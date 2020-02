February 04, 2020 03:00 ET

Taalerin sijoituskohde Fintoil investoi yli 100 miljoonaa euroa biotuotetehtaaseen Haminassa

Fintoil Oy rakentaa raakamäntyöljyä jalostavan tuotantolaitoksen Haminaan. Yhtiö allekirjoitti tänään HaminaKotka Satama Oy:n kanssa vuokrasopimuksen tontista Haminan öljysataman alueella. Biotuotetehtaan insinöörisuunnittelun ja laitoskokonaisuuden toimittaa Neste Engineering Solutions Oy. Laitoksen rakentaminen aloitetaan, kun yhtiö on saanut ympäristö- ja rakennusluvat, aikaisintaan arviolta loppuvuodesta 2020.

Raakamäntyöljy on havusellutuotannon sivutuote, jonka tisleiden hiilijalanjälki on jopa 90 prosenttia alhaisempi kuin vastaavilla fossiilisilla tuotteilla. Yli 60 % biotuotetehtaan tuotannosta ohjautuu biopolttoaineiden valmistukseen. Fintoil Oy:n avainhenkilöiden pitkä tausta mäntyöljyteollisuudessa on mahdollistanut riittävän raaka-aineen saatavuuden varmistamisen ja tuotantovolyymin myynnin pitkäaikaisilla sopimuksilla.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja John Lindahl on tehnyt uransa sellu- ja paperiteollisuuden investointihankkeiden parissa mm. UPM-Kymmenen, Madison Paperin, Pöyryn, Metsä Groupin ja viimeksi Mondin teknisenä johtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Fintoil Oy:n toimitusjohtajaksi on nimitetty Jukka Ravaska, jolla on pitkä tausta erikoiskemian teollisuuden johtotehtävistä mm. Solvayn, Akzo Nobelin, Kratonin ja viimeksi Forchemin palveluksessa toimitusketjun hallinnasta vastaavana johtajana.

Taalerille Fintoil Oy:n biotuotetehdas on merkittävä investointi suomalaiseen teollisuuteen ja osaamiseen, joka tukee Taalerin kasvua impaktisijoituksissa ja uusiutuvan energian rahoittajana. Taaleri Kapitaali toimii Fintoil Oy:n taloudellisena neuvonantajana investoinnin rahoitusjärjestelyissä.

Tietoa Fintoil Oy:stä

Fintoil on vuonna 2017 perustettu yhtiö, joka jalostaa raakamäntyöljyä toisen sukupolven biopolttoainetuotannon sekä kemian-, elintarvike- ja lääketeollisuuden tarpeisiin. Yhtiön biotuotetehdas käynnistyy Haminan öljysatamassa vuoden 2022 aikana. Fintoil Oy:n avainhenkilöillä on kymmenien vuosien kokemus mäntyöljyteollisuuden investoinneista ja liiketoiminnasta. Yhtiön omistajia ovat sen avainhenkilöt ja Taalerin johtama sijoittajaryhmä.





Lisätietoja:

Robin Lindahl, toimitusjohtaja, Taaleri Oyj, puh. 050 595 9616, robin.lindahl@taaleri.com

Vesa Heikkilä, toimitusjohtaja, Taaleri Kapitaali Oy, puh. 050 355 541, vesa.heikkila@taaleri.com

Jukka Ravaska, toimitusjohtaja, Fintoil Oy, puh. 050 310 4437, jukka.ravaska@fintoil.com





Taaleri lyhyesti

Taaleri on finanssiryhmä, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Taaleri-konserni koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta: Varainhoito, Rahoitus ja Energia. Lisäksi konserni tekee sijoituksia omasta taseestaan.

Taalerilla oli kesäkuun 2019 lopussa hallinnoitavia varoja 6,6 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita 5 300. Taaleri Oyj:llä on noin 4 300 osakkeenomistajaa. Taalerin toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

