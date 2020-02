TORONTO, 04 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Communications a annoncé aujourd’hui qu’elle a contribué directement à raison de 14,1 milliards de dollars à l’économie canadienne en 2019 sous forme d’investissements dans les emplois, le contenu, les communautés et les réseaux au pays.



« En tant que fière entreprise canadienne, Rogers a une longue histoire et laisse un bel héritage en matière d’investissement au Canada », a déclaré Joe Natale, président et chef de la direction. « Au cours des 60 dernières années, nous avons effectué des investissements pour offrir aux Canadiens les meilleurs réseaux au monde. À l’ère de la 5G, nous investissons de nouveau pour offrir aux gens d’ici cette technologie novatrice sur le seul réseau national du pays. »

Au cours des 60 dernières années, Rogers a investi des dizaines de milliards de dollars dans l’infrastructure de réseau pour l’ensemble du pays et elle réinvestit chaque année 80 % de ses profits dans le Canada. L’entreprise a récemment annoncé qu'elle vient d'entreprendre le déploiement du premier réseau 5G au Canada dans plus de 20 marchés cette année. Cet investissement pluriannuel de plusieurs milliards de dollars est essentiel à l’économie numérique du pays et à sa capacité concurrentielle à l’échelle mondiale.

« Nos réseaux figurent parmi les meilleurs au monde grâce à une réglementation, à une politique et à des investissements appropriés, a ajouté Joe Natale. Pour l’avenir, nous avons besoin d’une politique à long terme pour atteindre le juste équilibre entre la promotion de l’abordabilité et l’augmentation des investissements. »

En 2019, Rogers a investi 683 millions de dollars pour créer et diffuser des histoires canadiennes par l’intermédiaire des nouvelles locales, des sports en direct, d’émissions de télévision, de films et d’émissions multilingues. Elle a également alloué plus de 60 millions de dollars à des projets communautaires visant, en particulier, à aider les jeunes à réaliser leur plein potentiel.

L’année 2019 en chiffres :

14,1 milliards de dollars ont été investis dans l’économie canadienne.

2,8 milliards de dollars ont été investis en dépenses d’investissement.

2,1 milliards de dollars ont été investis dans nos employés et notre culture.

1,1 milliard de dollars ont été versés en taxes et en frais gouvernementaux.

683 millions de dollars ont été investis dans la programmation et le contenu canadiens.

Plus de 60 millions de dollars ont été versés aux communautés locales.

Plus de 25 000 heures de bénévolat ont été recensées.

Plus de 25 000 employés travaillent dans toutes les grandes villes canadiennes.

