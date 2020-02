Nordecon AS’i 100%’lise tütarettevõtte Eston Ehitus AS’i 03.02.2020 toimunud nõukogu koosolekul nimetati alates 04.02.2020 ettevõtte uueks juhatuse liikmeks Kristo Tamm, kes hakkab vastutama Eston Ehitus AS’i ehitustegevuse juhtimise eest. Muudatuse eesmärgiks on kasvavate tegevusmahtude ja tiheda konkurentsi tingimustes ehitustegevuse fokusseeritud juhtimise kaudu tõsta ettevõtte konkurentsivõimet ja kasumlikkust.

Kristo Tamm omab pikaajalist ehitustegevuse juhtimise kogemust nii projektijuhi kui valdkonnajuhina, olles töötanud aastatel 2005-2013 erinevates sektori ettevõtetes ehituse projektijuhina, seejärel juhtinud aastatel 2013-2017 Oma Ehitaja AS kinnisvaraarenduse valdkonda kinnisvaradirektorina ning aastatel 2017-2019 vastutanud element- ja moodulmajasid tootvas Woodfort ASis juhatuse liikmena tootmise juhtimise ja ettevõtte arendamise eest. Ta on õppinud Eesti Maaülikoolis maaehituse erialal. Kristo Tamm ei oma Nordecon AS’i aktsiaid.

Alates 04.02.2020 jätkab Eston Ehitus AS’i juhatus kaheliikmelisena: Peep Sakk (juhatuse esimees) ja Kristo Tamm (juhatuse liige).

Nordeconi kontsern (www.nordecon.com) hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Ukrainas, Soomes ja Rootsis. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni 2018. aasta konsolideeritud müügitulu oli 223 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd ligi 690 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud NASDAQ Tallinna Börsi põhinimekirjas.

