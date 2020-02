MONTRÉAL, 04 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe WSP Global Inc. (TSX : WSP) (« WSP » ou la « société ») est heureuse d’annoncer qu’elle est devenue la première société de services professionnels en Amérique à obtenir des modalités liées à la durabilité pour sa facilité de crédit syndiquée. WSP a ainsi signé un amendement à sa facilité de crédit existante afin d’inclure des modalités de financement qui réduisent – ou augmentent – les coûts d’emprunt sur les facilités de prêt en fonction de l’atteinte – ou non – des objectifs de développement durable de la société.



L’amendement introduit un ajustement annuel de la tarification basé sur la réalisation d’objectifs ambitieux liés à la durabilité. La durabilité étant au cœur de la stratégie d’affaire de WSP, cette mesure reflète l’objectif de la société de créer une valeur probante en faisant progresser sa vision – soit susciter un impact positif durable sur la société.

« Nous sommes fiers de remettre en question le statu quo en établissant un lien formel entre le développement durable et le financement. Ce faisant, nous renforçons encore notre engagement à réaliser nos ambitions de matière de durabilité, telles qu’énoncées dans notre Plan stratégique mondial 2019–2021. Nous prenons aussi en compte le sentiment collectif de nos 50 000 employés, pour qui le développement durable est une question de plus en plus importante », a déclaré Bruno Roy, chef de la direction financière de WSP.

L’amendement s’applique à la facilité de crédit syndiquée renouvelable de WSP, d’une valeur de 1 200 millions de dollars américains et comportant des échéances d’une durée allant jusqu’à quatre ans. Le tout est désormais lié à trois objectifs de performance qui mettent en évidence et mesurent la progression continue de WSP dans ses initiatives de développement durable :

Réduction des émissions de gaz à effet de serre basées sur le marché pour l’ensemble des activités mondiales de 2018 à 2021.



Augmentation du pourcentage des revenus « verts » (revenus des services ayant un impact positif sur l’environnement) d’ici la fin de 2021.



Accroissement du pourcentage des postes de direction occupés par des femmes d’ici la fin de 2021.

La Banque Canadienne Impériale de Commerce, la Financière Banque Nationale et BMO Marchés des capitaux sont co-teneurs de livres et co-arrangeurs principaux relativement aux facilités de crédit tandis que BNP Paribas a agi en tant que coordonnateur unique pour le développement durable, travaillant de concert avec WSP pour intégrer les objectifs de durabilité dans les facilités de crédit.

À PROPOS DE WSP

L’une des plus grandes firmes de services professionnels au monde, WSP offre des services d’ingénierie et de conception à des clients de différents secteurs : transport et infrastructures, bâtiment, environnement, énergie, ressources naturelles et industrie. WSP offre en outre des services-conseils stratégiques. Nos équipes d’experts regroupent des ingénieurs, des conseillers, des techniciens, des scientifiques, des architectes, des planificateurs, des arpenteurs-géomètres et des spécialistes de l’environnement, ainsi que des spécialistes du design et de la gestion de programmes et de la construction. Avec environ 50 000 gens de talent travaillant dans le monde entier, nous sommes dans une position privilégiée pour réaliser des projets durables, partout où nos clients ont besoin de nous. www.wsp.com.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains renseignements concernant WSP contenus aux présentes peuvent constituer des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs peuvent comporter des estimations, des projets, des attentes, des opinions, des prévisions, des projections, des indications ou d’autres déclarations qui ne sont pas des énoncés de faits. Bien que WSP soit d’avis que les attentes dont rendent compte ces énoncés sont raisonnables, rien ne garantit qu’elles se matérialiseront. Ces énoncés sont assujettis à certains risques et incertitudes et peuvent être fondés sur des hypothèses faisant en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats prévus ou implicites qu’ils renferment. Les énoncés prospectifs de WSP doivent être lus sous réserve de la présente mise en garde. La version intégrale de la mise en garde relative aux énoncés prospectifs ainsi qu’une description des hypothèses et des facteurs de risque susceptibles d’avoir des incidences sur les résultats réels ou prévus de WSP sont incluses dans les rapports de gestion pour l’exercice terminés le 31 décembre 2018, publiés sur SEDAR à www.sedar.com . Les énoncés prospectifs figurant dans ce communiqué sont faits au moment où il est rédigé, et WSP n’a pas l’intention, et n’assume aucune obligation, de les mettre à jour ou de les réviser à la lumière de nouvelles informations, d’événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf si elle en est expressément requise par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

