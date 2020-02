美国新泽西州, Feb. 04, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Princeton Instruments 宣布将立即推出 NIRvana® SWIR家族新成员: NIRvana HS 。为满足当今科学、工业和医学界日益对SWIR产品的需求,Teledyne Princeton Instruments充分发挥公司近红外二区的技术积累,新推出NIRVana HS相机,一款创新性的产品,该产品性能在同类产品中世界一流。在高性能 NIRvana LN(液氮冷却)和 NIRvana 640(过冷)的成功基础上,NIRvana HS 综合考虑了速度、灵活性、性能和价值,将成为工业和科学研究的利器。



新型 NIRvana HS 相机具有高性能 SWIR 相机中前所未有的独特功能组合。NIRVana HS 在 16 位模式下以每秒 250 帧的惊人速度运行,并提供累积后读出 (ITR) 和同步采集读出 (IWR) 模式,实现了低噪声和高占空比。先进的散热设计包括低至 -55C 的深度冷却,并采用最先进的真空密封室,可终身免维护运行。先进的图像校正功能可确保相机提供无与伦比的图像质量。为了进一步加强 NIRvana HS 的体验,我们的 LightField® 软件提供了直观的界面和内在强大的分析功能,无需借助于任何第三方硬件或软件。

“NIRvana HS 是我们开展的最令人兴奋的相机项目之一,”Princeton Instruments 的成像产品经理 Michael Melle 评论道。“HS 是根据客户的反馈而进行构想和设计的,这些客户不仅有使用我们产品的客户,也有使用我们友商产品的客户。它填补了低成本工业设计与低冷 (-80° C) SWIR 相机之间的空白,从而拓宽了SWIR相机在应用研究领域和新兴商业的应用。”

NIRvana 产品系列推进了包括天文学、生命科学和半导体制造领域在内的许多科研进步。SWIR 成像应用的前景一片光明。对包括量子点和碳纳米管在内的纳米技术的投资正在推动对高性能易操作相机的要求。在生命科学领域,体内成像以及对更高性能 NIR-II 探针的相关要求正为最终用户和 OEM 机会敞开大门。

无论是哪种应用,荧光显微镜、纳米材料、体内成像、天文学、农业还是半导体,NIRvana HS 都能满足您的需求。

详情请访问 NIRvana 产品页面。

新闻部联系

Debby Flint-Baum, Teledyne Princeton Instruments

debby.flint-baum@teledyne.com

电话:978.268.0327

关于 Teledyne Princeton Instruments

Teledyne Princeton Instruments 是 Teledyne Imaging 集团的一个子公司,是全球专门设计和制造高性能 CCD、ICCD、EMCCD、emICCD、InGaAs 和背照式 sCMOS 相机的领导厂商;该公司还提供性能超甲的高通量光谱仪,完整的光谱系统,以及针对科学研究、工业成像和 OEM 客户的一流光学解决方案。我们公司以与客户合作,以独特创新的方式解决他们最具挑战性的问题为荣。Teledyne Princeton Instruments 是一家注册 ISO 9001:2015 公司。详细请浏览 www.princetoninstruments.com。

Teledyne Imaging 是 Teledyne 品牌旗下的一家尖端技术公司。Teledyne Imaging 在各个领域具备无可比拟的专业知识以及数十年的丰富经验。每家公司均可提供一流的解决方案。各公司联合起来作为一个整体,可充分利用彼此的优势,提供全球最先进、最广泛的成像和相关技术组合方案。从航空航天到工业检查、科学研究、光谱学、放射线照相和放射疗法、地理空间测量以及先进的 MEMS 和半导体解决方案,Teledyne Imaging 提供全球客户支持和技术专业知识,可应对最艰巨的任务。其工具、技术和视觉解决方案旨在为客户提供独特的竞争优势。

