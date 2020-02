Le groupe renforce son leadership dans le domaine du cloud grâce à un portefeuille enrichi de solutions Google Cloud

Paris et Irving, Texas – Le 4 février 2020 – Atos, leader international de la transformation digitale, annonce aujourd’hui avoir finalisé l’acquisition de Maven Wave, une société américaine de conseil en technologie spécialisée dans les solutions de transformation numérique pour les grandes entreprises. Avec cette acquisition, Atos renforce son leadership mondial en matière de solutions cloud pour les applications, l’analyse de données et le Machine Learning pour les plateformes multi-cloud et cloud hybride.

Après avoir été désigné “partenaire mondial Google Cloud de l'année” en 2019, Atos continue de développer ses compétences en matière de solutions Google Cloud, notamment en accueillant plus de 330 employés de Maven Wave, reconnus pour leur expertise. Maven Wave détient à ce jour dix spécialisations Google et a été désigné ces deux dernières années « partenaire de services Google Cloud de l'année » en Amérique du Nord.

L’expertise de Maven Wave vient s’ajouter au portefeuille d'Atos, permettant d’accélérer la transformation et la croissance du groupe en Amérique du Nord et de renforcer l'engagement de l'entreprise à étendre et enrichir son portefeuille de solutions digitales dans le monde entier.

“Nous continuons à développer notre capacité à offrir des services de digitalisation qui permettent à nos clients de transformer leur organisation et d’apporter à leurs propres clients les expériences que ceux-ci attendent, dans l’ensemble des secteurs" commente Elie Girard, Directeur Général d’Atos. “Nous consolidons notre expertise en matière de services cloud, avec un éventail complet de spécialisations – allant de la migration des infrastructures et du cloud à l'analyse des données et au Machine Learning. Notre gamme de services de digitalisation, associée à la relation que nous avons établie avec Google Cloud, fait de nous le partenaire Google Cloud numéro un dans le monde”.

“Ensemble, Maven Wave et Atos créent le portefeuille de services Google Cloud le plus complet jamais proposé, et offrent à leurs clients une expertise et des connaissances éprouvées dans l'exécution de leur transformation digitale, ainsi que des expériences d’exception pour leurs clients finaux" déclarent les fondateurs de Maven Wave, Brian Farrar, Jason Lee et Jeff Lee.

En avril 2018, Atos a conclu un partenariat mondial unique avec Google Cloud pour accélérer la création de solutions de cloud hybrides sécurisées, d'analyse de données et de Machine Learning, ainsi que d'environnement de travail connecté. Ce partenariat prévoit l'ouverture de laboratoires d'intelligence artificielle dans le monde entier - dans les bureaux d'Atos à Londres, Dallas, Munich et Paris. L'acquisition de Maven Wave renforce non seulement le partenariat Google Cloud d'Atos en Amérique du Nord, mais aussi dans plus de 20 pays où l'alliance est active.

