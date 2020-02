Ressources SIRIOS inc.

February 04, 2020 09:00 ET

MONTRÉAL, 04 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les dirigeants Ressources Sirios inc. (TSX-V : SOI) ont le plaisir d'annoncer que Geo Data Solutions GDS Inc. a été mandatée pour effectuer un levé magnétique héliporté à haute résolution sur la nouvelle propriété Niska détenue à 100% par Sirios. Cette nouvelle propriété comprend l’ancienne propriété « 39 » ainsi que 150 nouveaux titres miniers désignés sur carte récemment émis (voir communiqué du 16 janvier 2020).



Le levé qui sera réalisé à la mi-février couvrira l’ensemble de la propriété avec un espacement des lignes aux 50 mètres pour un total d’environ 2 394 kilomètres de ligne. Il fournira à l’équipe d’exploration de Sirios des informations géophysiques importantes concernant la zone de cisaillement orientée nord-est-sud-ouest identifiée l’été dernier sur les titres miniers originaux de la propriété « 39 » et qui semble s’étendre sur les nouveaux titres miniers.

La propriété Niska est située à environ 30 km au nord-ouest de la station relais km 381 sur la route de la Baie James reliant Matagami à Radisson dans Eeyou Istchee, baie James, au Québec, et détenue entièrement par Sirios. Elle est composée de 189 claims couvrant environ 99 km carrés. Elle est située entre la propriété Munischiwan codétenue par Azimut Exploration et SOQUEM et la découverte récente de Patwon sur la propriété Elmer Gold d’Azimut, où les résultats de forage ont donné 3,15 g/t Au sur 102,0 m dont 10,1 g/t Au sur 20,5 m. (Communiqué d’Azimut 01/14/2020).

Ce communiqué de presse a été révisé et approuvé par Dominique Doucet, ing., président et chef de direction de Ressources Sirios inc. personne qualifiée selon la Norme 43-101.

À propos de Sirios

Fondée en 1995, Ressources Sirios génère et explore elle-même ses projets d’exploration minière. Pionnière dans la découverte de gîtes aurifères significatifs à la Baie-James au Québec, Canada, SIRIOS se concentre principalement sur sa découverte d’or Cheechoo tout en explorant activement le potentiel aurifère de Eeyou Istchee Baie-James au Québec.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les Règles de la bourse de croissance TSX-V) ne peuvent être tenus responsables de l’exactitude ou de la véracité du présent communiqué.

Contactez :

Dominique Doucet, président, ing.

Tél.: (514) 510-7961

ddoucet@sirios.com

site web : www.sirios.com

Pour voir la photo associée à ce communiqué, veuillez consulter le lien suivant : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/568ca754-0bfc-4e9b-a46e-b2a468c36594