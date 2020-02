BELLEVUE, Wash., 04 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Auth0 , la plate-forme d'identité pour les créateurs d'applications, annonce aujourd'hui qu’elle collabore avec Siemens AG , un géant mondial de la technologie, pour élaborer et développer « Siemens ID », un identifiant centralisé pour toutes les applications internes et externes de Siemens. Siemens, dont le siège social est établi à Munich, est la plus grande entreprise de fabrication industrielle d’Europe. Elle compte 200 bureaux de par le monde et réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 86,8 milliards d'euros.

Siemens, l'un des principaux producteurs mondiaux de technologies économes en énergie et ressources, s'est adressé à Auth0 pour l’aider à créer l’identifiant Siemens ID. L’objectif est de centraliser l'accès aux applications et services mondiaux de Siemens pour des centaines de clients et partenaires ainsi que pour 385 000 employés (au 1er septembre 2019) à travers le monde. Siemens ID s'appuie sur la plate-forme hautement évolutive d'Auth0 pour stocker de façon centralisée la base de données des utilisateurs et la page de connexion, tout en permettant à chaque division de personnaliser les fournisseurs d'identité désirés, de gérer les rôles et de définir le flux de travail dont elle a besoin pour optimiser l'expérience utilisateur (un concept baptisé « multi-tenancy »).

« [Avant Auth0], nous appliquions des politiques internes strictes de gestion des identités externes, ce qui était complexe et coûtait fort cher. Grâce au service Siemens ID et la plate-forme d’Auth0, nous avons pu améliorer le processus de gestion des identités, tout en réduisant nos efforts et en renforçant l'acceptation des parties prenantes internes », déclare Hugo Francisco, Service Owner IAM Solutions chez Siemens. « Nos clients et partenaires ont ainsi pu se concentrer sur leur cœur de métier au lieu de devoir gérer des comptes et différents identifiants de connexion pour chaque application. »

L’ authentification multifactorielle (MFA) était l'une des exigences incontournables pour Siemens ID, afin d’offrir une couche de sécurité supplémentaire lors de la mise à disposition d'applications à des clients ou partenaires externes. Avec Auth0, Siemens peut proposer trois types différents d'authentification à double facteur, ce qui a été un élément de différenciation décisif lorsqu’il a fallu convaincre les parties prenantes internes. Depuis sa collaboration avec Auth0, Siemens a étendu ses fonctionnalités Auth0 pour y inclure Universal Login et la Détection d'Anomalie , ce qui lui a permis d'intégrer rapidement diverses fonctions de gestion des identités à ses applications et ainsi de tenir la promesse de Siemens ID en assurant une sécurité robuste.

« Les multinationales comme Siemens doivent être en mesure de normaliser et de centraliser leurs activités sur une seule plate-forme d'identité, tout en préservant la flexibilité et la sécurité au niveau des départements », conclut Steven Rees-Pullman, Vice President, International chez Auth0. « Alors que Siemens continue de croître et de s'étendre, le service qu'ils ont créé avec Auth0 peut accompagner leur évolution. »

Siemens est l’un des nombreux clients d’Auth0 dans la région DACH (pays germanophones), au même titre que HolidayCheck et EnBW Energie Baden-Württemberg AG. Vous trouverez plus de détails sur l’ implémentation d’Auth0 par Siemens sur le site web de l’entreprise.

À propos de Siemens AG

Siemens AG (Berlin et Munich) est un groupe international leader dans le secteur de la haute technologie, synonyme depuis plus de 170 ans d’excellence technique, d’innovation, de qualité, de fiabilité et de présence mondiale. L’entreprise est active dans toutes les régions du globe et opère principalement dans les domaines de la production et de la distribution d’électricité, des infrastructures intelligentes pour les bâtiments et les systèmes énergétiques décentralisés, ainsi que de l'automatisation et de la numérisation dans les industries manufacturières et des procédés. À travers son entreprise autonome Siemens Mobility, principal fournisseur de solutions de mobilité intelligente pour le transport ferroviaire et routier, Siemens est un acteur majeur du marché mondial des services de voyageurs et de marchandises. Grâce à sa participation majoritaire dans les entreprises cotées en bourse Siemens Healthineers AG et Siemens Gamesa Renewable Energy, Siemens compte également parmi les principaux fournisseurs mondiaux de technologie médicale et de services de santé numériques, mais aussi de solutions respectueuses de l’environnement dédiées à la production d’énergie éolienne onshore et offshore. Au cours de l’exercice fiscal 2019 (clôturé le 30 septembre), Siemens a réalisé un chiffre d’affaires de 86,8 milliards d’euros, pour un résultat net de 5,6 milliards d’euros. Fin septembre 2019, le groupe comptait 385 000 employés dans le monde. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.siemens.com .



À propos d'Auth0

Auth0 est la première plate-forme de gestion des identités pour les créateurs d'applications, et la seule solution d'identité nécessaire pour les applications personnalisées. Ayant pour mission de sécuriser les identités du monde entier afin que les créateurs puissent créer, Auth0 offre la simplicité, la flexibilité et l'expertise indispensables pour mettre à l'échelle et protéger les identités dans n'importe quelle application, pour n'importe quel public. Auth0 sécurise plus de 100 millions de connexions chaque jour, apportant aux entreprises la confiance requise pour offrir des expériences numériques fiables et élégantes à leurs clients du monde entier.

