MONTREAL, 04 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Genetec Inc. (ci-dessous, « Genetec »), un leader des solutions de sécurité unifiée, de sécurité publique, d’opérations et de business intelligence, est heureuse d'annoncer qu'elle a une nouvelle fois été désignée parmi les meilleurs employeurs de Montréal par Mediacorp Inc. qui publie la liste des 100 meilleurs employeurs du Canada. Cette récompense témoigne de la réussite de la société, engagée depuis plus de 20 ans en faveur d’une culture ouverte et collaborative centrée sur l'humain, et enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 30 % sur dix ans.



Le classement des meilleurs employeurs de Montréal est une formidable vitrine pour les sociétés les plus performantes et les plus brillantes dans leurs secteurs respectifs. Les rédacteurs de Mediacorp examinent huit critères pour classer les entreprises: l'espace physique; l'ambiance au travail et le climat social; les prestations de santé et les avantages financiers et familiaux; les vacances et les jours de congé; les communications avec les employés; la gestion des performances; la formation et l'acquisition de compétences; et l'implication dans la vie de la communauté. Les finalistes sont comparés aux autres entreprises de leur secteur afin de déterminer quels sont les employeurs qui offrent l'environnement le plus attractif, le plus progressiste et le plus valorisant.

Identifiée une nouvelle fois comme leader parmi des employeurs comparables du Grand Montréal, Genetec est sortie vainqueur pour la 14e année consécutive. Genetec offre en effet à son personnel une combinaison unique en son genre d'avantages tels qu'un environnement de travail collaboratif, un généreux programme de recommandation des employés, trois semaines de congés payés dès le premier jour, une formation et un développement personnel continus ainsi qu'une assurance collective extrêmement compétitive. Parmi les autres avantages, on retiendra un gymnase ultramoderne et un entraîneur personnel, une cafétéria proposant également des repas à emporter à prix coûtant, une salle de divertissements entièrement équipée ainsi que des fruits, du café et du thé gratuits.

«Nous sommes très heureux d'être encore une fois reconnus comme l'un des meilleurs employeurs de Montréal», se félicite Richard Paillère, vice-président du département des ressources humaines et de la gestion des talents chez Genetec. «Sur un marché de l'emploi compétitif de plus en plus tendu, cette distinction renouvelée du concours du meilleur employeur national confirme la valeur de notre recette exclusive centrée sur l'humain, à savoir, une combinaison maison de programmes et d'avantages directs qui font de Genetec un lieu de travail vraiment exceptionnel.»

Installé dans le Technoparc Montréal à quelques pas de la future ligne REM, le campus de la société n'a cessé de s'étendre afin de faire face à une croissance annuelle sans précédent. Fraîchement rénovées, ces installations ultramodernes offrent une vitrine aux solutions unifiées de gestion des opérations, de business intelligence et de sécurité de la société. Entre son campus de Montréal en pleine expansion et sa présence mondiale avec une douzaine de bureaux couvrant les Amériques, l'Europe, le Moyen-Orient et la région Asie-Pacifique, ainsi que sa toute nouvelle implantation à Londres, Genetec recherche activement des professionnels qualifiés dans un large éventail de spécialisations. Pour découvrir les offres d'emploi chez Genetec, rendez-vous sur : https://www.genetec.com/about-us/careers .

Genetec développe des logiciels et des services Cloud fondés sur une architecture ouverte destinés au secteur de la sécurité physique et publique. Son produit phare, Security Center, est une plateforme unifiée sur IP de vidéosurveillance, de contrôle d’accès et de reconnaissance automatique de plaques d’immatriculation (RAPI). Genetec développe également des solutions et services cloud visant à améliorer la sécurité et à aider les gouvernements, les entreprises, les transports et les communautés au sein desquelles nous vivons à atteindre de tout nouveaux niveaux d’intelligence opérationnelle. Fondée en 1997 et basée à Montréal au Canada, Genetec répond aux besoins de ses clients internationaux par l’intermédiaire d’un vaste réseau de revendeurs, d’intégrateurs, de partenaires certifiés et de consultants répartis dans plus de 80 pays.

