米国、ニュージャージー, Feb. 04, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Princeton Instrumentsは、NIRvana® SWIRポートフォリオの最新製品である NIRvana HS の即時供給を発表します。当社はNIRvana HSにより、第2世代 近赤外域ウィンドウ(NIR-II)のメリットを活用した、興奮を誘う真に画期的なワールドクラスの性能を発揮する複数の機能を提供して、現在の科学、工業、医療コミュニティで一段と広がる需要に応えます。高性能NIRvana LN(液体窒素冷却型-190℃)とNIRvana 640(電信電話型-80℃)の成功に裏打ちされたNIRvana HSバージョンは、高速、利便性、高性能、そして低コストを兼ね合わせており、科学研究と産業の分野に新しい機能をもたらします。



新しいNIRvana HSカメラにより、高性能SWIRカメラでは実現できなかった、独自の機能の組み合わせを提供します。HSでは、16ビットモードで毎秒250フレームの驚異的なフレームレートを実現し、低ノイズと高いデューティサイクル向けに、ITR(画像の取り込み後に画像データを出力)モードとIWR(画像の取り込み中に前の画像データを出力)モードの双方を提供します。最新の放熱設計には、 -55℃までの超低温冷却といった最先端の真空密閉チャンバーを採用して、製品寿命の間のメンテナンスフリーによる運用を実現します。カメラには最新の画像補正を採用して、これまでに例のない高画質をお届けします。NIRvana HSによる体験をさらに強化するため、当社のLightField®ソフトウェアには直感的なインターフェースと強力な分析機能を搭載して、サードパーティのハードウェアやソフトウェアの必要性を排除しました。

「NIRvana HSは、これまでに私たちが手掛けたカメラプロジェクトの中で最も胸が躍るものでした」と、Princeton Instrumentsのイメージングプロダクトマネージャー、Michael Melleはコメントしました。「HSは、当社の製品を使用するお客様に加えて、当社の競合品を使用するお客様のフィードバックに基づいて着想し、設計されています。この製品により、低コストの工業向け設計製品と冷却(-80° C)SWIRカメラの間のすき間を埋めて、応用研究への広範囲にわたる適用やSWIRイメージングの新しい商用アプリケーションへの導入が可能になります。」

NIRvanaの製品群は、天文学、ライフサイエンス、また半導体の製造といった、さまざまなアプリケーションの発展に寄与してきました。SWIRを取り入れたイメージングアプリケーションには、明るい未来が約束されています。量子ドットやカーボンナノチューブなどのナノテクノロジーへの投資により、ユーザーフレンドリーで高性能なカメラに対する要求は高まっています。ライフサイエンスにおいては、一段と高性能なNIR-IIプローブに対する生体イメージング関連の要求が、エンドユーザーとOEMの機会を提供します。

蛍光顕微鏡観察、ナノマテリアル、生体イメージング、天文学、農業、あるいは半導体などのアプリケーションを問わず、NIRvana HSは目的を達成するために必要となる性能をお届けします。

詳しくは、 NIRvana の製品ページをご覧ください。

Teledyne Princeton Instrumentsについて

Teledyne Princeton Instrumentsは、Teledyne Imagingグループ傘下にあり、次の分野で世界の最先端を行く企業です。高性能CCD、ICCD、EMCCD、emICCD、InGaAsおよび背面照射型sCMOSカメラ、高スループット分光器、包括的な分光システム、および科学的研究、工業用イメージング、OEM供給向け光学ソリューション。当社は、お客様と提携して、お客様が抱える克服が困難な問題を独自の革新的な方法で解決することに誇りをもっています。Teledyne Princeton Instrumentsは、ISO 9001:2015に登録済みです。詳しくは、www.princetoninstruments.comをご覧ください。

Teledyne Imagingは、Teledyne傘下の最先端テクノロジー企業グループです。Teledyne Imagingは、長年の経験と、業界全般における専門技術を有する比類のない集団です。グループ内の各社は、単独でクラス最高度のソリューションを提供します。またグループとして各社それぞれの強みを統合また活用し、世界中で幅広く奥深いイメージングおよび関連技術のポートフォリオを提供します。航空宇宙から産業検査、科学的調査、分光測定、放射線撮影や放射線治療、地理空間測量、そして最先端MEMSや半導体ソリューションにいたるまで、Teledyne Imagingは、最も困難な業務を取り扱うためのカスタマーサポートと、技術的専門知識を世界各地で提供します。同グループのツール、テクノロジー、また視覚ソリューションは、お客様にユニークな競争上の優位性をもたらすために構築されています。

