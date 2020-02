BI Erhvervsejendomme A/S

February 04, 2020 08:00 ET

February 04, 2020 08:00 ET

København , Feb. 04, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) --







I forlængelse af fondsbørsmeddelelse af 12. december 2019 offentliggøres hermed fristen for fremsættelse af krav om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen for den ordinære generalforsamling:



Forslag fra aktionærer om optagelse af et bestemt emne til behandling på generalforsamlingen den 3. april 2020 skal være selskabet i hænde senest torsdag den 20. februar 2020.

Yderligere oplysningerne kan fås ved henvendelse til BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø, tlf. 77 30 90 00.



Med venlig hilsen

BI Management A/S



Malene Ehrenskjöld

Direktør