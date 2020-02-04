紐約州水牛城, Feb. 04, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 今天，Athenex, Inc. (Nasdaq: ATNX) 董事長兼行政總裁劉耀南博士通知股東，他從中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）收到一份人民幣 100,000（約合 14,300 美元）的擬定行政罰款通知，但這與 Athenex 無關。

中國證監會的通知 Porton Pharma Solutions Ltd (300363.SHE) (“Porton”) 的幾位高層，他們涉及會計和合規違規，而劉博士曾於 2016 年 3 月至 2019 年 12 月擔任該公司外部董事。違規行為發生在 2018 年，公司董事會對財務報告已進行審核和批准，因導致 Porton 的財務披露不正確。中國證監會的通知包括對 Porton、高級管理人員以及在違規時為公司服務的董事會和管理團隊成員作出行政罰款。

劉博士沒有在 Porton 審計委員會擔任職務，而行政通知也沒有指控劉博士有任何不當行為。此外，劉博士決定於 2019 年 12 月辭任 Porton 董事會職務時氣氛良好，並與此事無關。

劉博士預期要求進行聽證會以反對擬定罰款，而此做法是涉及相關事宜的標準程序。

經過審查後，Athenex 董事會對劉博士領導 Athenex 擔任董事長兼行政總裁仍然充滿信心，致力尋求開發用於癌症患者的新型療法以及相關的監管批核。

關於 Athenex, Inc.

創於 2003 年，Athenex, Inc. 是一家臨床階段的國際生物製藥公司，亦致力成為研究、開發及商業化下一代癌症治療藥物的領導者。Athenex 下設三個平台，分別為腫瘤創新平台、商業平台和全球供應鏈平台。公司現有的臨床產品系列源自四個不同平台的科技：(1) 以非吸收 p-糖蛋白抑制劑為基礎的 Orascovery；(2) Src 酶抑制劑；(3) 受體工程化 T 細胞 (TCR-T) 及 (4) 精氨酸消除療法。Athenex 的員工遍佈全球，致力透過開發更有效及耐受的治療來改善癌症病人的生活。Athenex 在紐約水牛城以及克拉倫斯、新澤西州克蘭福德、德薩斯州休斯敦、伊利諾伊州芝加哥、香港、台灣台北、中國重慶、英國曼徹斯特、危地馬拉危地馬拉城、阿根廷布宜諾斯艾利斯等多個地方設有辦事處。如欲了解更多資訊，請瀏覽 http://www.athenex.com

前瞻性陳述

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Randoll Sze

財務長

電郵： randollsze@athenex.com