February 04, 2020 11:30 ET

HMS Networks AB (publ) har den 4 februari 2020 köpt 40 000 aktier aktier (ISIN SE0009997018) för ett viktat genomsnittspris om 150,00 kr. HMS Networks innehav av egna aktier uppgår efter återköpet till 242 999. Det totala antalet utestående aktier i bolaget är 46 818 868. Återköpet har genomförts på Nasdaq Stockholm.



För mer information, vänligen kontakta:

Staffan Dahlström, CEO HMS, +46 709-17 29 01

Joakim Nideborn, CFO HMS, +46 707-72 29 83

HMS Networks AB (publ) är en marknadsledande leverantör av lösningar för industriell kommunikation och Industrial Internet of Things, IIoT. HMS utvecklar och tillverkar produkter under varumärkena Anybus®, Ixxat®, Ewon® och IntesisTM. Utveckling sker på huvudkontoret i Halmstad, Ravensburg, Nivelles, Igualada, Wetzlar och Buchen. Lokal försäljning och support sköts från säljkontor i Tyskland, USA, Japan, Kina, Singapore, Italien, Frankrike, Spanien, Nederländerna, Indien, Storbritannien, Sverige, Sydkorea och Förenade Arabemiraten (UAE), samt genom ett världsomspännande nätverk av distributörer och partners. HMS sysselsätter över 600 personer och omsatte 1 519 MSEK under 2019. HMS är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, i kategorin Mid Cap, Information Technology.

