February 04, 2020 06:00 ET

KUTSU TIEDOTUSTILAISUUTEEN KOSKIEN SSH COMMUNICATIONS SECURITYN VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖSTIEDOTETTA





SSH Communications Securityn vuoden 2019 tilinpäätöstiedote julkaistaan perjantaina 14.2.2020 noin klo 9.00.



Toimitusjohtaja Kaisa Olkkonen esittelee tilinpäätöstiedotteen analyytikoille, sijoittajille ja lehdistölle suunnatussa tilaisuudessa samana päivänä.

Esitys pidetään suomeksi ja sen esitysmateriaali on saatavilla SSH:n verkkosivuilta (www.ssh.com) esityksen jälkeen.



Aika: 14.2.2020 klo 10.00-11.00.

Paikka: SSH Communications Security Oyj, Kornetintie 3, 00380 Helsinki.



Tilaisuuteen osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan torstaihin 13.2.2020 klo 12.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen esko.anttila@ssh.com.





SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ



Niklas Nordström

Talousjohtaja





Lisätietoja:

Niklas Nordström, talousjohtaja, puh. +358 50 5410543





