavissa on hidasta kasvua. Talouspolitiikka ei saa apua suotuisasta suhdannetilanteesta. Monet pitkäkestoiset haasteet ovat ratkaisematta, ja uusia syntyy muun muassa ilmastonmuutoksen myötä. Toimintaympäristö on haastava sekä talouspolitiikalle että yrityksille.

Tammi–joulukuu

OP Ryhmän tulos ennen veroja oli 838 miljoonaa euroa (959). Tulos laski vertailukaudesta 121 miljoonaa euroa. Korkokate, nettopalkkiotuotot ja sijoitustoiminnan nettotuotot kasvoivat. Tulosta pienensivät vakuutuskatteen lasku ja saamisten arvonalentumisten kasvu. Lakisääteisen työeläketurvan pääosan hoidon ja vakuutuskannan siirto Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselle vuoden 2018 lopussa laski vertailukauden tuloslaskelman kuluja 286 miljoonaa euroa. Ilman työeläkevastuun siirron vaikutusta kulut laskivat vertailukaudesta 3,3 prosenttia.

Korkokate kasvoi 4,6 prosenttia 1 241 miljoonaan euroon. Vähittäispankki-segmentin korkokate kasvoi 36 miljoonaa euroa ja Yrityspankki-segmentin 33 miljoonaa euroa. OP Ryhmän luottokanta kasvoi 5,1 prosenttia 91,5 miljardiin euroon ja talletukset 4,4 prosenttia 64,0 miljardiin euroon.

Vakuutuskate oli 421 miljoonaa euroa (566). Vakuutus-segmentin vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutuotot kasvoivat 0,9 prosenttia 1 479 miljoonaan euroon. Ilman vuonna 2018 myytyä Baltian liiketoimintaa vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutuotot kasvoivat 4,0 prosenttia. Korvauskulut kasvoivat 17,4 prosenttia 1 077 miljoonaan euroon. Vakuutusvelan diskonttokoron lasku lisäsi korvauskuluja 136 miljoonaa euroa (0). Operatiivinen yhdistetty kulusuhde oli 92,7 prosenttia (92,0).

Nettopalkkiotuotot olivat 936 miljoonaa euroa eli 49 miljoonaa euroa suuremmat kuin vuotta aiemmin. Maksuliikkeen nettopalkkiotuotot kasvoivat 17 miljoonaa euroa, luotonannon 6 miljoonaa euroa sekä omaisuudenhoitopalkkiot 23 miljoonaa euroa.

Sijoitustoiminnan nettotuotot kasvoivat 345 miljoonaa euroa 530 miljoonaan euroon. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen nettotuotot olivat 726 miljoonaa euroa (115). Vahinkovakuutuksen vakuutusvelan korkoriskiä on suojattu johdannaisilla, jolloin diskonttokoron laskua vastaava erä 136 miljoonaa euroa (0) näkyy positiivisena arvonmuutoksena sijoitustoiminnan nettotuotoissa. Osaan vakuutusyhtiöiden oman pääoman ehtoisista sijoituksista sovelletaan väliaikaista poikkeusmenettelyä (overlay approach). Väliaikaisen poikkeusmenettelyn piirissä olevien sijoitusten käyvän arvon muutokset esitetään oman pääoman käyvän arvon rahastossa. Yhteensä sijoitustoiminnasta kirjatut tuotot, 425 miljoonaa euroa, kasvoivat vertailukaudesta 101,5 prosenttia. Myyntivoittoja kirjattiin 197 miljoonaa euroa (36). OP Ryhmän vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu sijoitusten tuotto käyvin arvoin oli 8,9 prosenttia (0,7). Henkivakuutuksen lyhytaikaisten korkotäydennysten nettomuutos laski tulosta 2 miljoonaa euroa. Vertailukaudella lyhytaikaisten korkotäydennysten nettomuutos paransi tulosta 43 miljoonaa euroa. Markkinamuutoksista johtuvat johdannaisten luotto- ja vastapuoliriskin (CVA) arvonmuutokset laskivat tulosta 21 miljoonaa euroa vertailukaudesta.

Liiketoiminnan muut tuotot laskivat vertailukaudesta 8 miljoonaa euroa 53 miljoonaan euroon. Liiketoiminnan muita tuottoja kasvatti työterveyspalveluliiketoiminnan myynti toisella vuosineljänneksellä Mehiläiselle. Vertailukaudella myytiin Baltiassa toimivan tytäryhtiö Seesam Insurance AS:n koko osakekanta Vienna Insurance Groupille (VIG). Kaupasta kirjattiin kertaluonteista myyntivoittoa vertailukaudelle yhteensä 16 miljoonaa euroa.

Kulut kasvoivat 13,2 prosenttia 1 903 miljoonaan euroon. Ilman työeläkevastuun siirron vaikutusta kulut laskivat 3,3 prosenttia 1 903 miljoonaan euroon, henkilöstökulut laskivat 2,6 prosenttia 781 miljoonaan euroon ja eläkekulut laskivat 26,2 prosenttia 114 miljoonaan euroon. Ilmariselle siirrettyjen eläkkeiden kirjanpitokäsittely muuttui vuoden 2019 alussa etuuspohjaisista maksupohjaisiin järjestelyihin.

