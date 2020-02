La fusion augmente considérablement la portée, la croissance et la diversité de TELUS International en élargissant sa présence, ses activités et sa clientèle en Europe

Ce potentiel de croissance positionne TELUS International pour un premier appel public à l’épargne dans les 12 à 24 prochains mois

VANCOUVER, Colombie-Britannique et LAS VEGAS, 04 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS Corporation (TSX : T, NYSE : TU) et sa division mondiale, TELUS International, une entreprise novatrice en expérience client qui conçoit, élabore et fournit des solutions numériques de prochaine génération à de grandes entreprises bien établies à l’échelle mondiale, a confirmé aujourd’hui la conclusion de son acquisition déjà annoncée de la société Competence Call Center (CCC), dont elle détient maintenant 100 pour cent des intérêts.

L’entreprise fusionnée maîtrise ainsi une vaste gamme d’expertises dont elle tirera profit pour saisir de nouvelles occasions de commercialisation et de croissance couvrant l’expérience client, la transformation numérique, la modération de contenu, la gestion du cycle de vie des TI, les services-conseils et la consultation sur les technologies numériques, la gestion du risque et le soutien administratif.

« Nous souhaitons créer un monde simplement meilleur pour tous les citoyens de la planète, un monde dans lequel les technologies favorisent la sécurité et l’intégrité des données que nous traitons chaque jour, affirme Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. Grâce à cette grande acquisition, TELUS International bénéficiera du leadership éclairé, des compétences et des conseils judicieux de plus de 8 500 employés de CCC dans 11 pays européens, ce qui permettra à nos clients mondiaux de profiter de solutions numériques innovatrices. Nous sommes ravis d’accueillir ces nouveaux membres de l’équipe dans la famille de TELUS International. Mais surtout, il s’agit de notre transaction internationale la plus importante. En effet, nous faisons passer l’effectif de TELUS International à près de 50 000 personnes. Nous offrirons des services et du soutien dans plus d’une cinquantaine de langues à partir de plus de 50 centres de déploiement dans 20 pays en Amérique du Nord, en Amérique centrale, en Europe et en Asie. »

« Nous sommes très heureux de voir le fruit des efforts exceptionnels, de la passion et la diligence de l’équipe dans la fusion de TELUS International et de CCC. Ces deux entreprises sont déterminées à accorder la priorité aux clients, à prendre soin de leurs membres et à investir dans les collectivités où elles exercent leurs activités, déclare Jeff Puritt, président et chef de la direction, TELUS International. En plus des nombreux avantages que présente une affluence de talents aussi exceptionnelle parmi nous, les activités premières de CCC ainsi que ses produits, services, emplacements et langues complémentaires nous aideront à pénétrer de nouveaux marchés à forte croissance et à nous définir comme partenaire stratégique de grande valeur capable d’offrir aux clients des solutions globales novatrices. »

« Pour TELUS International, il s’agit d’une troisième acquisition considérable en moins de trois ans. Elle s’inscrit dans une lancée indéniable pour atteindre des objectifs de croissance impressionnants et hausser la portée de nos activités mondiales. Ce faisant, nous développons l’expertise approfondie requise en matière de technologie de prochaine génération et de modération de contenu pour nous démarquer et concurrencer avec aplomb sur les marchés, poursuit Jeff Puritt. Conjugué à une saine croissance organique et continue, qui inclut l’ouverture de sites dans les villes de Guatemala, Chengdu et Manille en 2019, le succès de ces fusions nous confère l’ampleur et la diversité dont nous avons besoin pour créer une importante valeur d’entreprise élargie et envisager une inscription en bourse dans les 12 à 24 prochains mois, ce qui oriente fermement TELUS International vers une croissance soutenue dans les années à venir. »

TELUS International continuera de mettre l’accent sur les partenariats dans les secteurs en pleine croissance des technologies, du voyage et du tourisme d’accueil, des services financiers et des technologies financières, des télécommunications, des jeux et des soins de santé. Quant à CCC, elle assure une solide présence dans l’univers de la modération de contenu où elle compte parmi ses clients de grandes marques internationales et des entreprises de médias sociaux de renom.

« Aujourd’hui marque un grand jour sur un parcours jalonné de succès au fil de 22 années d’existence, souligne Christian Legat, président et chef de la direction de CCC. Notre partenariat avec TELUS International étant officiellement conclu, nous travaillons à concrétiser tous les avantages que représentent l’union de nos équipes extrêmement mobilisées et le partage de nos connaissances et compétences. Ajoutez à cela nos ressources et territoires combinés et vous saisirez la mesure de l’expérience client, entière et de premier ordre, que nous pourrons offrir à partir d’une multitude de régions partout dans le monde. »

L’acquisition devrait accroître de manière considérable la taille de TELUS International, un important moteur de croissance distinctif pour TELUS, et stimuler les résultats financiers et opérationnels consolidés de TELUS en entraînant notamment une croissance des produits d’exploitation, du BAIIA et du flux de trésorerie disponible comme nous l’avons déjà annoncé. La transaction produira une croissance immédiate des produits d’exploitation et du BAIIA de TELUS et de TELUS International, ainsi que de la marge du BAIIA de TELUS International. De plus, vu la faible intensité de capital de l’entreprise fusionnée, elle devrait aussi favoriser une expansion immédiate du flux de trésorerie.

Les deux entreprises ont été honorées à maintes reprises au fil des ans. Plus récemment, et pour une troisième année consécutive, TELUS International a reçu le prix Achievers 50 Most Engaged WorkplacesMD, la désignant comme l’une des 50 entreprises dont les effectifs sont les plus mobilisés en 2019. Elle a aussi remporté l’or dans la catégorie Services aux entreprises à titre d’employeur de l’année dans le cadre des StevieMD Awards for Great Employers. CCC a remporté le CCV Quality Award pour la satisfaction client en 2019.

Dans le cadre de cette transaction, les sociétés Barclays et Rothschild & Co ont agi en qualité de conseillers financiers conjoints, alors que la fonction de conseiller juridique auprès de TELUS International a été confiée au cabinet Shearman & Sterling s.r.l.

