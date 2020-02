OTTAWA, 04 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Après un lock-out de 60 jours du personnel de la raffinerie Co-op à Regina, pendant lequel des lignes de piquetage ont été dressées et des arrestations ont été effectuées, les syndicats du Canada demandent qu’il soit mis fin au lock-out.



Le Congrès du travail du Canada (CTC) et la Fédération du travail de la Saskatchewan (FTS) ont réaffirmé leur engagement et leur solidarité à l’égard des membres de la section locale 594 d’Unifor qui sont prêts à négocier une entente juste.

« Le syndicat a fait preuve d’une forte volonté de négocier avec l’employeur afin que ses membres se remettent au travail », a déclaré Hassan Yussuff, président du CTC. « J’incite les affiliés du CTC à appuyer ces travailleurs et à faire pression sur l’employeur pour qu’il négocie de bonne foi. Il est temps de mettre fin à ce lock-out. »

La direction de Federated Co-operatives Limited a mis les membres de la section locale 594 d’Unifor en lock-out le 5 décembre 2019. Le conflit s’est envenimé en raison du recours à des travailleurs de remplacement et à l’établissement de lignes de piquetage.

« Ce conflit qui se prolonge depuis 60 jours a nuit non seulement au personnel de la raffinerie mais aussi à la communauté de Regina, et il faut y mettre fin », ajoute Lori Johb, présidente de la FTS. « Les familles, les agriculteurs et les membres de la Co‑op de la région de Regina ont suffisamment souffert. La communauté est frustrée et veut que le lock-out se termine. »

