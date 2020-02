TRENTON, N.J., 04 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Princeton Instruments annonce la sortie immédiate du dernier né de sa gamme SWIR NIRvana® : la NIRvana HS . La NIRvana HS propose un ensemble véritablement innovant de performances exceptionnelles en tirant parti des avantages de la deuxième fenêtre proche infrarouge (NIR-II) afin de répondre aux besoins de plus en plus variés du monde scientifique, industriel et médical. S’appuyant sur le succès de « l’ultraperformante » NIRvana LN (refroidie à l’azote liquide) et de la NIRvana 640 (super-refroidie), la NIRvana HS associe vitesse, souplesse, performances et valeur, offrant ainsi de nouvelles possibilités au monde de la science et de l’industrie.



La nouvelle caméra NIRvana HS propose une association unique de fonctionnalités jamais réunies dans une caméra SWIR hautes performances. La HS fonctionne à la vitesse incroyable de 250 images par seconde sur 16 bits et propose le mode « integrate-then-read » (ITR) et le mode « integrate-while-read » (IWR) permettant ainsi un bruit faible et une optimisation du temps de pose par rapport au lecture. La conception thermique avancée comprend un refroidissement intense à -55 °C grâce à une enceinte sous vide pour un fonctionnement à vie, sans maintenance. La caméra délivre une qualité d’image sans précédent, grâce à une correction interne avancée. Pour une expérience encore meilleure de la NIRvana HS, notre logiciel LightField® propose une interface intuitive et des fonctions d’analyse puissantes : plus aucun matériel ou logiciel tiers n’est nécessaire.

« La NIRvana HS est un des projets les plus excitants que nous ayons réalisés », affirme Michael Melle, chef de produit imagerie chez Princeton Instruments. « La HS a été conçue à partir des commentaires de clients qui avaient utilisé nos produits mais aussi ceux de nos concurrents. Elle comble un vide entre les modèles industriels peu coûteux et les caméras SWIR super-refroidies (à -80 °C), ce qui permet des recherches élargies et une mise en œuvre de l’imagerie SWIR dans de nouvelles applications commerciales. »

La gamme NIRvana a permis des avancées dans de nombreux domaines, y compris l’astronomie, les sciences de la vie et la fabrication des semi-conducteurs. Pour les applications d’imagerie faisant appel à la technologie SWIR, l’avenir s’annonce prometteur. Les investissements dans les nanotechnologies, y compris les boîtes quantiques et les nanotubes de carbone, stimulent la demande pour des caméras ultraperformantes simples d’utilisation. Dans les sciences de la vie, l’imagerie in-vivo et les demandes connexes pour des sondes NIR-II plus performantes ouvrent des perspectives pour les utilisateurs finaux et les équipementiers.

Quelle que soit l’application, microscopie par fluorescence, nanomatériaux, imagerie in vivo, astronomie, agriculture ou semi-conducteurs, la NIRvana HS vous offrira les performances dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs.

Consultez la page produit NIRvana pour en savoir plus.

Contact presse

Debby Flint-Baum, Teledyne Princeton Instruments

debby.flint-baum@teledyne.com

Tél. : 978.268.0327

À propos de Teledyne Princeton Instruments

Teledyne Princeton Instruments fait partie du groupe Teledyne Imaging et est leader mondial de la conception et de la fabrication de caméras CCD, ICCD, EMCCD, emICCD, InGaAs et sCMOS rétroéclairées, de spectrographes à haut rendement, de systèmes complets de spectroscopie et de solutions optiques pour la recherche scientifique, l’imagerie industrielle et les équipementiers. Nous sommes fiers de collaborer avec nos clients pour résoudre leurs problèmes les plus épineux de manière unique et innovante. Teledyne Princeton Instruments est une entreprise immatriculée certifiée ISO 9001:2015. Pour en savoir plus, consultez la page www.princetoninstruments.com.

Teledyne Imaging est un groupe d'entreprises de technologie de pointe qui appartiennent à la marque Teledyne. Teledyne Imaging forme un collectif d'experts unique fort d'une longue expérience en imagerie. Dans leurs domaines respectifs, les entreprises proposent les meilleures solutions qui soient. Ensemble, elles combinent et exploitent leurs atouts afin de proposer la plus grande gamme de solutions d'imagerie et des technologies associées au monde. Teledyne Imaging fournit une assistance au niveau mondial et met son expertise technique au service des tâches les plus ardues dans les domaines de l'aérospatial, de l'inspection industrielle, de la recherche scientifique, de la spectroscopie, de la radiographie et de la radiothérapie, du géospatial, ainsi que pour des solutions MEM et semi-conducteurs avancées. Ses outils, technologies et solutions de vision sont conçus pour donner aux clients un atout unique sur le marché.

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/37315236-3e80-4842-b88e-b963238ef5cb