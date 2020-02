Vilmers accélère sa stratégie de personnalisation avec l’acquisition d’une deuxième solution Furniture On Demand by Lectra

Les solutions innovantes de Lectra facilitent la production à la demande du fabricant de meubles européen et lui permettent de proposer encore plus d’options de personnalisation

Paris, le 4 février 2020 – Lectra annonce que Vilmers a choisi de se doter d’une deuxième solution de découpe à la demande Furniture On Demand by Lectra. Les gains de productivité réalisables par l’intégration directe de l’ERP dans la salle de coupe, ainsi qu’une efficacité accrue et la réduction des pertes de matière ont été autant d’éléments déterminants dans la prise de décision de Vilmers.

Fondée en 1997, Vilmers s’est d’abord lancée dans la production de masse de meubles en cuir, avant de s’orienter vers la production de canapés modulaires en tissu. Une décision couronnée de succès, puisque l'entreprise a vu son chiffre d’affaires annuel augmenter de 25 %. La Scandinavie, le Benelux et la France sont les principaux marchés de Vilmers, qui propose aujourd’hui une gamme de plus de 85 canapés modulaires, dans plus de 250 tissus et coloris différents. Ses clients peuvent ainsi personnaliser les dimensions, les accoudoirs, les coutures ou encore le nombre de places pour créer un modèle unique, qui leur sera livré en seulement trois à six semaines.

« Les commandes personnalisées représentent 85 % des 170 canapés que nous produisons chaque jour. Or, nous souhaitons atteindre les 100 %. L’offre Furniture On Demand by Lectra nous offre la possibilité de raccourcir les délais de fabrication et de proposer encore plus d’options de personnalisation, ce qui va nous permettre d’atteindre cet objectif stratégique », explique Ovidijus Jalonskis, Président, Vilmers.

Cette solution avant-gardiste associe une plateforme de découpe digitale dans le cloud et une solution de découpe de tissu monopli. Elle intègre des technologies 4.0 qui optimisent les coûts liés au processus de production de Vilmers, tout en le rendant plus agile et plus efficace. L’automatisation de la réception des commandes et de leur traitement, grâce à l’intégration de l’ERP de l’entreprise à la plateforme de découpe digitale de Lectra, permet d’accélérer et de simplifier les phases de planification et de préparation, tout en réduisant les risques d’erreurs. Cette puissante combinaison entre intégration et automatisation a permis à Vilmers de réduire le temps de fabrication d’une journée entière, et d’économiser 3 % de matières.

Alors que la société souhaite améliorer son offre de personnalisation, tout en réduisant ses délais de production, elle a également été séduite par Virga®, la nouvelle solution de découpe monopli de Lectra. Celle-ci garantit un temps de cycle réduit grâce à la numérisation, la découpe et le déchargement du tissu, réalisés en simultané. Avec une ligne de coupe entièrement connectée, Vilmers a ainsi augmenté sa productivité de 25 % par rapport au système précédent.

Furniture On Demand by Lectra joue également un rôle clé dans la transformation de Vilmers vers l’Industrie 4.0. « Nous investissons massivement dans des moyens de production nous aidant à mettre en œuvre les principes de l’Industrie 4.0. C’est absolument crucial pour l’avenir de notre entreprise. La solution Furniture On Demand by Lectra est la première étape qui permettra à Vilmers d’entrer concrètement dans l’Industrie 4.0 », poursuit Ovidijus Jalonskis.

« Sa volonté de se remettre en question et de se réinventer pour répondre aux évolutions de la demande du marché montre à quel point Vilmers est une entreprise ambitieuse et tournée vers l’avenir. Nous sommes convaincus que la salle de coupe Furniture On Demand by Lectra aidera Vilmers à s’intégrer pleinement dans cette nouvelle ère de l’ameublement, et à atteindre ses objectifs en lien avec l’Industrie 4.0 », affirme Céline Choussy, Directrice Marketing et Communication, Lectra.

À propos de Vilmers

Nos clients peuvent créer des canapés uniques et à leur image grâce à nos systèmes modulaires, en personnalisant des éléments comme la couleur du tissu ou du cuir, les pieds, les accoudoirs et d’autres accessoires. Notre large gamme de produits nous permet d’occuper une place importante dans leurs foyers, et nos canapés deviennent ainsi essentiels dans les lieux où se réunissent familles et amis pour des moments de partage et de convivialité.

Pour plus d’information, visitez vilmers.fr

A propos de Lectra

Pour les entreprises qui insufflent la vie à nos dressings, intérieurs de voitures, meubles et plus, Lectra façonne des technologies premium qui facilitent la transformation digitale de leur industrie. Son offre donne aux marques, aux fabricants et aux distributeurs les moyens de leurs ambitions, du design à la production, mais aussi la reconnaissance et la sérénité qu’ils méritent. Fondée en 1973, Lectra dispose de 34 filiales à l’international et sert ses clients dans plus de 100 pays. Forte de plus de 1 750 collaborateurs, Lectra a réalisé un chiffre d’affaires de € 283 millions en 2018 et est cotée sur Euronext (LSS).

Pour plus d’informations, visitez www.lectra.com

® Virga est une marque déposée de Lectra.