Kehittämisen kuluvaikutus oli 183 miljoonaa euroa (203). Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä laskivat 14,6 prosenttia 278 miljoonaan euroon. Suunnitelman mukaiset poistot kasvoivat 11,7 prosenttia 244 miljoonaan euroon. Poistojen kasvu oli seurausta viime vuosien kehittämispanostusten kasvusta ja IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöönotosta 1.1.2019. Arvonalentumispoistot puolestaan laskivat vertailukaudesta 73 miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 0,5 prosenttia euroa 844 miljoonaan euroon. ICT-tuotantokulut kasvoivat 24 miljoonaa euroa. Vuokrakulut laskivat 16 miljoonaa euroa johtuen IFRS 16 -standardin soveltamisesta vuonna 2019.

Tulosta heikentäviä, eri tuloslaskelmaeriin kohdistuneita arvonalentumisia luotoista ja saamisista sekä sijoituksista kirjattiin yhteensä 111 miljoonaa euroa (70), joista 87 miljoonaa euroa (46) kirjattiin luotoista ja muista saamisista. Saamisten arvonalentumisten kasvuun vaikuttivat luottoriskiparametrien muutokset, lopulliset luottotappiot, luottokannan kasvu ja luottojen siirtyminen eri arvonalentumisvaiheiden välillä. Järjestämättömät saamiset luotoista ja muista saamisista olivat matalalla 1,1 prosentin tasolla (1,0) luotto- ja takauskannasta.

OP Ryhmän katsauskauden tuloverot olivat 168 miljoonaa euroa (212). Efektiivinen verokanta oli 20,1 prosenttia (22,1).

Vallilan kiinteistö luokiteltiin myytävänä olevaksi pitkäaikaiseksi omaisuuseräksi kolmannella vuosineljänneksellä. Kiinteistön taseeseen kirjatut varat katsauskauden lopussa olivat yhteensä 314 miljoonaa euroa ja velat 6 miljoonaa euroa. Vallilan kiinteistö käsittää Helsingin Vallilassa sijaitsevan korttelin.

OP Ryhmän oma pääoma oli 12,6 miljardia euroa (11,7). Omaan pääomaan sisältyi Tuotto-osuuksia 3,0 miljardia euroa (3,0), josta irtisanottujen Tuotto-osuuksien osuus oli 0,2 miljardia euroa (0,3). Tuotto-osuuksien tuottotavoite vuodelle 2019 oli 3,25 prosenttia. Katsauskaudella kertyneen Tuotto-osuuksille maksettavan koron arvioidaan olevan yhteensä 97 miljoonaa euroa. Vuodelta 2018 korkoja maksettiin yhteensä 94 miljoonaa euroa kesäkuussa 2019. Käyvän arvon rahasto kasvoi 244 miljoonaa euroa 251 miljoonaan euroon.

Vuoden 2020 näkymät

Rahoitusmarkkinoilla riskien nähtiin hellittäneen vuoden jälkipuoliskolla. Korot nousivat elokuun pohjalukemista, mutta jäivät vuoden alkua matalammalle. Osakekurssit jatkoivat viimeisellä vuosineljänneksellä nousua. Vuoden aikana osakemarkkinat vahvistuivat selvästi. Euroopan keskuspankki laski syyskuussa talletuskoron -0,4 prosentista -0,5 prosenttiin ja alkoi marraskuun alussa ostaa arvopapereita markkinoilta 20 miljardilla eurolla kuukaudessa. EKP ilmoitti pitävänsä ohjauskorot nykytasolla tai matalammalla kunnes inflaationäkymä vastaa tavoitetta. Pitkittynyt poikkeuksellisen matala korkotaso rasittaa rahoituslaitoksia.

OP Ryhmän vuoden 2020 tuloksen ennen veroja arvioidaan muodostuvan samantasoiseksi kuin vuoden 2019 tulos. Merkittävimmät tuloksen epävarmuustekijät liittyvät korkotasoon, sijoitusmarkkinoiden kehitykseen ja arvonalentumisiin.

Kaikki tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä. Toteutuvat tulokset voivat olla merkittävästi erilaiset.

Lehdistötilaisuus

OP Ryhmän tuloksen esittelee lehdistötilaisuudessa medialle pääjohtaja Timo Ritakallio 4.2.2020 klo 11.00 osoitteessa Gebhardinaukio 1, Vallila, Helsinki.

OP Yrityspankki Oyj ja OP-Asuntoluottopankki Oyj julkaisevat omat tilinpäätöstiedotteensa.

Taloudellinen informaatio 2020

Vuoden 2019 raporttien julkaisuajankohdat:

OP Ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2019 vko 9

Selvitys OP Ryhmän hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019 vko 9

OP Ryhmän vuosikatsaus 2019 (sis. vastuullisuusraportoinnin) vko 9

OP Yhteenliittymän vakavaraisuusraportti 2019 vko 9

Vuoden 2020 osavuosikatsausten julkaisupäivät:

Osavuosikatsaus 1.1.−31.3.2020 28.4.2020

Puolivuosikatsaus 1.1.−30.6.2020 21.7.2020

Osavuosikatsaus 1.1.−30.9.2020 22.10.2020

Helsingissä 4.2.2020

OP Osuuskunta

Hallitus

Lisätiedot:

Pääjohtaja Timo Ritakallio, puh. 010 252 4500

Talous- ja rahoitusjohtaja Vesa Aho, puh. 010 252 1427

Viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Tuuli Kousa, puh. 010 252 2957

