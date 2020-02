BELLEVUE, Wash., Feb. 04, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Auth0 , het identiteitsplatform voor appbouwers, gaat een samenwerking aan met Siemens AG , de wereldspeler op het gebied van technologie. Samen werken ze aan de ontwikkeling en bouw van ‘Siemens ID’: een gecentraliseerde login voor alle interne en externe applicaties van Siemens. Siemens – het grootste industriële productiebedrijf van Europa, met het hoofdkantoor in München – heeft wereldwijd tweehonderd kantoren en een jaaromzet van ongeveer 86,8 miljard euro.



Als een van ’s werelds grootste producenten van energie-efficiënte technologieën, riep Siemens de hulp in van Auth0 bij het bouwen van Siemens ID. De oplossing biedt gecentraliseerde toegang tot de applicaties en diensten van Siemens voor honderden klanten, partners en – per ultimo september 2019 – 385.000 werknemers over de hele wereld. Siemens ID vertrouwt op het zeer schaalbare Auth0-platform voor het aanbieden van een gecentraliseerde manier om de gebruikersdatabase en loginpagina op te slaan. Tegelijkertijd biedt het elke individuele afdeling de mogelijkheid om de gewenste identiteitsproviders aan te passen, rollen te beheren en de workflow die zij nodig hebben te definiëren. Zo kunnen zij de gebruikerservaring optimaliseren (een concept genaamd multi-tenancy ).

“Voorheen pasten we een strikt intern identiteitsmanagementbeleid toe op ons externe identiteitsmanagement. Dit zorgde voor veel overheadkosten en complexiteit. Na de introductie van Siemens ID als dienst en Auth0 als serviceprovider, waren we in staat onze processen rondom identiteitsmanagement te verbeteren, onze inspanningen te verminderen en tegelijkertijd de acceptatie van interne stakeholders te vergroten”, zegt Hugo Francisco, Service Owner, IAM Solutions bij Siemens. “Ook stelde het onze klanten en partners in staat om te focussen op hun business, in plaats van het beheren van accounts en logingegevens voor verschillende applicaties.”

Multi-factor-authenticatie (MFA) was een van de vereisten voor Siemens ID, om een extra security-laag aan te bieden bij levering van applicaties aan externe klanten of partners. Met Auth0 kan Siemens drie verschillende soorten twee-stappen-authenticatie aanbieden. Dit was een belangrijke onderscheidende factor bij het verkopen van de implementatie aan interne stakeholders. Sinds de samenwerking met Auth0 breidde Siemens zijn Auth0-functionaliteiten uit met Universal Login en Anomaly Detection . Zo kan het verschillende identiteitsmanagementfunctionaliteiten integreren in zijn applicaties, om zo de Siemens ID-belofte van robuuste security waar te maken.

“Internationale bedrijven zoals Siemens moeten in staat zijn om één gestandaardiseerd, gecentraliseerd identiteitsplatform te gebruiken, en tegelijkertijd flexibiliteit en beveiliging op afdelingsniveau te behouden”, zegt Steven Rees-Pullman, Vice President, International bij Auth0. “Terwijl Siemens blijft groeien en uitbreiden, groeit de dienst die zij hebben gecreëerd met Auth0 met hen mee.”

Siemens is een van de vele Auth0-klanten in de DACH-regio , waaronder HolidayCheck en EnBW Energie Baden-Württemberg AG. Meer informatie over de implementatie van Auth0 bij Siemens is te lezen op de website van het bedrijf.

Over Siemens AG

Siemens AG (Berlijn en München) is een wereldspeler op het gebied van technologie die al ruim 170 jaar staat voor uitmuntende techniek, innovatie, kwaliteit, betrouwbaarheid en internationale aanwezigheid. Het bedrijf is wereldwijd actief en richt zich op de domeinen energieopwekking en -distributie, intelligente infrastructuren voor gebouwen en gedistribueerde energiesystemen, en automatisering en digitalisering binnen proces- en productie-industrieën. Met de afzonderlijk beheerde bedrijfsentiteit Siemens Mobility, leverancier van slimme mobiliteitsoplossingen voor spoor- en wegtransport, geeft Siemens vorm aan de internationale markt voor passagiers- en vrachtdiensten. Vanwege de meerderheidsbelangen in de beursgenoteerde bedrijven Siemens Healthineers AG en Siemens Gamesa Renewable Energy, is Siemens ook een toonaangevende leverancier van medische technologie en digitale-gezondheidszorg-diensten, en van milieuvriendelijke oplossingen voor opwekking van windenergie, zowel aan land als op zee. In het fiscale jaar 2019, dat eindigde op 30 september 2019, realiseerde Siemens een omzet van 86,8 miljard euro en een nettowinst van 5,6 miljard euro. Eind september 2019 had het bedrijf wereldwijd zo’n 385.000 medewerkers in dienst. Meer informatie is te vinden op www.siemens.com .

Over Auth0

Auth0 is het eerste identiteitsmanagementplatform voor appbouwers, en de enige identiteitsoplossing die nodig is voor op maat gemaakte applicaties. Missie van het bedrijf is het beschermen van identiteiten wereldwijd, zodat innovators kunnen blijven innoveren. Auth0 biedt de eenvoud, schaalbaarheid en expertise om identiteiten te schalen en beschermen in elke applicatie, voor elke doelgroep. Auth0 beveiligt elke dag meer dan honderd miljoen logins. Zo biedt het bedrijven het vertrouwen om betrouwbare en eersteklas digitale ervaringen aan te bieden aan hun klanten wereldwijd.

Meer informatie is te vinden op de website of volg Auth0 via Twitter .