OP Gruppens bokslutskommuniké 1.1–31.12.2019: Resultatet före skatt 838 miljoner euro – intäkterna ökade med 10 procent och de jämförbara kostnaderna minskade

Resultatet före skatt var 838 miljoner euro (959).

Räntenettot växte med 5 % till 1 241 miljoner euro och provisionsnettot med 6 % till 936 miljoner euro. Försäkringsnettot minskade med 26 % till 421 miljoner euro.

Intäkterna från placeringsverksamheten på 425 miljoner euro ökade med 214 miljoner euro från jämförelseperioden.

Totalt ökade intäkterna med 10 % (med beaktande av det tillfälliga undantaget 6 %).

Kostnaderna ökade med 13 till 1 903 miljoner euro. Överföringen av merparten av skötseln av det lagstadgade arbetspensionsskyddet och försäkringsbeståndet till Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen i slutet av 2018 minskade kostnaderna i jämförelseperiodens resultaträkning med 286 miljoner euro. Med beaktande av detta minskade de jämförbara kostnaderna med 3 % till 1 903 miljoner euro.

Nedskrivningarna av fordringar uppgick till 87 miljoner euro (46).

OP Gruppens utlåning ökade med 5 % till 91 miljarder euro och inlåningen med 4 % till 64 miljarder euro.

CET1-kapitaltäckningen var stark, 19,5 % (20,5). Den nya definitionen på fallissemang, som enligt plan ska tas i bruk i mars 2020, beräknas försvaga CET1-kapitaltäckningen med 1,3 procentenheter.

Segmentet Hushållsbanks resultat före skatt minskade med 44 % till 235 miljoner euro. Utan effekten av överföringen av arbetspensionsansvaret ökade resultatet före skatt med 6 %. Räntenettot ökade med 4 % och provisionsnettot med 5 %. Nettointäkterna från placeringsverksamheten minskade med 26 miljoner euro. Utlåningen ökade med 5 % och inlåningen med 7 %.

Under rapportperioden investerade OP Gruppen 313 miljoner euro (384) på att utveckla sin verksamhet och förbättra kundupplevelsen.

OP-bonus uppgick till 254 miljoner euro.

Under rapportperioden uppnåddes det strategiska målet på 2 miljoner ägarkunder hos andelsbankerna. Antalet gemensamma kunder inom OP Gruppens bank- och försäkringsrörelse var 1,2 miljoner.

OP Gruppens centralinstitut OP Andelslag sålde 31.1.2020 fastigheten i Vallgård till ett sydkoreanskt-finländskt konsortium. Försäljningen av fastigheten förbättrar OP Gruppens CET1-kapitaltäckning med cirka 0,2 procentenheter.

Resultatet före skatt 2020 uppskattas bli ungefär detsamma som 2019. Närmare information om utsikterna finns under "Utsikter för 2020".

OP Gruppens nyckeltal

1–12/2019 1–12/2018 Förändring, % Resultat före skatt, mn € 838 959* -12,6 Hushållsbank 235 421 -44,2 Företagsbank 311 408 -23,8 Försäkring 373 260 43,1 Övrig rörelse -37 -64 - Ny OP-bonus som ägarkunderna samlat -254 -230 10,7 Avkastning på ekonomiskt kapitalkrav, %*** 17,2 20,8 -3,6** Räntabilitet på eget kapital (ROE), % 5,5 6,5 -1,0** Räntabilitet på eget kapital utan OP-bonus, % 7,1 8,1 -1,0** Räntabilitet på totalt kapital (ROA), % 0,47 0,54 -0,1** Räntabilitet på totalt kapital utan OP-bonus, % 0,60 0,67 -0,1** 31.12.2019 31.12.2018 Förändring, % CET1-kapitaltäckning, % 19,5 20,5 -1,0** Kapitalbasen i förhållande till minimibeloppet av kapitalbasen (konglomeratlagen), %**** 138 147 -9** Utlåning, md € 91,5 87,0 5,1 Inlåning, md € 64,0 61,3 4,4 Nödlidande fordringar av kredit- och garantistocken, %***** 1,1 1,0 0,1** Ägarkunder (1 000) 2 003 1 911 4,8

*OP Gruppen övergick under det fjärde kvartalet till ett periodiseringsbaserat sätt att intäktsföra kundmarginalen enligt derivatvillkoren för räntetaks- och räntekorridorskrediterna. Effekten av ändringen justerades retroaktivt bland OP Gruppens ackumulerade vinstmedel i eget kapital. Dessutom justerades resultaträkningarna för 2018 och 2019 så att de motsvarar den nya principen för intäktsföring. Ändringen påverkade inte segmentrapporteringen. Kapitaltäckningsanalysen har inte justerats retroaktivt.

**Förändring i relationstalet

***12 mån. glidande

****Relationstalet enligt konglomeratlagen har beräknats för försäkringsbolag med de övergångsbestämmelser som ingår i solvensbestämmelserna för försäkringsbolag.

