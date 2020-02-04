洛杉矶, Feb. 04, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- FINRA成员韦WestPark Capital, Inc.和总部位于洛杉矶的全方位投资银行和证券经纪交易商公司SIPC今天宣布了客户安派科生物医学科技有限公司（简称“安派科生物”或“公司”）的首次公开募股（IPO）的定价和交易，WestPark是本次募股的主要管理公司。扣除费用和开支前的1333360股美国存托股(“ADS”) 的总收益为16000320美元。安派科生物的ADS于2020年1月30日（星期四）开始在纳斯达克全球市场（纳斯达克）交易，交易代码为“ANPC”。



此外，安派科生物还授予承销商30天的期权，以首次公开发行价格减去承销折扣购买至多200004股额外美国存托股。如果承销商选择行使超额配售期权，则募集资金总额约为1846万美元。



WestPark Capital，Inc.是本次募股的主承销商，Cleary Gottlieb Steen&Hamilton LLP是本公司的法律顾问，Sheppard Mullin Richter&Hampton LLP是本次募股相关承销商的法律顾问。

安派科生物与本次发行有关的注册声明已提交美国证券交易委员会，并由美国证券交易委员会宣布生效。

本次募股仅通过构成有效注册声明一部分的招股说明书进行。可通过以下方式获得有关本次募股的最终招股说明书的副本（如有）：

WestPark Capital, Inc.

联系人：Craig Kaufman

电子邮件：ckaufman@wpcapital.com

电话：(347) 923-7404

投资之前，您应该阅读公司已经或将要向证券交易委员会提交的招股说明书和其他文件，以获得有关公司和募股的更完整信息。本新闻稿不构成出售或招揽购买本公司任何证券的要约，也不得在未经注册或适用的注册豁免的情况下在美国发售或出售该等证券；如果在根据该州或司法管辖区的证券法进行注册或取得资格之前，在该州或司法管辖区内的要约、招揽或出售行为是非法的，也不得对该公司的任何证券进行任何要约、招揽或出售。

关于WestPark Capital, Inc.：

WestPark Capital是一家全方位服务的投资银行，专注于新兴增长领域，如医疗、软件、技术、生物技术、金融服务、制造业、消费品、媒体和电信等行业。WestPark Capital提供全面的企业融资服务，包括首次公开发行、后续发行、私募配售、SIPO和企业融资咨询服务。有关WestPark Capital的更多信息，请访问www.wpcapital.com，或发送邮件到 info@wpcapital.com 。



关于安派科生物：

安派科生物是一家专注于癌症早期筛查和检测的生物技术公司。安派科生物在中国拥有两个经认证的临床实验室，开展了一系列癌症筛查和检测试验，包括CDA（癌症分化分析）、生化、免疫学和基因组学试验。在Frost & Sullivan最近的一份市场研究报告中，安派科生物在癌症筛查和检测的临床样本数量方面位列全球提供下一代早期癌症筛查和检测技术公司的第二位，截至2019年6月30日拥有约为3.5万份临床样本。这些临床样本表明，安派科生物的CDA技术可以检测20多种不同类型癌症的风险，具有较高的敏感性和特异性。如需了解更多信息，请访问： https://www.anpacbio.com 。

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WestPark Capital, Inc.

Craig Kaufman

电子邮件： ckaufman@wpcapital.com

电话：(347) 923-7404