PROLOGUE

UN CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL DE 88,1 M€ SUR 12 MOIS EN CROISSANCE DE +2,4%

FRANCE : FORT IMPACT DES GREVES AU T4 2019 AVEC UNE BAISSE DU CA FORMATION DE -14,0%

HORS FRANCE : CROISSANCE INTERNE TRES SOUTENUE AVEC UNE HAUSSE DE +26,1% DU CA AU T4 2019

(En M€) T4 2018 T4 2019 D 12 mois 2018 12 mois 2019 D Chiffre d'affaires* 27,86 27,27 -2,09% 85,98 88,06 +2,42%

(*) Données consolidées 2019 non auditées

Le groupe Prologue a enregistré, sur l’ensemble de son exercice 2019, un chiffre d’affaires de 88,06 M€, en croissance de +2,42%. En raison des grèves, l'évolution de l'activité du groupe, au dernier trimestre 2019, a été fortement contrastée entre la France et les autres territoires.

FORT IMPACT DES GREVES EN FRANCE SUR L’ACTIVITE FORMATION AU T4 2019 AVEC UN CA EN BAISSE DE -14,0%

La fin de l’année 2019 a été marquée par l’impact des grèves en France sur son activité Formation, qui a connu une baisse de facturation sur le quatrième trimestre de -14,00% par rapport à la même période un an plus tôt.

Le groupe ayant enregistré une croissance de +9,08% sur cette activité sur les 9 mois précédents, le chiffre d’affaires annuel 2019 de la Formation ressort à 46,30 M€, en très légère croissance (+0,5%) par rapport à l’année précédente.

CROISSANCE INTERNE TRES SOUTENUE HORS DE FRANCE AVEC UNE HAUSSE DES VENTES DE +26,9% AU T4 2019



CA consolidé par activité en M€* T4 2018 T4 2019 D 12 mois 2018 12 mois 2019 D France 20,62 18,15 -11,98% 60,06 59,88 -0,30% Espagne et Amérique Latine 6,94 8,57 +23,51% 25,06 27,06 +7,97% dont Espagne 6,45 7,47 +15,8% 22,71 24,42 +7,55% dont Amérique Latine 0,49 1,10 +124,33% 2,35 2,64 +12,10% Etats Unis 0,30 0,55 +84,92% 0,86 1,12 +30,40% Total 27,86 27,27 -2,09% 85,98 88,06 +2,42%

Hors de France, le groupe a enregistré, au T4 2019, une croissance interne très soutenue de ses ventes, avec une hausse +26,10% de ses facturations, portée par ses activités en Espagne et en Amérique Latine, en progression de +23,51% et aux Etats-Unis de +84,92%.

Sur ces territoires, la croissance organique du groupe ressort ainsi sur l’ensemble de l’année 2019 à +7,97% en Espagne et en Amérique Latine et à +30,40% aux Etats-Unis.

ACTIVITES CLOUD ET SERVICES MANAGES EN CROISSANCE DE +44,1% AU T4 2019

L’accélération des ventes sur le dernier trimestre hors de France a été portée, d’une part, par l’activité Cloud et services managés, qui a connu une croissance de +44,12% et, d’autre part, par les activités Logiciels, avec une hausse de +37,10%.

Les ventes d’Infrastructures, également touchées par les grèves en France au T4, mais dans une bien moindre mesure que la Formation, restent à un niveau comparable à l'année précédente à 5,81 M€.

CA consolidé par activité en M€* T4 2018 T4 2019 D 12 mois 2018 12 mois 2019 D Cloud et services managés 2,25 3,24 +44,12% 9,90 10,54 +6,41% Infrastructure (Matériels, logiciels, cybersécurité) 5,94 5,81 -2,20% 19,20 19,81 +3,17% Logiciels 2,56 3,51 +37,10% 10,82 11,42 +5,53% Formation 17,11 14,71 -14,00% 46,07 46,30 +0,51% Total 27,86 27,27 -2,09% 85,98 88,06 +2,42%

PERSPECTIVES

La Formation retrouvant progressivement son rythme normal d’activité depuis la fin du mois de janvier 2020, Prologue anticipe, pour les prochaines périodes, une poursuite de la croissance de ses activités et de ses résultats. Pourtant bien orientée depuis de nombreux trimestres, la croissance des résultats devrait marquer une pause en 2019, en raison de l’impact significatif mais exceptionnel des grèves en France au T4.

Prochaine communication

Le résultat annuel 2019, au plus tard le 30 avril 2020.

A propos de Prologue

Prologue est une société technologique spécialisée dans les logiciels, les services informatiques et la formation. Le groupe est présent en France, en Espagne, en Amérique Latine et aux Etats-Unis.

En termes d’offre, Prologue s’est positionné sur des marchés à forte valeur ajoutée comme le Cloud Computing avec sa plateforme CMP - Use IT Cloud, la Dématérialisation en tant que tiers de confiance à valeur probatoire, le MRM avec sa suite logicielle Adiict. Le groupe est également l’un des leaders en France dans la formation IT & Management avec plus de 2400 cursus de formation.

Prologue est cotée sur Euronext (FR0010380626) - Nombre d'actions : 46.585.630

Contact : Sylvie Prost-Boucle - Tél : 01 41 47 70 06 - Email : actionnaire@prologue.fr

Publication, le 4 février 2020

Pièce jointe