*****Med nödlidande fordringar avses över 90 dagar förfallna fordringar, övriga fordringar med risker samt exponeringar med anstånd som beviljats på grund av kundens ekonomiska svårigheter och som anknyter till sådana fordringar.

Chefdirektör Timo Ritakallios kommentarer

Utvecklingen i vår kundrörelse var fortsatt gynnsam 2019. Intäkterna ökade med 10 procent från året innan, och våra marknadsandelar utvecklades positivt såväl för bolånen och företagskrediterna som för skadeförsäkringsrörelsen. Vår utlåning ökade med 5 procent till 91 miljarder euro och inlåningen med 4 procent till 64 miljarder euro. Intäkterna från placeringsverksamheten var utmärkta tack vare den gynnsamma marknadsutvecklingen.

Vi har också lyckats vända kostnadstrenden nedåt. De jämförbara kostnaderna minskade med 3 procent från året innan. Nedskrivningarna av fordringar ökade klart 2019, men de var fortfarande små.

Resultatet före skatt för 2019 var 838 miljoner euro, dvs. 121 miljoner euro mindre än 2018. Resultatet för 2018 ökade på grund av överföringen av det lagstadgade arbetspensionsansvaret till Ilmarinen. Det jämförbara resultatet för 2019, där effekten av överföringen av pensionsansvaret har eliminerats, ökade med 165 miljoner euro.

Vår kapitaltäckning var fortfarande stark, 19,5 procent.

Antalet ägarkunder i OP Gruppen översteg i slutet av året gränsen på två miljoner. I fjol fick vi 92 000 nya ägarkunder. I fortsättningen är vårt mål att säkerställa att våra ägarkunder får de bästa bank- och försäkringsförmånerna hos oss.

Vi har målmedvetet arbetat för att förbättra kundupplevelsen och till exempel lyckats förkorta svarstiden i våra telefontjänster och öka kundnöjdheten. Över en miljon av våra kunder har börjat använda det trygga identifieringssättet Mobilnyckeln. I januari 2020 blev det möjligt att använda Mobilnyckeln också i op.fi.

Vi har övergått till ett mera självstyrande förfaringssätt i OP Gruppen. Målet för ändringen är att erbjuda en bättre kundupplevelse och arbetstagarupplevelse samt att få kostnadsinbesparingar. Det nya förfaringssättet har krävt ändringar i befattningsbeskrivningarna i alla våra affärsrörelser. Under slutet av året fördes samarbetsförhandlingar i våra kompetenscenter och i servicecentret. Förhandlingarna gällde cirka 1 900 anställda i de funktioner som var föremål för förhandlingarna. Cirka 460 arbetsuppgifter upphörde och cirka 190 nya uppgifter uppstod. Förhandlingarna med personalens representanter fördes i gott samarbete.

Utmaningen 2020 är att hålla kostnaderna i styr. Bankernas resultat utsätts för tryck på grund av de låga räntorna och den allt strängare bankregleringen. Vi förväntar oss att vårt resultat i år kommer att vara ungefär likadant som 2019.

Den politiska osäkerheten belastade världsekonomin 2019. Världshandeln blev lidande av upptrappningen i handelskriget. På finansmarknaden varierade stämningarna kraftigt, men sist och slutligen var året gynnsamt för placerarna. Centralbankernas åtgärder stödde finansmarknaden och stabiliserade förtroendet för ekonomin.

Ekonomin i Finland backades upp av den positiva utvecklingen i servicebranscherna och dämpades bara en aning. Den ekonomiska bilden förblev relativt positiv, trots att förtroendet för ekonomin försvagades under året.

De ekonomiska riskerna har lättat sedan de dystraste stämningarna under hösten i fjol, men utsikterna är dämpade. Vi har en långsam tillväxt att vänta. Den ekonomiska politiken får ingen hjälp av det gynnsamma konjunkturläget. Många långvariga utmaningar är olösta, och nya uppkommer bland annat i och med klimatförändringen. Omvärlden är krävande både för den ekonomiska politiken och för företag.

Januari–december

OP Gruppens resultat före skatt var 838 miljoner euro (959). Resultatet minskade med 121 miljoner euro från jämförelseperioden. Räntenettot, provisionsnettot och nettointäkterna från placeringsverksamheten ökade. Resultatet minskade till följd av att försäkringsnettot minskat och nedskrivningarna av fordringar ökat. Överföringen av merparten av skötseln av det lagstadgade arbetspensionsskyddet och försäkringsbeståndet till Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen i slutet av 2018 minskade kostnaderna i jämförelseperiodens resultaträkning med 286 miljoner euro. Utan effekten av överföringen av arbetspensionsansvaret minskade kostnaderna med 3,3 procent från jämförelseperioden.

