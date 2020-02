미국 뉴저지, Feb. 04, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Princeton Instruments은 NIRvana® SWIR 제품군의 최신 제품인 NIRvana HS의 출시를 발표했다. NIRvana HS는 NIR-II(second near-infrared window) 윈도우의 장점을 활용하는 매우 혁신적이고 세계 최고 수준의 성능을 제공하여 점점 증가하고 있는 현대 과학, 산업 및 의료 분야의 다양한 요구 사항을 충족한다. NIRvana HS 버전은 이미 커다란 성공을 이룬 고성능 NIRvana LN(액화 질소 냉각) 및 NIRvana 640(과냉각)을 기반으로 개발되었으며, 속도, 유연성, 성능 및 가치를 결합하여 과학 및 산업 부문에 새로운 기능을 제공한다.



신형 NIRvana HS 카메라는 고성능 SWIR 카메라가 기존에는 제공하지 않던 고유한 기능 조합을 제공한다. HS는 16 비트 모드에서 초당 250 프레임의 놀라운 속도로 실행되며 저소음과 높은 듀티 사이클을 위해 ITR(integrate-then-read) 및 IWR(integrate-while-read)의 두 가지 모드를 제공한다. -55°C의 저온 냉각 등 고급 열 설계가 적용되었으며 최첨단 진공 밀폐 챔버가 통합되어 제품 수명 동안 유지 보수를 수행할 필요가 없다. 고급 이미지 보정 기능으로 최상의 이미지 품질이 제공된다. 추가적인 기능 향상을 위해 NIRvana HS에는 LightField® 소프트웨어가 탑재되어 직관적인 인터페이스와 강력한 분석 기능을 통해 타사 하드웨어 또는 소프트웨어를 사용할 필요가 없다.

Princeton Instruments의 이미징 제품 책임자 Michael Melle는 "NIRvana HS는 우리가 지금까지 수행한 가장 흥미로운 카메라 프로젝트 중 하나였습니다"라며 "HS는 당사 제품뿐만 아니라 경쟁업체의 제품도 사용해 본 적이 있는 고객들의 피드백을 고려하여 이를 토대로 설계되었습니다. 이 제품은 저비용 산업용 설계와 과냉각(-80°C) SWIR 카메라 사이의 공백을 메꾸어 새로운 상업용 응용 분야에서 SWIR 이미징의 다양한 응용 연구와 구현을 지원할 수 있습니다"라고 설명했다.

NIRvana 제품군은 천문학, 생명 과학 및 반도체 제조 등 다양한 응용 분야의 진보를 이끌고 있다. SWIR의 활용은 이미지 응용 분야의 미래를 밝게한다. 양자점 및 탄소 나노튜브 등 나노 기술에 대한 투자는 사용자 친화적인 고성능 카메라의 요구 사항을 주도하고 있다. 생명 과학 분야에서, 생체 내 이미징 및 고성능 NIR-II 프로브에 대한 관련 요구 사항은 최종 사용자와 OEM에 기회를 제공한다

NIRvana HS는 형광 현미경, 나노 소재, 생체 내 이미징, 천문학, 농업 또는 반도체 등 응용 분야에 관계없이 목표를 달성하기 위해 필요한 성능을 제공한다.

자세한 정보는 NIRvana 제품 페이지에서 확인할 수 있다.

Teledyne Princeton Instruments 소개

Teledyne Princeton Instruments는 Teledyne Imaging 그룹의 계열사이며 고성능 CCD, ICCD, EMCCD, emICCD, InGaAs 및 백 라이트 sCMOS 카메라, 고출력 분광기, 전체 분광학 시스템, 과학 연구, 산업용 이미징 및 OEM 통신을 위한 광학 기반 솔루션의 설계 및 제조와 관련하여 전 세계를 선도하는 업체이다. 우리는 가장 까다로운 문제를 독창적이고 혁신적인 방식으로 해결하는 고객들과 협력하는 것을 자랑으로 여긴다. Teledyne Princeton Instruments는 ISO 9001:2015 등재 기업이다. 자세한 정보는 www.princetoninstruments.com에서 확인할 수 있다.

Teledyne Imaging은 Teledyne 산하 여러 첨단 기술 회사들의 그룹이다. Teledyne Imaging은 수십 년의 업력으로 다양한 분야에서 최고의 전문성을 제공한다. 개별적으로 각 기업은 업계 최고의 솔루션을 제공한다. 그리고 공동으로 서로의 장점을 활용하여 세계에서 가장 깊고 넓은 이미징 및 관련 기술 포트폴리오를 제공한다. Teledyne Imaging은 우주항공에서 산업용 검사, 과학 연구, 분광학, 방사선과 방사선 치료, 지형 공간 측량 및 고급 MEMS와 반도체 솔루션에 이르기까지 가장 까다로운 작업 처리와 관련한 전 세계 고객 지원 및 기술 전문성을 제공한다. Teledyne Imaging의 도구, 기술 및 비전 솔루션은 고객에게 고유한 경쟁력 우위를 제공하기 위해 개발된다.

