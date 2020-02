February 04, 2020 07:27 ET

洛杉磯, Feb. 04, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- WestPark Capital, Inc. 作為 FINRA 和 SIPC(總部位於洛杉磯的一條龍服務投資銀行和證券經紀交易商)的成員,今天宣佈其客戶 AnPac Bio-Medical Science Co., Ltd. ("AnPac Bio" 或「本公司」) 的首次公開上市 (IPO) 定價和交易,其中 WestPark 是是該發行的牽頭經理公司。共有 1,333,360 股美國存託股份 ("ADS") 在扣除費用和支出前的總收益為 $16,000,320。AnPac Bio 的 ADS 於 2020 年 1 月 30 日(星期四)在納斯達克全球市場 ("Nasdaq") 開始交易,交易代碼為 "ANPC"。



此外,AnPac Bio 還授予承銷商 30 天的選擇權,可以在首次公開發行價扣除承銷折扣的價格購買最多 200,004 股 ADS。如果承銷商選擇行使其超額配股權,則籌集的總資金將約共 $18,460,000。



WestPark Capital, Inc. 擔任是次發行的主承銷商,Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP 擔任本公司的法律顧問,而 Sheppard Mullin Richter & Hampton LLP 擔任是次發行承銷商的法律顧問。

與是次發行相關的 AnPac Bio 註冊聲明已向美國證券交易委員會提交並獲宣佈生效。

是次證券發行僅透過構成有效註冊聲明一部分的招股說明書進行。與發行相關的最終招股說明書副本可以透過以下方式獲得:

WestPark Capital, Inc.

收件人:Craig Kaufman

電郵:ckaufman@wpcapital.com

電話:(347) 923-7404

在投資前,您應閱讀本公司提交或將提交予 SEC 的招股說明書和其他文件,以獲取有關公司和發行的更完整資訊。本新聞稿不構成出售提議或招標購買本公司任何證券的提議,也不得在沒有註冊或未獲豁免註冊的情況下在美國發行或出售此類證券,也不得在任何州或其他司法管轄區內提供或出售這些證券。根據此類州或司法管轄區的證券法註冊或資格,此類提議、招攬或出售都是非法的。

關於 WestPark Capital, Inc.:

WestPark Capital 是一家提供一條龍服務的投資銀行,專注於新興增長領域,例如醫療保健、軟件、技術、生物技術、金融服務、製造業、消費品、媒體和電信行業等。WestPark Capital 提供全面的公司融資服務,包括首次公開招股、後續發行、私募、SIPO 和公司融資諮詢服務。有關 WestPark Capital 的其他資訊,請瀏覽 www.wpcapital.com 或電郵 info@wpcapital.com 。



關於 Anpac Bio:

Anpac Bio 是一家致力於早期癌症篩查和檢測的生物技術公司。Anpac Bio 在中國擁有兩間通過認證的臨床實驗室,可進行一系列癌症篩查和檢測測試,包括CDA(癌症分化分析)、生物化學、免疫學和基因組學測試。在 Frost&Sullivan 的最新市場研究報告中,基於截至 2019 年 6 月 30 日共 35,000 個臨床樣本的臨床樣本數量,Anpac Bio 在提供下一代早期癌症篩查和檢測技術的公司中排名全球第二。這些臨床樣本證明 Anpac Bio 的 CDA 技術可以高靈敏度和特異性檢測出 20 多種不同類型的癌症風險。如欲了解更多資詳情, 請瀏覽 https://www.anpacbio.com 。

聯絡人:

