In het kader van de strategische uitbreiding van haar logistieke portefeuille in Nederland, heeft Intervest Offices & Warehouses een portfolio van drie bestaande gebouwen en een optie op een grondpositie in Venlo verworven. Deze grondpositie kan in de toekomst gebruikt worden om een logistieke site op te ontwikkelen.



De transactie is tot stand gekomen als een sale-and-lease-backtransactie met Welsi, die een deel van de bestaande gebouwen voor een periode van vijf jaar zal blijven huren. De drie gebouwen zijn aangekocht voor een investeringsbedrag van € 12,9 miljoen wat een brutoaanvangsrendement van 6,2% oplevert.

