February 04, 2020 09:24 ET

February 04, 2020 09:24 ET

Erikoissijoitusrahasto Aktia Toimitilakiinteistöt toteutti 31.1.2020 kaupan, jossa se osti kaksi kohdetta, jotka koostuvat varasto-, toimisto-, myymälä- ja tuotantotiloista. Kiinteistöt sijaitsevat näkyvällä paikalla Tampereen moottoritien varrella vahvasti kehittyvällä Realparkin alueella Lempäälän Ideaparkin läheisyydessä. Kaupan myötä rahaston kiinteistösalkun koko kasvaa kahdeksaan kohteeseen ja noin 100 miljoonaan euroon.



Kohteet on rakennettu 2015 sekä 2019. Rakennusten vuokrattava pinta-ala on yhteensä yli 7 000 m². Kiinteistöt ovat kokonaan vuokrattu pitkäaikaisilla vuokrasopimuksilla Realmachinery Oy:lle, joka on valtakunnallinen maansiirtokoneiden toimittaja Suomessa.

”Alkuvuosi 2020 on kiinteistömarkkinoilla jatkunut vilkkaana ja olemme tyytyväisiä, että pystymme jatkamaan rahaston strategian toteuttamista keskeisillä sijainneilla olevilla kiinteistöillä. Kohde sijaitsee näkyvällä paikalla vahvasti kehittyvällä alueella, josta on erinomaiset liikenneyhteydet eri puolille Suomea. Kohde tukee näin erinomaisesti rahaston strategiaa ja tuo mukanaan ennustettavaa kassavirtaa rahastolle”, toteaa rahaston salkunhoitaja Jukka Sjösten.

Lisää rahastosta voitte lukea rahaston neljännesvuosikatsauksesta, joka löytyy rahaston nettisivulta osoitteessa www.aktia.fi

Lisätietoja:

Jukka Sjösten, Aktia Varainhoito Oy, 050 352 4906, jukka.sjosten@aktia.fi



Aktia on suomalainen varainhoitaja, pankki ja henkivakuuttaja, joka on luonut vaurautta ja hyvinvointia sukupolvelta toiselle jo 200 vuoden ajan. Palvelemme asiakkaitamme digitaalisten kanavien kautta kaikkialla ja kasvokkain toimipisteissämme pääkaupunkiseudulla sekä Oulun, Tampereen, Turun ja Vaasan seuduilla. Palkitun varainhoitomme rahastoja myydään myös kansainvälisesti instituutioasiakkaille. Työllistämme noin 800 henkilöä eri puolella Suomea. Aktian osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (AKTIA). aktia.com.