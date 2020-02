MISSISSAUGA, Ontario, 04 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée ( Konica Minolta ), un chef de file mondial des technologies d’impression, a annoncé aujourd’hui le lancement officiel de la JETvarnish 3D One de MGI, une presse numérique d’embellissement simple, compacte et abordable qui s’allie aux imprimantes de toutes tailles pour produire des effets sensoriels.



Comme l’embellissement a un taux de croissance annuel composé prévu de plus de 10 % de 2017 à 2022*, Konica Minolta a investi dans la presse, en accord avec son objectif de permettre aux imprimeurs d’accroître et de diversifier leurs sources de revenus. La presse a été dévoilée en octobre dernier au salon PRINTING United, avec quatre autres nouveaux produits : une presse de production grand volume à toner, une imprimante numérique à étiquettes, une solution de bureau multifonction d’embellissement et une imprimante de boîtes en carton ondulé.

« L’embellissement est toujours un excellent moyen pour les imprimeurs commerciaux de se démarquer, affirme Norm Bussolaro, directeur principal du marketing, Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée. Les fonctions d’embellissement numérique leur permettent de produire des documents hautement personnalisés et à valeur ajoutée qui se démarquent, pour des marges de profit plus élevées qu’avec des documents ordinaires. De nombreuses études ont démontré que les clients sont prêts à payer jusqu’à 40 % plus cher pour des documents embellis, et la JETvarnish 3D One est une solution abordable pour les imprimeurs qui veulent se lancer rapidement dans ce service et conquérir de nouveaux créneaux du marché. »

La presse numérique d’embellissement JETvarnish 3D One constitue une avancée majeure dans l’intégration à grande échelle des effets spéciaux numériques dans les industries de l’impression commerciale, de la finition et de l’emballage. Dotée de composants principaux issus de la technologie JETvarnish, quatre fois lauréate du prix InterTech de Printing Industries of America – dont le système de repérage adaptatif à intelligence artificielle AIS –, cette nouvelle presse compacte se présente comme une solution d’entrée de gamme économique pour tous les imprimeurs.

Vu son format compact, la presse JETvarnish 3D One donne aux imprimeurs, aux finisseurs et aux transformateurs la possibilité d’avoir à l’interne un système complet de production et de prototypage d’embellissement des impressions, sans écrans, sans plaques ni matrices. La formule brevetée de vernis tout usage permet autant d’appliquer une surbrillance UV sélective 2D que de produire des effets spéciaux 3D en relief sur un large éventail de supports papier d’au plus 450 g/m², sur de l’encre allant de l’offset au numérique, et même sur les pellicules et les vernis aqueux.

La JETvarnish 3D One donne aux imprimeurs la possibilité de produire des impressions accrocheuses et des embellissements profitables sur toutes leurs applications commerciales et internes, comme des livrets, des brochures, des cartes professionnelles, des documents à poster, des couvertures de livres, des étiquettes sur feuille, des petites boîtes pliantes, des présentoirs de vente au détail et des affiches. L’appareil prend en charge des supports d’une taille maximale de 14 x 29,5 po, et les effets 2D et 3D DEL peuvent atteindre une épaisseur de 116 micromètres en une seule passe.

Cette expansion de la technologie d’amélioration des impressions numériques propre à la gamme JETvarnish 3D de MGI offre à tous une trousse complète de vernis 2D ou 3D sélectifs et de textures dimensionnelles. Ensemble, la technologie de nettoyage automatique des têtes d’impression à jet d’encre et système de repérage à intelligence artificielle AIS de cet appareil économique pavent la voie tout en douceur vers la création de nouvelles applications de finition numérique et, du coup, de nouvelles sources de revenus diversifiées.

La nouvelle JETvarnish 3D One se joint à la gamme de presses numériques à effets spéciaux à feuille et à rouleaux de Konica Minolta et MGI, lesquelles sont dotées de fonctions d’ajout de textures multidimensionnelles UV 2D et 3D; ce sont donc de vrais carrefours de finition individuels pour les supports numériques, offset, flexographiques et pour impression en creux. Parmi les autres presses de finition, on compte la JETvarnish 3D Evolution (29 x 47 po) et la JETvarnish 3D S (14 x 40 po), aussi dotées de fonctions de dorure gaufrée à données variables.

* Source : IDC, 2019.

Au sujet de Konica Minolta

Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée est un chef de file de l’industrie des communications graphiques. Forte d’un portefeuille de produits bien garni, elle offre des solutions primées d’impression de production, industrielle et à jet d’encre. Sa division des services de TI offre divers services de stratégie et de soutien informatiques ainsi que différentes solutions de sécurité réseau dans l’ensemble des marchés verticaux. L’entreprise a été reconnue par Brand Keys 12 années consécutives comme la marque numéro un en matière de fidélité des clients sur le marché des appareils de bureau multifonctions. Konica Minolta, Inc. figure à l’indice mondial de durabilité Dow Jones pour une 7e année consécutive. C’est en partenariat avec ses clients que l’entreprise donne forme aux idées et apporte une valeur ajoutée à la société. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.konicaminolta.ca et suivez Konica Minolta sur LinkedIn , YouTube , Facebook et Twitter (@KonicaMinoltaCA) .

PERSONNE-RESSOURCE



Think2Grow Marketing pour Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée

Brendan Hills, directeur des communications

1 855 599-3650

PR@think2grow.com