MONTRÉAL, 04 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Plotly Technologies, développeur de la plate-forme de premier rang en matière de science des données et d’IA pour la création d’applications analytiques, a été nommée Meilleur lieu de travail par les Canadian SME National Business Awards. Les National Business Awards sont organisés par la revue Canadian SME Business, la meilleure publication canadienne pour les petites et moyennes entreprises (PME). Ces prix pour les entreprises reconnaissent l’excellence dans la communauté canadienne des PME et rendent hommage à la contribution des entreprises dans l’économie canadienne.



Le prix du Meilleur lieu de travail est décerné aux organisations qui créent et maintiennent des environnements de travail exceptionnels pour leurs employés. Les possibilités de perfectionnement professionnel, y compris la capacité à travailler sur des projets d’avant-garde dans différents secteurs d’activités, et la gamme d’avantages sociaux parmi les meilleures de l’industrie font de Plotly un employeur remarquable. Entre son apport à la recherche médicale de pointe avec Mitacs et McGill et l’innovation de chaînes d’approvisionnement avec le leader canadien des supergrappes, Scale AI, Plotly est un incontournable des communautés professionnelles et universitaires régionales.

« Ce prix souligne et renforce notre engagement à bâtir une organisation centrée sur les individus », commente Laura Gray, chef du département People and Operations chez Plotly. « Nos employés sont partie intégrante de notre succès en tant qu’entreprise. À ce titre, nous faisons tout notre possible pour nous assurer que les personnes que nous embauchons sont entendues, récompensées pour leur excellence, et déterminées à réussir. »

Plotly a en outre été reconnue avec des candidatures dans les catégories « Entreprise de l’année » et « Petite entreprise de l’année »; ces prix récompensent les entreprises qui ont fait preuve de leadership, d’innovation, de croissance des bénéfices et d’un plan d’affaires judicieux pour l’avenir.



Ces prix viennent à la suite des récentes subventions de la part de Scale AI visant à accélérer le développement de Dash , la plate-forme de l’entreprise servant à créer des applications d’analyse interactive. La subvention de 1,7 M$ représente un salut prestigieux de la part de Scale AI, l’une des cinq supergrappes d’innovation canadiennes, et montre l’engagement continu des deux organisations à soutenir la position du Canada comme plaque tournante mondiale de l’IA.

À propos de Plotly

Fondée en 2013, Plotly est une société de visualisation de données axées sur la sortie de la science des données du laboratoire et dans l’entreprise. Plotly facilite la création, le déploiement et le partage d’applications Web interactives, de graphiques et de visualisations dans n’importe quel langage de programmation. Les bibliothèques de Plotly sont utilisées par des millions de personnes dans le monde et intégrées dans des applications stratégiques à travers le Fortune 500. Pour plus d’informations, visitez https://plot.ly .