Räntenettot ökade med 4,6 procent till 1 241 miljoner euro. Räntenettot i segmentet Hushållsbank ökade med 36 miljoner euro och i segmentet Företagsbank med 33 miljoner euro. OP Gruppens utlåning ökade med 5,1 procent till 91,5 miljarder euro och inlåningen med 4,4 procent till 64,0 miljarder euro.

Försäkringsnettot var 421 miljoner euro (566). Premieintäkterna från skadeförsäkringen i segmentet Försäkring ökade med 0,9 procent till 1 479 miljoner euro. Premieintäkterna från skadeförsäkringen, utan affärsrörelsen i Baltikum som såldes 2018, ökade med 4,0 procent. Försäkringsersättningarna ökade med 17,4 procent till 1 077 miljoner euro. Sänkningen av diskonteringsräntan för försäkringsskulden ökade försäkringsersättningarna med 136 miljoner euro (0). Den operativa totalkostnadsprocenten var 92,7 (92,0).

Provisionsnettot var 936 miljoner euro, dvs. 49 miljoner euro större än ett år tidigare. Provisionsnettot från betalningarna ökade med 17 miljoner euro, från kreditgivningen med 6 miljoner euro samt från hälso- och välbefinnandetjänsterna med 23 miljoner euro.

Nettointäkterna från placeringsverksamheten ökade med 345 miljoner euro till 530 miljoner euro. Nettointäkterna från finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet var 726 miljoner euro (115). Försäkringsskuldens ränterisk har i skadeförsäkringen skyddats med räntederivat, varvid en post på 136 miljoner euro (0), som motsvarar sänkningen av diskonteringsräntan, syns som en positiv värdeförändring i nettointäkterna från placeringsverksamheten. På en del av försäkringsbolagens egetkapitalinstrument tillämpas ett tillfälligt undantag (overlay approach). Förändringarna i verkligt värde på de placeringar som omfattas av det tillfälliga undantaget bokförs i fonden för verkligt värde bland eget kapital. Totalt ökade intäkterna från placeringsverksamheten på 425 miljoner euro med 101,5 procent från jämförelseperioden. Realisationsvinster bokfördes för 197 miljoner euro (36). OP Gruppens försäkringsbolags totala intäkter från placeringar till verkligt värde var 8,9 procent (0,7). Nettoförändringen för de kortfristiga räntekompletteringarna i livförsäkringen sänkte resultatet med 2 miljoner euro. Under jämförelseperioden förbättrade nettoförändringen för de kortfristiga räntekompletteringarna resultatet med 43 miljoner euro. Värdeförändringarna i derivatens kredit- och motpartsrisk (CVA), som beror på marknadsförändringar, minskade resultatet med 21 miljoner euro från jämförelseperioden.

Utsikter för 2020

På finansmarknaden minskade riskerna under den senare hälften av fjolåret. Räntorna steg efter bottennoteringarna i augusti, men hölls lägre än i början av året. Aktiekurserna fortsatte sin uppgång under det sista kvartalet. Aktiemarknaden stärktes klart under året. Europeiska centralbanken sänkte sin styrränta i september från -0,4 procent till -0,5 procent och återupptog i början av november sina värdepappersköp på marknaden för 20 miljarder euro per månad. Europeiska centralbanken meddelande att den håller styrräntorna oförändrade eller lägre tills inflationsutsikterna motsvarar målet. Det utdragna läget med exceptionellt låga räntor belastar de finansiella instituten.

OP Gruppens resultat före skatt för 2020 uppskattas bli ungefär detsamma som 2019. De viktigaste osäkerhetsfaktorerna för resultatet förknippas med räntenivån, placeringsmarknadens utveckling och nedskrivningar.

Alla prognoser och bedömningar i den här bokslutskommunikén grundar sig på rådande uppfattning om den ekonomiska utvecklingen. De faktiska resultaten kan avvika betydligt.

Presskonferens

Chefdirektör Timo Ritakallio presenterar OP Gruppens resultat vid en presskonferens för medierna 4.2.2020 kl. 11.00 på adressen Gebhardsplatsen 1, Vallgård, Helsingfors.

OP Företagsbanken Abp och OP-Bostadslånebanken Abp offentliggör egna bokslutskommunikéer.

Finansiell information 2020

Publiceringstidpunkter för rapporterna 2019:

OP Gruppens verksamhetsberättelse och bokslut 2019 vecka 9

OP-sammanslutningens kapitaltäckningsrapport 2019 vecka 9

OP Gruppens bolagsstyrningsrapport 2019 vecka 9

OP Gruppens årsrapport 2019 (inkl. samhällsansvarsrapporten) vecka 9

Delårsrapporterna 2020 offentliggörs följande dagar:

Delårsrapport 1.1−31.3.2020 28.4.2020 Halvårsrapport 1.1–30.6.2020 21.7.2020 Delårsrapport 1.1−30.9.2020 22.10.2020

Helsingfors 4.2.2020

OP Andelslag

Direktionen

