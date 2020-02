TORONTO, 04 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Equifax CanadaMD et Creditsafe, chef de file mondial du secteur de la veille économique, ont annoncé aujourd’hui un nouveau partenariat visant à améliorer les possibilités d’utilisation de données de calibre mondial aux fins de prise de décisions d’affaires éclairées. Grâce à ce partenariat, les clients d’Equifax Canada pourront accéder aux données commerciales mondiales de Creditsafe qui, pour sa part, sera en mesure d’offrir une valeur immédiate aux professionnels du risque et du crédit partout au Canada en jouant un rôle actif dans le secteur des petites et moyennes entreprises.



« Nous permettons à nos clients d’être plus concurrentiels sur la scène mondiale grâce à notre alliance avec Creditsafe, explique Carrie Russell, présidente et directrice générale d’Equifax Canada. Les frontières ne sont pas des barrières. En matière d’antécédents de crédit, si vous signez un contrat avec un nouveau partenaire d’affaires, fournissez du financement à une entreprise implantée à l’étranger ou évaluez un client présent au Canada depuis peu, vous saurez maintenant avec qui vous faites affaire. »

Creditsafe a accès aux renseignements sur le crédit de plus de 330 millions d’entreprises et de sociétés de services de toutes les tailles et de toutes les tailles à l’échelle de la planète. Intuitifs, ses dossiers de crédit sont reconnus pour permettre une prise de décision rapide tout en étant assez détaillés pour que les centaines de milliers de clients de partout dans le monde qui les utilisent puissent prendre des décisions fondées sur les données en toute confiance.

« La valeur ajoutée offerte par Creditsafe a déjà transformé les marchés en Europe, aux États-Unis et en Asie, et nous prévoyons que l’entrée de l’entreprise au Canada, en partenariat avec Equifax, permettra de percer le marché et d’aider les professionnels du crédit à prendre des décisions plus éclairées, dès le premier jour », ajoute Cato Syversen, président et chef de la direction de Creditsafe. « Les entreprises canadiennes, connues pour leur agilité et leur esprit novateur, jouissent d’une excellente réputation à l’international, et nous sommes impatients de les aider à intégrer de nouveaux marchés, mais aussi à atteindre leur plein potentiel. »

La base de données mondiale de Creditsafe est l’une des plus complètes de l’industrie et l’une de celles qui prennent de l’expansion le plus rapidement. En effet, des renseignements provenant de milliers de sources y sont ajoutés plus d’un million de fois par jour. Creditsafe gère 23 bureaux dans 14 pays, et peut offrir un accès instantané aux dossiers de crédit d’entreprises dans plus de 160 pays au total.

À propos du groupe Creditsafe

Le groupe Creditsafe est le fournisseur de dossiers de crédit le plus populaire au monde. Groupe privé et indépendant, Creditsafe a pour vocation de faire évoluer la manière dont l’information d’entreprise est utilisée en fournissant dans un format convivial des données d’excellente qualité utilisables et compréhensibles par tous.

Fondée en 1997 en Norvège, Creditsafe a des bureaux partout dans le monde, y compris au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Suède, en Irlande, en Italie, en Belgique, aux Pays-Bas et aux États-Unis. Environ 1 300 personnes travaillent aujourd’hui pour Creditsafe dans le monde entier. La société compte plus de 100 000 clients abonnés. En 2013, le groupe Creditsafe a ouvert des bureaux aux États-Unis sous le nom Creditsafe USA, Inc. Son siège social est situé à Allentown, en Pennsylvanie, et près de 10 000 petites et grandes entreprises au pays sont abonnées à ses services, y compris Staples, Ryder et Nestle.

La base de données mondiale de Creditsafe est l’une de celles prenant de l’expansion le plus rapidement et l’une des plus complètes de l’industrie. Chaque jour, plus de 500 000 utilisateurs partout dans le monde utilisent cet outil pour recueillir des renseignements commerciaux stratégiques et éclairés. La base de données de Creditsafe est mise à jour plus d’un million de fois par jour avec des renseignements provenant de milliers de sources. Dans 99,9 % des cas, les rapports demandés par les clients sont fournis instantanément. Plus de 40 % des clients de Creditsafe tirent profit des capacités de production de rapports de l’entreprise à l’échelle internationale. Pour en savoir plus sur Creditsafe, rendez-vous au www.creditsafe.com/fr/fr.html.

À propos d’Equifax Inc.

Equifax est une entreprise mondiale de solutions d’information qui utilise des données uniques, des analyses novatrices, des technologies et une expertise sectorielle pour outiller les organisations et les personnes partout dans le monde en transformant les connaissances en renseignements afin de les aider à prendre des décisions personnelles et d’affaires plus éclairées. Ayant son siège social à Atlanta, en Géorgie, Equifax exploite ses activités ou possède des investissements dans 24 pays en Amérique du Nord, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, en Europe et dans la région d’Asie-Pacifique. Elle est membre de l’indice Standard & Poor’s (S&P) 500MD, et son action ordinaire est négociée à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole EFX. Equifax emploie environ 11 000 employés à travers le monde. Pour en savoir plus sur notre filiale canadienne, visitez le site Equifax.ca et suivez les nouvelles de l’entreprise sur Twitter et LinkedIn .

L’information contenue dans le présent communiqué de presse est diffusée par Equifax Canada Co. © 2019. Tous droits réservés. Ce communiqué de presse est fourni à des fins d’information seulement. Il ne constitue pas un avis juridique et ne doit pas être utilisé ou interprété comme tel. Les renseignements sont fournis tels quels sans aucune déclaration ou garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite. Equifax ne sera en aucun cas tenue responsable envers vous ou toute autre personne de toute perte ou de tout dommage découlant de l’utilisation de la présente information par vous ou toute autre personne. Les utilisateurs de cette publication doivent consulter leur avocat pour obtenir des conseils juridiques.

Coordonnées