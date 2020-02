COMMUNIQUE DE PRESSE

Weston Insurance choisit Prima XL comme plateforme de gestion de réassurance

Un assureur en pleine croissance choisit Prima XL (Ex-WebXL) pour sa rapidité de mise œuvre et son expertise en matière de gestion des catastrophes naturelles

PARIS—4 février 2020— Prima Solutions, première AssurTech française dédiée aux professionnels de l’assurance et la réassurance en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, a annoncé que l’assureur Weston Insurance Company, basé en Floride, a choisi Prima XL comme plateforme cloud de gestion de la réassurance. L'assureur s'appuiera sur Prima XL pour modéliser ses programmes de réassurance contre les catastrophes et pour optimiser ses obligations catastrophes « cat bonds ».

Fondée en 2011 à Coral Gables, Weston Insurance assure les habitations et les entreprises contre les pertes dues aux tempêtes, aux ouragans, aux tornades, à la grêle et aux inondations. Weston est autorisé à fournir des services d’assurance en Floride, au Texas, en Alabama, dans le Mississippi, en Caroline du Sud et à Porto Rico. L’acquisition de Prima XL s'inscrit dans le cadre d'une initiative stratégique de l'entreprise visant à améliorer ses systèmes d'information.

Weston a choisi Prima Solutions USA pour sa rapidité de mise en œuvre, sa plateforme cloud et pour son expertise en matière de gestion des catastrophes naturelles.

"En tant que spécialiste d’assurances pour les catastrophes naturelles, Weston s'appuie fortement sur la réassurance alternative, autrement dit le marché des « cat bonds ». Nous voulions un partenaire IT qui comprenne ce marché", a déclaré Richard B. Primerano, Directeur Général et Directeur Financier. "Prima XL était un choix évident pour nous. Ils ont su développer une plateforme moderne et ils ont un historique de mise en œuvre agile et rapide".

"Nous sommes ravis d'aider Weston Insurance à améliorer leur processus de réassurance, et nous sommes impatients de faciliter leur développement et d'accompagner leur croissance. Le choix de Weston montre que nous sommes bien adaptés aux assureurs de risques naturels, grâce à notre expertise en matière de cat bonds", a déclaré Gregory Moliner, Directeur Général Prima Solutions USA. Également basée à Coral Gables, Prima Solutions USA est la division nord-américaine du groupe Prima Solutions.

A propos du groupe Prima Solutions

Premier groupe de l’AssurTech française et acteur incontournable de l’assurance en Europe, Amérique du Nord et Asie-Pacifique, le groupe Prima Solutions édite des logiciels pour les professionnels de l’assurance et de la réassurance, couvrant l’ensemble des processus métier du secteur : assurances vie et santé (collective et individuelle), non vie, réassurance, conformité règlementaire, analyses (simulations prédictives et calculs actuariels).

Le groupe accompagne plus de 300 clients et dispose d’un réseau mondial de partenaires ; il permet aux sociétés d’assurance d’accélérer leur digitalisation grâce à sa plateforme logicielle full-web hautement configurable, modulable et disponible sur le cloud.

www.prima-solutions.com

A propos de Prima Solutions USA

Basé à Coral Gables, Florida, Prima-Solutions USA est la filiale Nord-Américaine du groupe. Les clients américains incluent State Auto Insurance Companies, Encova, USAA, AXA, Fortitude Re, FBL, Genpact

A propos de Weston Insurance

Weston se consacre à aider les entreprises et les particuliers à atteindre la sécurité financière en leur fournissant des produits et un service client de qualité. S'appuyant sur l'expérience collective de près de 100 ans de son équipe de direction dans le domaine de l'assurance et de la réassurance, Weston s'efforce d'offrir la protection la plus cohérente et la plus rentable en matière d'assurance contre les catastrophes matérielles sur les marchés qu'elle dessert.

www.weston-ins.com